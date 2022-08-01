مسائية DW :النزاع الحدودي بين إسرائيل ولبنان.. هل اقترب الحل؟

نصرالله يهدد: لن يستخرج "أحد" الغاز والنفط إذا مُنع لبنان

هدد زعيم حزب الله اللبناني الشيعي حسن نصرالله بأنه لن يتمكن "أحد" بالعمل في حقول النفط والغاز إذا مُنع لبنان من "حقوقه" في الاستخراج قبالة سواحله. إسرائيل التي يعتقد أنها المستهدفة بالتهديد، لم تعلق بعد على كلام نصرالله.