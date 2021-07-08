مسائية DW: السعودية وإيران.. هل المصالحة ممكنة؟

هل تتجه العلاقات السعودية-الإيرانية نحو انفراجة؟

تشير التطورات الأخيرة إلى بدء ذوبان جليد العلاقات بين السعودية وإيران في خطوة قد تقود إلى تطبيع العلاقات الثنائية، لكن يبقى من غير المحتمل أن يصل الأمر إلى مستوى بناء تحالف وثيق بين الرياض وطهران.