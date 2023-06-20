مسائية DW: الرئيس التونسي يرفض شروط صندوق النقد الدولي.. ماذا بعد؟

تحليل: هل تتمرد مصر وتونس على مطالب صندوق النقد الدولي؟

ترفض مصر وتونس شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قروض جديدة هي في أمس الحاجة لها لاستيراد مواد أساسية ودفع أقساط الديون المتراكمة، هل يقف وراء الرفض مناورة أم توفر بدائل فعلية عن طريق جهات أخرى مثل "بريكس"؟