مسائية DW: الحرب في أوكرانيا، هل تتغير موازين القوى؟

أوكرانيا تعلن "تحرير 30 بلدة" في خاركيف وروسيا ترسل تعزيزات

بعد إعلان أوكرانيا "تحرير 30 بلدة واستعادة نحو ألف كيلومتر مربع في منطقة خاركيف"، بدأ الجيش الروسي بإرسال تعزيزات إلى المنطقة الواقعة على الحدود بين البلدين، في خطوة قالت واشنطن إنها تظهر أن موسكو تدفع "ثمنًا باهظًا".