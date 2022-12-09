مسائية DW : التقارب السعودي الإيراني، هل يعيد خلط الأوراق في المنطقة؟

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بعد سبعة أعوام من قطع العلاقات بينهما طهران والرياض تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية برعاية صينية، فما دلالة هذا التحول السياسي الكبير وأي انعكاس له على التوزانات الإقليمية والدولية؟
أعلنت إيران والسعودية استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي كانت مقطوعة منذ عام 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين، في خطوة قد تنطوي عليها تغيرات إقليمية دبلوماسية كبرى. وواشنطن ترحب بأي جهود لخفض التوتر في المنطقة.
مع إعلان السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية مجدداً بعد مباحثات سرية جرت برعاية صينية، تواترت ردود الأفعال. البيان الثلاثي تضمن التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران قدمت تأكيدات بأنها ستتعاون أخيرا في تحقيق متعثر منذ فترة طويلة بشأن جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة، كما ستتعاون بشأن إعادة تركيب أجهزة المراقبة.
فشل وزراء مالية مجموعة العشرين في التوصل لاتفاق على بيان مشترك في نهاية اجتماعهم بسبب خلاف مع الصين بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا. وأعرب وزير المالية الألماني عن أسفه لموقف بكين، مشيداً بمواقف الدول الأخرى في المجموعة.
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