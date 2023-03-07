مسائية DW: السيسي يدعو لحل قانوني ملزم لأزمة سد النهضة.. ماذا بعد؟

أزمة سد النهضة.. هل انتهى وقت الدبلوماسية ودقت طبول الحرب؟

تصعيد في اللهجة بدأ يصدر عن مصر بشأن أزمة سد النهضة، ثم تلتها السودان بعد فشل جولة مفاوضات "الفرصة الأخيرة" مع إثيوبيا في كينشاسا. عامل الوقت لم يعد في صالح مصر والسودان، فما هي الخيارات المتبقية لتجنب خيار الحرب؟