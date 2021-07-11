مسائية DW: التصعيد في البحر الأسود.. هل يشعل حربا عالمية على الطاقة؟

قبيل عقوبات مرتقبة.. محادثات بين مينسك وبروكسل بشأن المهاجرين

بعد تصاعد التوتر بينهما على خلفية الأزمة حول المهاجرين، أجرى الاتحاد الأوروبي محادثات مع بيلاروسيا هي الأولى من نوعها. وفيما تستعد بروكسل لفرض عقوبات على مينسك، طالبت بولندا الناتو بإجراءات ملموسة لحل ما وصفتها بالأزمة.