 مسائية DW: انطلاق الحوار الاستراتيجي المصري-الأمريكي في واشنطن | مسائية DW | DW | 09.11.2021

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مسائية DW

مسائية DW: انطلاق الحوار الاستراتيجي المصري-الأمريكي في واشنطن

لأول مرة في عهد حكم جو بايدن.. انطلاق الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة وتأكيد على أهمية الشراكة بين البلدين.. فما الملفات المطروحة على طاولة المباحثات بين الطرفين؟ وأي توقعان بشأن النتائج؟

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