مسائية DW: التصعيد في البحر الأسود.. هل يشعل حربا عالمية على الطاقة؟

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في ظل تصاعد التوتر العسكري بين روسيا والغرب في البحر الأسود، مخاوف من تفاقم الصراع على النفوذ ومصادر الطاقة في المنطقة وإشعال حربٍ كبرى.. ماذا وراء هذه المخاوف؟ وما الذي يجري في البحر الأسود؟
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطورة إجراء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مناورات عسكرية غير مقررة في البحر الأسود، واعتبر بوتين أن مشاركة الطيران وقوات بحرية ضخمة في التدريب يمثل تهديدا لروسيا.
حذر رئيس أركان الجيش البريطاني من أن خطر تصاعد حدة التوتر بين الغرب وروسيا أصبح أكبر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة. وأكد المسؤول البريطاني أن الحكام "السلطويين" مستعدون لاستخدام أي وسيلة لديهم لتحقيق أغراضهم.
بعد تصاعد التوتر بينهما على خلفية الأزمة حول المهاجرين، أجرى الاتحاد الأوروبي محادثات مع بيلاروسيا هي الأولى من نوعها. وفيما تستعد بروكسل لفرض عقوبات على مينسك، طالبت بولندا الناتو بإجراءات ملموسة لحل ما وصفتها بالأزمة.
أزمة اللاجئين على حدود بولندا تدخل طورا جديدا، إذ اتخذت روسيا خطوة نادرة بإرسال قاذفتين بقدرات نووية للقيام بدورية في المجال الجوي لحليفتها بيلاروسيا. كما دعت ثلاث دول إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث هذه الأزمة.
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