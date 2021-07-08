 مسائية DW: السعودية وإيران.. هل المصالحة ممكنة؟ | مسائية DW | DW | 15.10.2021

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مسائية DW

مسائية DW: السعودية وإيران.. هل المصالحة ممكنة؟

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يؤكد ان المحادثات بين السعودية وإيران كانت ودية رغم عدم تحقيقها تقدما ملموسا، في وقت تحدثت فيه طهران عن مرحلة أكثر جدية في المحادثات نفسها. فهل يتوصل الخصمان الاقليميان إلى مصالحةٍ أخيراً؟

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