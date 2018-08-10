 مسائية DW: الخلاف التركي الأمريكي .. هل يصدع التحالفات القائمة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 13.08.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: الخلاف التركي الأمريكي .. هل يصدع التحالفات القائمة؟

الأزمة بين أنقرة وواشنطن تتفاقم والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتهم واشنطن بطعن بلاده في الظهر ملوحا بالبحث عن حلفاء جدد. فهل تتصدع التحالفات القائمة بسبب الخلاف الأمريكي التركي

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الخلاف التركي الأمريكي .. هل يصدع التحالفات القائمة؟

     

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الخلاف التركي الأمريكي .. هل يصدع التحالفات القائمة؟  

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