مسائية DW: الاقتصاد الألماني يدخل في حالة ركود.. فما الأسباب والتداعيات؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
للمرة الأولى منذ جائحة كورونا يدخل الاقتصاد الألماني في حالة ركود.. فما الأسباب والتداعيات؟
دخل الاقتصاد الألماني في حالة يطلق عليها الخبراء "الانكماش التقني" بعد تسجيل تراجع في إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني على التوالي، في سابقة لم تحدث منذ جائحة كورونا. فماذا يعني ذلك لأقوى اقتصاد في أوروبا؟
تظهر عدة دراسات أن الأطفال والمراهقين عانوا بشكل خاص خلال فترة كورونا، لكن الوضع لم يتحسن رغم تجاوز البلد للجائحة، ما يثير الكثير من الأسئلة حول واقع الطب النفسي في ألمانيا.
بعد أن ربحوا مبالغ ضخمة من النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص، يضخ الآن محبو أعمال الخير أموالا كثيرة من أجل حماية الطبيعة في إفريقيا. ومن بين هؤلاء المساهمين ألمان أيضا. في ما يلي أمثلة إيجابية على مثل هذه المشاريع.
مستفيدة من تجربة مبادرة كوفكس خلال جائحة كورونا، ستقر مجموعة الدول السبع في قمتها في هيروشيما اليابانية بعد أيام برنامجاً مساعدة الدولة النامية في حملات التلقيح.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول