 مسائية DW: التخفيض الطوعي لإنتاج النفط... أسبابه وتأثيراته؟ | مسائية DW | DW | 04.04.2023

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مسائية DW

مسائية DW: التخفيض الطوعي لإنتاج النفط... أسبابه وتأثيراته؟

السعودية وسبعُ دول من "اوبك بلاس" تفاجئ الأسواق بخفض إضافي في إنتاج النفط وسط استياء أمريكي وترحيب روسي... فهل هي مجرد خطوة استباقية لإنقاذ أسعار النفط أم أن لها أهداف استراتيجية بعيدة المدى؟

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