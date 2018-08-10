مسائية DW: الخلاف التركي الأمريكي .. هل يصدع التحالفات القائمة؟

مسائية DW : أزمة انهيار الليرة التركية، أي خيارات أمام إردوغان؟

انهيار قياسي لليرة التركية أمام الدولار الأمريكي وإردوغان يحث المواطنين على تحويل ما يملكونه من عملات أجنبية إلى الليرة، فهل من مخرج سريع للحكومة التركية من مأزقها المالي؟