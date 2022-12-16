 مسائية DW: اليوم العالمي للمرأة...الإيرانيات في مواجهة السلطة! | مسائية DW | DW | 08.03.2023

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مسائية DW

مسائية DW: اليوم العالمي للمرأة...الإيرانيات في مواجهة السلطة!

في اليوم العالمي للمرأة احتفالات عالمية بينما تواصل المرأة الإيرانية احتجاجاتها ضد السلطة التي تحكم قبضتها على الحياة العامة. إلى أين وصل "نضال" الإيرانيات في مواجهة قبضة النظام الحديدية؟

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28.11.2022 *** A person on November 28, 2022 watches Farideh Moradkhani, the niece of Supreme Leader Ali Khamenei, speaking in a video posted on YouTube. - Iranian authorities arrested the niece of Supreme Leader Ali Khamenei for denouncing the repression of the protest movement in Iran and calling the government a murderous regime, her brother said on November 26. Known for her activism against the death penalty in Iran, Moradkhani is the daughter of Ali Khamenei's sister, who fled with her family in the 1980s to Iraq. Her father Sheikh Ali Tehrani, who died in October, was an opponent of the Shah of Iran before becoming a critic of the Islamic Republic of Iran. (Photo by AFP)

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Iran's President Ebrahim Raisi speaks during a rally outside the former US embassy in the capital Tehran on November 4, 2022, to mark the 43th anniversary of the start of the Iran hostage crisis. - More than 50 US embassy staff were taken hostage in the seizure of its mission by supporters of the Islamic revolution on November 4, 1979. (Photo by ATTA KENARE / AFP) (Photo by ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

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September 23, 2022, Asuncion, Paraguay: Starlink logo and cropped flag of Iran displayed behind smartphone. SpaceX CEO Elon Musk replied ''Activating Starlink ...'' in response to U.S. Secretary of State Antony Blinken's tweet that the Unites States took action ''to advance internet freedom and the free flow of information'' for Iranians. (Credit Image: Â© Andre M. Chang/ZUMA Press Wire

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