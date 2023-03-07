مسائية DW : الصين "تحاكي" حصار وتطويق تايوان...شرارة للحرب؟

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الصين تعلن إتمام تدريبات على تطويق تايوان وتعتبرها تحذيرا لمن أسمتهم بالانفصاليين وواشنطن ترسل مدمرة إلى بحر الصين الجنوبي، فهل اكتملت عناصر المواجهة بين القوتين العظميين؟
عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه بعد قيام مقاتلات صينية تحمل ذخيرة حية بـ "محاكاة لضربات" قرب تايوان، في الوقت الذي قالت فيه بكين إن استقلال تايوان "يتعارض مع السلام" وذلك في ثالث أيام مناوراتها العسكرية في المنطقة.
قالت وسائل إعلام صينية إن الجيش الصيني سيجري تدريبات في مضيق تايوان تشمل "تطويق كامل" لجزيرة تايوان. وكانت زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة قد أثارت غضباً صينياً شديداً ووعدت بكين باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية".
إذا أرادت الصين إنهاء الحرب في أوكرانيا، فبإمكانها ممارسة ضغط هائل على روسيا. في الوقت نفسه، فإنّ إطالة الحرب باتت تنهك الولايات المتحدة على ما يبدو. مع أنه يمكن للخصمين الكبيرين أن يعملا معًا من أجل السلام.
وافقت السعودية على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها الصين في خطوة تدل على زيادة التقارب بين البلدين. ويرى خبراء أن التقارب يدل على استعداد الرياض لنظام عالمي متعدد الأقطاب، فهل فقدت واشنطن أوراقها في المنطقة؟
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