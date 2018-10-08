مسائية DW: بسبب النفط.. هل تتراجع واشنطن عن بعض العقوبات ضد إيران؟

بسبب النفط.. هل تتراجع واشنطن عن بعض العقوبات ضد إيران؟

تراجع طفيف في أسعار النفط بعد إعلان أمريكي بإمكانية إعفاء بعض الدول من العقوبات على واردات النفط الإيراني. وطهران تشكك في تصريحات ولي العهد السعودي بشأن قدرة بلاده على تعويض أي نقص محتمل في إنتاج النفط. فهل السعودية قادرة فعلا على ملأ الفراغ الإيراني؟ وهل نشهد تراجعا أمريكيا محتملا في ملف العقوبات على إيران؟