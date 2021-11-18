مسائية DW: التخفيض الطوعي لإنتاج النفط... أسبابه وتأثيراته؟

السعودية وروسيا وعدة دول تخفض إنتاجها من النفط وواشنطن تعلق

قررت دول أعضاء في أوبك بلس الإعلان عن خفض انتاجها من النفط حتى نهاية العام الجاري. وستنفذ السعودية وروسيا أكبر عمليات تخفيض للإنتاج. فيما صرح خبراء أن التخفيض سيؤدي إلى رفع الأسعار، وواشنطن تصفها بـ"غير المنطقية".