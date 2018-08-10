مسائية DW: الخلاف التركي الأمريكي .. هل يصدع التحالفات القائمة؟

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الأزمة بين أنقرة وواشنطن تتفاقم والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتهم واشنطن بطعن بلاده في الظهر ملوحا بالبحث عن حلفاء جدد. فهل تتصدع التحالفات القائمة بسبب الخلاف الأمريكي التركي
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سجلت الليرة التركية اليوم هبوطا حادا بنسبة 19% في يوم واحد مقابل الدولار بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم المستوردين من تركيا. فيما دعا أردوغان مواطنيه لـ"النضال الوطني".
وصف الرئيس التركي اردوغان تدهور عملة بلاده بأنه "مؤامرة سياسية"وسط الخلاف المتزايد مع الولايات المتحدة، وقال إن بلاده ستبحث عن أسواق جديدة وحلفاء جدد، مطالبا شركات بلاده بالمساعدة في مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب.
انهيار قياسي لليرة التركية أمام الدولار الأمريكي وإردوغان يحث المواطنين على تحويل ما يملكونه من عملات أجنبية إلى الليرة، فهل من مخرج سريع للحكومة التركية من مأزقها المالي؟
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