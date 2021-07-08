مسائية DW: السعودية وإيران.. هل المصالحة ممكنة؟

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وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يؤكد ان المحادثات بين السعودية وإيران كانت ودية رغم عدم تحقيقها تقدما ملموسا، في وقت تحدثت فيه طهران عن مرحلة أكثر جدية في المحادثات نفسها. فهل يتوصل الخصمان الاقليميان إلى مصالحةٍ أخيراً؟
أعلنت إيران أن البحرية التابعة لحرسها الثوري أحبطت محاولة أميركية لمصادرة ناقلة نفط، الأمر الذي نفاه البنتاغون بشدة. يأتي ذلك في أوج توتر بين البلدين اللذين يتبادلان باستمرار الاتهامات "باستفزازت" في مياه الخليج.
وجه البطريرك اللبناني بطرس الراعي في عظته دعوة إلى المسؤولين في الدولة لنزع الفتيل مع السعودية بسبب تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي بشأن الحرب على اليمن، والأخير يرد بأن استقالته من الحكومة غير واردة.
تشير التطورات الأخيرة إلى بدء ذوبان جليد العلاقات بين السعودية وإيران في خطوة قد تقود إلى تطبيع العلاقات الثنائية، لكن يبقى من غير المحتمل أن يصل الأمر إلى مستوى بناء تحالف وثيق بين الرياض وطهران.
أعربت دول كبرى في مجموعة العشرين عن قلقها إزاء نشاطات إيران النووية، داعية طهران إلى العودة للمحادثات. وشهد اليوم الأول من القمة توافقاً على إصلاح ضريبي، فيما سيشهد اليوم الثاني اجتماعاً أمريكياً تركياً على هامش القمة.
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