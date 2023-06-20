 مسائية DW: الرئيس التونسي يرفض شروط صندوق النقد الدولي.. ماذا بعد؟ | مسائية DW | DW | 23.06.2023

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مسائية DW

مسائية DW: الرئيس التونسي يرفض شروط صندوق النقد الدولي.. ماذا بعد؟

الرئيس التونسي قيس سعيّد يؤكد رفضه لشروط صندوق النقد الدولي بشأن تقديم دعم مالي لبلاده ويقول إنها تمس بالسلم الأهلي.. ماذا بعد هذا الرفض؟ وما خيارات سعيّد لإخراج تونس من أزمتها الاقتصادية؟

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