مسائية DW: انطلاق الحوار الاستراتيجي المصري-الأمريكي في واشنطن

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لأول مرة في عهد حكم جو بايدن.. انطلاق الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة وتأكيد على أهمية الشراكة بين البلدين.. فما الملفات المطروحة على طاولة المباحثات بين الطرفين؟ وأي توقعان بشأن النتائج؟
اجتمع الرئيس الأمريكي بايدن مع نظيره الفرنسي ماكرون خلال قمة مجموعة العشرين بروما وبحثا الخلاف بين واشنطن وباريس حول اتفاق أمني مع بريطانيا وأستراليا، ووصف بايدن ما فعلته الولايات المتحدة بأنه تصرف "غير لائق".
على هامش مؤتمر غلاسكو، شدد وزير الخارجية الأمريكي لنظيره الإماراتي على موقف بلاده "الداعم للشعب السوداني" وتطلعاته الديمقراطية. وموفد واشنطن فيلتمان يقول حول العسكر والمدنيين إنه "ليس بإمكان جانب تهميش الجانب الآخر".
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الولايات المتحدة اقترحت أن تبيع لبلاده طائرات إف-16 المقاتلة مقابل استثماراتها في برنامج إف-35، الذي أقصت واشنطن أنقرة منه بعد شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400".
قضية الناشط الحقوقي البارز ومؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، حسام بهجت، ونشطاء آخرين "يدافع" عنهم الغرب بصوت أعلى، تطرح أسئلة عما إذا كانت السلطات المصرية تتعامل بـ "تفضيلية" معهم دون الإسلاميين مثلا.
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