 مسائية DW: بسبب النفط.. هل تتراجع واشنطن عن بعض العقوبات ضد إيران؟ | سياسة واقتصاد | DW | 08.10.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: بسبب النفط.. هل تتراجع واشنطن عن بعض العقوبات ضد إيران؟

تراجع طفيف في أسعار النفط بعد إعلان أمريكي بإمكانية إعفاء بعض الدول من العقوبات على واردات النفط الإيراني. فهل نشهد تراجعا أمريكيا محتملا في ملف العقوبات على إيران؟

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بسبب النفط.. هل تتراجع واشنطن عن بعض العقوبات ضد إيران؟

   

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بسبب النفط.. هل تتراجع واشنطن عن بعض العقوبات ضد إيران؟  

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