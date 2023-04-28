مسائية DW: الاحتياطي الفدرالي يرفع معدّل الفائدة مجددا.. ما التداعيات؟

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المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع مجددا سعر الفائدة ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007. فما تداعيات هذا القرار على الاقتصاد العالمي؟
انهار بنك فيرست ريبابليك ليصبح ثالث بنك ينهار فى الولايات المتحدة فى الأشهر الأخيرة ليستحوذ عليه مصرف جي بي مورغان في صفقة إنقاذ، فما تداعيات ذلك؟ وخبراء يحذرون من تداعيات زيادة هيمنة البنوك الكبرى.
رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي، أعلنت عدة دول أوروبية رفع أسعار الفائدة. وتهدف هذه الخطوة التي تأتي غداة رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي كلفة الإقراض إلى كبح التضخم.
عاودت البورصات الأوروبية الارتفاع بعد رسالة الثقة التي وجهها البنك المركزي الأوروبي إلى القطاع المصرفي. وبعد موجة القلق التي خلفتها اأزمة البنوك في أمريكا والخسائر التي أعلنها كريدي سويس، عاودت أسهم البنك الارتفاع.
تسببت أزمة سلاسل التوريد والحرب الروسية في أوكرانيا في ارتفاع معدلات التضخم، لكن خبراء يقولون إن رغبة الشركات في جني المزيد من الأرباح تعد أحد الأسباب وراء ارتفاع الأسعار. فهل ستتدخل الحكومات؟
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