مسائية DW

مسائية DW: بايدن في إسرائيل.. هل من فرصة لحل الدولتين؟

بايدن يتعهد من القدس بالعمل على تعزيز "دمج" إسرائيل في الشرق الأوسط. في المقابل يقول إنه لا يرى فرصة لحل الدولتين على المدى القريب. فهل مازالت هناك فرصة لتطبيق هذا الحل في المستقبل؟