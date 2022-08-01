مسائية DW :النزاع الحدودي بين إسرائيل ولبنان.. هل اقترب الحل؟

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لبنان يعلن عن انتظاره عرضا خطيا من الوسيط الأميريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.. ماذا وراء هذا الإعلان؟ وهل اقترب هذا الملف من الحل؟
أكد آموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي في النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل أنه لا يزال متفائلا بإحراز تقدم نحو اتفاق ويتطلع للعودة إلى المنطقة للتوصل إلى "ترتيب نهائي".
دعت السلطات اللبنانية واشنطن لاستكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك غداة إرسال إسرائيل سفينة إنتاج وتخزين للغاز في حقل كاريش، الذي يقع في منطقة يدعي كل طرف أنها تدخل ضمن سيادته.
يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بزيارة إلى فرنسا، ملفها الأبرز سيكون النووي الإيراني، في وقت تطالب فيه إسرائيل القوى الغربية بممارسة "ضغط منسق" على طهران وبجدول زمني محدد للمفاوضات.
هدد زعيم حزب الله اللبناني الشيعي حسن نصرالله بأنه لن يتمكن "أحد" بالعمل في حقول النفط والغاز إذا مُنع لبنان من "حقوقه" في الاستخراج قبالة سواحله. إسرائيل التي يعتقد أنها المستهدفة بالتهديد، لم تعلق بعد على كلام نصرالله.
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