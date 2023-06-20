مسائية DW: الرئيس التونسي يرفض شروط صندوق النقد الدولي.. ماذا بعد؟

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الرئيس التونسي قيس سعيّد يؤكد رفضه لشروط صندوق النقد الدولي بشأن تقديم دعم مالي لبلاده ويقول إنها تمس بالسلم الأهلي.. ماذا بعد هذا الرفض؟ وما خيارات سعيّد لإخراج تونس من أزمتها الاقتصادية؟
ترفض مصر وتونس شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قروض جديدة هي في أمس الحاجة لها لاستيراد مواد أساسية ودفع أقساط الديون المتراكمة، هل يقف وراء الرفض مناورة أم توفر بدائل فعلية عن طريق جهات أخرى مثل "بريكس"؟
رفضت تونس شروط صندوق النقد الدولي لتقديم قروض، وأبدت قلقها بشأن تلك الشروط التي تمس "بالسلم الأهلي" حسب تعبير الرئيس التونسي الذي التقى رئيسة صندوق النقد ودعاها لزيارة بلاده في وقت لاحق.
دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تونس، الدولة المثقلة بالديون والتي تواجه أزمة مهاجرين، إلى التوصّل لاتّفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ اقتصادي، وذلك بعد زيارة قادة أوروبيين إلى تونس.
في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية أيضا، اقترح الاتحاد الأوروبي الأحد "تعزيز الشراكة" مع تونس من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية بقيمة تتخطى مليار يورو. والرئيس التونسي سعيد يرفض أن يقوم بدور شرطي الحدود للاتحاد الأووربي.
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