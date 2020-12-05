مسائية DW: انطلاق الحوار الاستراتيجي المصري-الأمريكي في واشنطن

أردوغان يؤكد وجود محادثات مع واشنطن لتعويض صفقة "إف-35"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الولايات المتحدة اقترحت أن تبيع لبلاده طائرات إف-16 المقاتلة مقابل استثماراتها في برنامج إف-35، الذي أقصت واشنطن أنقرة منه بعد شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400".