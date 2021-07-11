 مسائية DW: التصعيد في البحر الأسود.. هل يشعل حربا عالمية على الطاقة؟ | مسائية DW | DW | 15.11.2021

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مسائية DW

مسائية DW: التصعيد في البحر الأسود.. هل يشعل حربا عالمية على الطاقة؟

في ظل تصاعد التوتر العسكري بين روسيا والغرب في البحر الأسود، مخاوف من تفاقم الصراع على النفوذ ومصادر الطاقة في المنطقة وإشعال حربٍ كبرى.. ماذا وراء هذه المخاوف؟ وما الذي يجري في البحر الأسود؟

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