 مسائية DW :النزاع الحدودي بين إسرائيل ولبنان.. هل اقترب الحل؟ | مسائية DW | DW | 27.09.2022

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مسائية DW

مسائية DW :النزاع الحدودي بين إسرائيل ولبنان.. هل اقترب الحل؟

لبنان يعلن عن انتظاره عرضا خطيا من الوسيط الأميريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.. ماذا وراء هذا الإعلان؟ وهل اقترب هذا الملف من الحل؟

المزيد من المركز الإعلامي

مسائية DW: ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.. إلى أين وصل؟

مسائية DW: ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.. إلى أين وصل؟ 01.08.2022

This image grab from a video released by the Israeli army spokesperson's unit on July 2, 2022, reportedly shows a drone launched by Lebanon's Hezbollah movement that was headed towards an offshore gas field in the Mediterranean. (Photo by various sources / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / IDF SPOKESPERSON'S UNIT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

مسائية DW: صراع" الغاز الإسرائيلي - اللبناني...بداية تصعيد جديد؟ 06.06.2022

مسائيةDW: هل اقتربت المواجهة بين روسيا والغرب؟

مسائيةDW: هل اقتربت المواجهة بين روسيا والغرب؟ 22.09.2022

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مسائية DW :بعد جولة المستشار الألماني في الخليج.. إشادات وانتقادات

مسائية DW :بعد جولة المستشار الألماني في الخليج.. إشادات وانتقادات 27.09.2022

مسائية DW: بعد فوز اليمين المتطرف في الانتخابات.. ماذا ينتظر إيطاليا؟

مسائية DW: بعد فوز اليمين المتطرف في الانتخابات.. ماذا ينتظر إيطاليا؟ 27.09.2022

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [VOLGOGRAD, RUSSIA - SEPTEMBER 23, 2022: Mobile ballot boxes for home voting in a referendum on joining Russia held by the Lugansk People's Republic, are pictured at a polling station at a temporary accommodation facility. The Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic, Kherson and Zaporizhzhya Regions hold referendums on joining Russia on September 23-27. Dmitry Rogulin/TASS]

روسيا تنظم "استفتاءات صورية".. ما الذي سيترتب عنها؟ 24.09.2022

ARCHIV - 31.10.2016, Israel, Jerusalem: Yair Lapid, Parteivorsitzender Jesch Atid Partei, gibt ein Interview. Zwei Gegner des israelischen Regierungschefs Netanjahu wollen bei der Parlamentswahl im April gemeinsam antreten. Ex-Militärchef Ganz und Jair Lapid von der Zukunftspartei teilten am Donnerstag mit, sie wollten eine gemeinsame Liste bilden. Foto: Sebastian Scheiner/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

رئيس وزراء إسرائيل يعلن تأييده لـ"حل الدولتين".. ماذا بعد؟ 24.09.2022

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09.06.2021 FILE PHOTO: The production platform of Leviathan natural gas field is seen in the Mediterranean Sea, off the coast of Haifa, northern Israel June 9, 2021. Picture taken June 9, 2021. REUTERS/Amir Cohen/File Photo

تفاؤل أمريكي بشأن النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل 01.08.2022

أكد آموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي في النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل أنه لا يزال متفائلا بإحراز تقدم نحو اتفاق ويتطلع للعودة إلى المنطقة للتوصل إلى "ترتيب نهائي".

HANDOUT - 31.03.2013, Israel, ---: ARCHIV - Eine israelische Förderplattform und zwei Spezialschiffe liegen auf dem Mittelmeer über einem Gasfeld vor der israelischen Küste (undatierte Aufnahme). (zu dpa Erdgas im Mittelmeer: Chance und Zündstoff für die Diplomatie) Foto: Albatross Aerial Photgraphy/epa/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

لبنان يدعو لاستئناف وساطة واشنطن لحل نزاع بحري مع إسرائيل 06.06.2022

دعت السلطات اللبنانية واشنطن لاستكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك غداة إرسال إسرائيل سفينة إنتاج وتخزين للغاز في حقل كاريش، الذي يقع في منطقة يدعي كل طرف أنها تدخل ضمن سيادته.

Israeli Foreign Minister Yair Lapid speaks next to Prime Minister Naftali Bennett (not pictured) as they give a statement at the Knesset, Israel's parliament, in Jerusalem, June 20, 2022. REUTERS/Ronen Zvulun

لابيد في باريس لبحث الملفين الإيراني واللبناني 05.07.2022

يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بزيارة إلى فرنسا، ملفها الأبرز سيكون النووي الإيراني، في وقت تطالب فيه إسرائيل القوى الغربية بممارسة "ضغط منسق" على طهران وبجدول زمني محدد للمفاوضات.

ARCHIV - 11.10.2016, Libanon, Beirut: Hassan Nasrallah, Hisbollah-Chef, spricht am Aschura-Tag . Deutschland hat gegen die schiitische Hisbollah ein Verbot erlassen. Doch die Organisation bleibt mächtig. Foto: picture alliance / dpa |

نصرالله يهدد: لن يستخرج "أحد" الغاز والنفط إذا مُنع لبنان 13.07.2022

هدد زعيم حزب الله اللبناني الشيعي حسن نصرالله بأنه لن يتمكن "أحد" بالعمل في حقول النفط والغاز إذا مُنع لبنان من "حقوقه" في الاستخراج قبالة سواحله. إسرائيل التي يعتقد أنها المستهدفة بالتهديد، لم تعلق بعد على كلام نصرالله.