مسائية DW: بايدن في إسرائيل.. هل من فرصة لحل الدولتين؟

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بايدن يتعهد من القدس بالعمل على تعزيز "دمج" إسرائيل في الشرق الأوسط. في المقابل يقول إنه لا يرى فرصة لحل الدولتين على المدى القريب. فهل مازالت هناك فرصة لتطبيق هذا الحل في المستقبل؟
يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة إلى الشرق الأوسط يزور فيها إسرائيل والمناطق الفلسطينية والسعودية، في رحلة قد يشعر فيها بتغيير التحالفات ويضطر للالتفاف حول مواضيع معينة. فما أبرز الملفات المطروحة؟
تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بعيد وصوله إلى إسرائيل بإعطاء دفع لعملية "اندماج" إسرائيل في المنطقة، في وقت شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد على إعادة بناء "تحالف عالمي قوي" مع واشنطن ضد إيران.
قال مسؤول أمريكي إن السعر العالمي للنفط قد يرتفع 40% إذا لم يتم فرض سقف مقترح لسعر الخام الروسي إلى جانب إعفاءات من العقوبات تسمح بشحنات بأقل من هذا السعر. ويأمل بايدن في إقناع الرياض بزيادة إنتاجها خلال زيارته للسعودية.
بعد أن تعهد في 2018 بمعاملة القادة السعوديين على أنهم "منبوذون" على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن زيارته المرتقبة للسعودية، كاشفاً عن رمزية كونه أول رئيس يسافر من إسرائيل إلى جدة.
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