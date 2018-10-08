مسائية DW: بسبب النفط.. هل تتراجع واشنطن عن بعض العقوبات ضد إيران؟

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تراجع طفيف في أسعار النفط بعد إعلان أمريكي بإمكانية إعفاء بعض الدول من العقوبات على واردات النفط الإيراني. فهل نشهد تراجعا أمريكيا محتملا في ملف العقوبات على إيران؟
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تراجع طفيف في أسعار النفط بعد إعلان أمريكي بإمكانية إعفاء بعض الدول من العقوبات على واردات النفط الإيراني. وطهران تشكك في تصريحات ولي العهد السعودي بشأن قدرة بلاده على تعويض أي نقص محتمل في إنتاج النفط. فهل السعودية قادرة فعلا على ملأ الفراغ الإيراني؟ وهل نشهد تراجعا أمريكيا محتملا في ملف العقوبات على إيران؟
شدد الخبير الاقتصادي، مصطفى البزركان، أن تلويح الإدارة الأمريكية بتخفيف العقوبات على إيران محاولة لحفظ ماء وجه ترامب. في حين شدد الخبير في الشؤون الأمريكية، إدموند غريب، أن ضغوط الاتحاد الأوروبي تساهم أيضا في تغيير إجراءات ترامب العقابية لإيران.
أعلن مسؤول حكومي أمريكي عن إمكانية وضع بعض الاستثناءات بشأن العقوبات الأمريكية على نفط إيران. وفي الوقت الذي تؤكد فيه السعودية قدرتها سد عجز انخفاض النفط الإيراني. تصف إيران التصريحات السعودية ب"الهراء". فهل يتراجع ترامب عن عقوباته وكيف سيكون رد الفعل السعودي؟
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