مسائية DW: الاحتياطي الفدرالي يرفع معدّل الفائدة مجددا.. ما التداعيات؟

انفراج حذر في الأسواق عقب التدابير والرسائل المطمئنة عن وضع البنوك

عاودت البورصات الأوروبية الارتفاع بعد رسالة الثقة التي وجهها البنك المركزي الأوروبي إلى القطاع المصرفي. وبعد موجة القلق التي خلفتها اأزمة البنوك في أمريكا والخسائر التي أعلنها كريدي سويس، عاودت أسهم البنك الارتفاع.