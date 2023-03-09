 مسائية DW: الاقتصاد الألماني يدخل في حالة ركود.. فما الأسباب والتداعيات؟ | مسائية DW | DW | 27.05.2023

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مسائية DW

مسائية DW: الاقتصاد الألماني يدخل في حالة ركود.. فما الأسباب والتداعيات؟

للمرة الأولى منذ جائحة كورونا يدخل الاقتصاد الألماني في حالة ركود.. فما الأسباب والتداعيات؟

المزيد من المركز الإعلامي

بعد عامين من الإغلاق وفي ظل التضخم، تحاول البلدان العربية المشاركة في المعرض الدولي للسياحة جذب المزيد من السياح الألمان

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Rhino standing in open area during sunset

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بعد أن ربحوا مبالغ ضخمة من النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص، يضخ الآن محبو أعمال الخير أموالا كثيرة من أجل حماية الطبيعة في إفريقيا. ومن بين هؤلاء المساهمين ألمان أيضا. في ما يلي أمثلة إيجابية على مثل هذه المشاريع.

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