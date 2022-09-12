 مسائية DW: الحرب في أوكرانيا، هل تتغير موازين القوى؟ | مسائية DW | DW | 12.09.2022

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مسائية DW

مسائية DW: الحرب في أوكرانيا، هل تتغير موازين القوى؟

كييف تعلن انتصارات جديدة في خاركيف ودونيتسك وموسكو تتعهّد القتال حتى النهاية وتنفي أي احتمال للمفاوضات، فما سر تقدم القوات الأوكرانية وهل تملك روسيا استراتيجية واضحة لإعادة ترتيب صفوفها؟

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10.09.2022 Destroyed armored vehicles litter the road in Balakliya, Kharkiv region, on September 10, 2022, amid the Russian invasion of Ukraine. - Ukrainian forces said on September 10, 2022 they had entered the town of Kupiansk in eastern Ukraine, dislodging Russian troops from a key logistics hub in a lightning counter-offensive that has seen swathes of territory recaptured. (Photo by Juan BARRETO / AFP)

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KHARKIV, UKRAINE - SEPTEMER 09: Ukrainian forces patrol after Ukrainian army took control some of the villages in Kharkiv, Ukraine on September 09, 2022. Metin Aktas / Anadolu Agency

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بعد إعلان أوكرانيا "تحرير 30 بلدة واستعادة نحو ألف كيلومتر مربع في منطقة خاركيف"، بدأ الجيش الروسي بإرسال تعزيزات إلى المنطقة الواقعة على الحدود بين البلدين، في خطوة قالت واشنطن إنها تظهر أن موسكو تدفع "ثمنًا باهظًا".

11.09.2022 Ein ukrainischer Soldat geht an einem russischen Panzer vorbei, der bei einem Gefecht in einem gerade befreiten Gebiet auf der Straße nach Balakliia in der Region Charkiw beschädigt wurde. +++ dpa-Bildfunk +++

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أكدت كييف أن قواتها أجبرت الجنود الروس على التراجع في مواقع استراتيجية شرق البلاد، وتمكنت من السيطرة على ما لا يقل عن عشرين موقعاً، متهمة القوات الروسية بقصف انتقامي للبنيات التحتية المدنية الأوكرانية.