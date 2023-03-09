مسائية DW: الاقتصاد الألماني يدخل في حالة ركود.. فما الأسباب والتداعيات؟

منهم ألمان.. أصحاب ملايين يتبرعون بجزء من أموالهم لحماية الطبيعة بإفريقيا

بعد أن ربحوا مبالغ ضخمة من النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص، يضخ الآن محبو أعمال الخير أموالا كثيرة من أجل حماية الطبيعة في إفريقيا. ومن بين هؤلاء المساهمين ألمان أيضا. في ما يلي أمثلة إيجابية على مثل هذه المشاريع.