مسائية DW: التخفيض الطوعي لإنتاج النفط... أسبابه وتأثيراته؟

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السعودية وسبعُ دول من "اوبك بلاس" تفاجئ الأسواق بخفض إضافي في إنتاج النفط وسط استياء أمريكي وترحيب روسي... فهل هي مجرد خطوة استباقية لإنقاذ أسعار النفط أم أن لها أهداف استراتيجية بعيدة المدى؟
قررت دول أعضاء في أوبك بلس الإعلان عن خفض انتاجها من النفط حتى نهاية العام الجاري. وستنفذ السعودية وروسيا أكبر عمليات تخفيض للإنتاج. فيما صرح خبراء أن التخفيض سيؤدي إلى رفع الأسعار، وواشنطن تصفها بـ"غير المنطقية".
وافقت السعودية على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها الصين بصفة "شريك للحوار"، على ما أفاد الإعلام الرسمي، في إشارة جديدة إلى تزايد روابط المملكة الخليجية مع البلد الآسيوي العملاق.
توعد الرئيس الأميركي جو بايدن السعودية بعواقب بعد الصفعة المتمثلة بقرارها في إطار تحالف أوبك بلاس النفطي خفض حصص الإنتاج. كما شدد بايدن على أنّ نظيره الروسي فلايديمر بوتين "أساء تقدير" قدرته على احتلال أوكرانيا.
عشية دخول عقوبات جديدة ضد روسيا حيز التنفيذ، قرر تحالف أوبك بلاس الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية. أعضاء الأوبك الـ 13 اتفقوا على الإبقاء على المسار المتفق عليه قبل نحو شهرين.
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