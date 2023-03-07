 مسائية DW: السيسي يدعو لحل قانوني ملزم لأزمة سد النهضة.. ماذا بعد؟ | مسائية DW | DW | 13.03.2023

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مسائية DW

مسائية DW: السيسي يدعو لحل قانوني ملزم لأزمة سد النهضة.. ماذا بعد؟

ملفً سد النهضة يتفاعل مجددا مع إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن أن بلادَه لن تتحمل َأيَ نقص ٍفي المياه.. فما الجديد في هذا الملف؟

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أزمة سد النهضة.. هل انتهى وقت الدبلوماسية ودقت طبول الحرب؟ 13.04.2021

تصعيد في اللهجة بدأ يصدر عن مصر بشأن أزمة سد النهضة، ثم تلتها السودان بعد فشل جولة مفاوضات "الفرصة الأخيرة" مع إثيوبيا في كينشاسا. عامل الوقت لم يعد في صالح مصر والسودان، فما هي الخيارات المتبقية لتجنب خيار الحرب؟

FILE PHOTO: Sudan's Prime Minister Abdalla Hamdok and German Chancellor Angela Merkel (not pictured) address the media at the Chancellery in Berlin, Germany, February 14, 2020. REUTERS/Hannibal Hanschke/File Photo/File Photo

السودان يطلب رسمياً وساطة رباعية في مفاوضات سد النهضة 15.03.2021

طلبت الحكومة السودانية رسمياً من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي التوسط في الخلافات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة. وتؤيد القاهرة اقتراح الخرطوم بتشكيل وساطة رباعية، لكن إثيوبيا ترفض.

This handout satellite image obtained courtesy of Maxar Technologies on July 21, 2020 shows a view of northwestern Ethiopia that focuses on the status of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) and the Blue Nile River on July 11, 2020. - This massive construction project (nearly $5 billion USD) that has been under construction since 2011 will become the largest dam in Africa and affect Sudan and Egypt as the river flows north from the dam and ultimately becomes the vitally important Nile River. The most recent satellite imagery collected on July 12, 2020 reveals that a large reservoir has started to fill behind the dam. Some estimates claim that it may take as long as 5-7 years to fill the reservoir completely. (Photo by Handout / Satellite image ©2020 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2020 Maxar Technologies - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / ìThe erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Handout has been modified in AFP systems in the following manner:taken July 11, 2020 instead of July 12, 2020. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.î

الفرصة الأخيرة: هل تفضي مفاوضات مصر وإثيوبيا إلى اتفاق على سد النهضة؟ 04.04.2021

قبيل اختتام اجتماع ثلاثي يضم مصر والسودان وإثيوبيا حول ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي العملاق، قالت مصر إن المفاوضات – الذي تتوسط فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية – فرصة أخيرة لإحراز اتفاق قبل ملء السد للسنة الثانية.