 مسائية DW: الاحتياطي الفدرالي يرفع معدّل الفائدة مجددا.. ما التداعيات؟ | مسائية DW | DW | 04.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

مسائية DW: الاحتياطي الفدرالي يرفع معدّل الفائدة مجددا.. ما التداعيات؟

المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع مجددا سعر الفائدة ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007. فما تداعيات هذا القرار على الاقتصاد العالمي؟

المزيد من المركز الإعلامي

الذهب الأبيض.. أبعاد الصراع الدولي على الليثيوم

"الذهب الأبيض".. أبعاد الصراع الدولي على الليثيوم 28.04.2023

مسائيةDW: شبيبة حزب البديل من أجل ألمانيا...جماعة يمينية متطرفة؟

مسائيةDW: شبيبة حزب البديل من أجل ألمانيا...جماعة يمينية متطرفة؟ 27.04.2023

مسائيةDW: صراع السلطة في السودان...هل عمت الفوضى الخرطوم؟

مسائيةDW: صراع السلطة" في السودان...هل عمت الفوضى الخرطوم؟" 27.04.2023

وساطات إقليمية ودولية متواصلة لإيجاد مخرج لأزمة السودان

وساطات إقليمية ودولية متواصلة لإيجاد مخرج لأزمة السودان 25.04.2023

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

Massaiya DW (Sendungslogo Composite)

رئيسي في دمشق.. كيف أضحى الدور الإيراني في سوريا؟ 03.05.2023

الهجوم على الكرملين.. منعطف جديد في الحرب على أوكرانيا؟

"الهجوم" على الكرملين.. منعطف جديد في الحرب على أوكرانيا؟ 03.05.2023

مسائيةDW: لبنان.. هل تضغط واشنطن لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟

مسائيةDW: لبنان.. هل تضغط واشنطن لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟ 03.05.2023

مسائيةDW: السودان.. أي مصير ينتظر مئات الآلاف من الفارين من المعارك؟

مسائيةDW: السودان.. أي مصير ينتظر مئات الآلاف من الفارين من المعارك؟ 03.05.2023

المزيد مسائية DW

الحرب في أوكرانيا...هل اقترب هجوم الربيع؟

الحرب في أوكرانيا...هل اقترب "هجوم الربيع"؟ 01.05.2023

أردوغان يعلن قتل زعيم داعش الجديد .. دعاية انتخابية؟

أردوغان يعلن قتل "زعيم داعش الجديد .. "دعاية انتخابية"؟ 01.05.2023

مسائيةDW: بعد الإعلان النووي لواشنطن وسيول.. كيف ردت موسكو وبكين؟

مسائيةDW: بعد "الإعلان النووي" لواشنطن وسيول.. كيف ردت موسكو وبكين؟ 29.04.2023

مسائيةDW: هدن هشة ورفض للحوار.. ما مآلات معارك الخرطوم ودارفور؟

مسائيةDW: هدن هشة ورفض للحوار.. ما مآلات معارك الخرطوم ودارفور؟ 29.04.2023

اقرأ أيضا

16.03.2023 SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - MARCH 16: A pedestrian walks by a First Republic Bank office on March 16, 2023 in San Francisco, California. A week after Silicon Valley Bank and Signature Bank failed, First Republic Bank is considering a sale following a dramatic 60 percent drop in its stock price over the past week. The bank also received $70 billion in emergency loans from JP Morgan Chase and the Federal Reserve. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

صفقة بنك "فيرست ريبابليك".. هل تزيد من هيمنة المصارف الكبرى؟ 03.05.2023

انهار بنك فيرست ريبابليك ليصبح ثالث بنك ينهار فى الولايات المتحدة فى الأشهر الأخيرة ليستحوذ عليه مصرف جي بي مورغان في صفقة إنقاذ، فما تداعيات ذلك؟ وخبراء يحذرون من تداعيات زيادة هيمنة البنوك الكبرى.

ARCHIV - 12.11.2022, Hessen, Frankfurt/Main: Die große Plastik mit dem Logo des Euro steht am frühen Morgen vor der ehemaligen Zentrale der Europäischen Zentralbank (EZB), die im Frühnebel versinkt.(Aufnahme mit Dreheffekt)(zu dpa: Inflation in Eurozone steigt auf Rekordwert von 10,6 Prozent) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

بعد الاحتياطي الفدرالي ـ بنوك مركزية أوروبية ترفع الفائدة 23.03.2023

رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي، أعلنت عدة دول أوروبية رفع أسعار الفائدة. وتهدف هذه الخطوة التي تأتي غداة رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي كلفة الإقراض إلى كبح التضخم.

(FILES) This file photo taken on February 2, 2023 shows the headquarters of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt am Main, western Germany. - The European Central Bank is all but certain to raise interest rates again, shifting analysts' attention to how much higher policymakers plan to go in the months ahead to tame inflation. The ECB's 26-member governing council will very, very likely raise interest rates by another half a percentage point at its meeting in Frankfurt, president Christine Lagarde said. (Photo by Daniel ROLAND / AFP)

انفراج حذر في الأسواق عقب التدابير والرسائل المطمئنة عن وضع البنوك 17.03.2023

عاودت البورصات الأوروبية الارتفاع بعد رسالة الثقة التي وجهها البنك المركزي الأوروبي إلى القطاع المصرفي. وبعد موجة القلق التي خلفتها اأزمة البنوك في أمريكا والخسائر التي أعلنها كريدي سويس، عاودت أسهم البنك الارتفاع.

January 23, 2023, Paris, Ile-de-France (region, France: Hundreds of craftsmen demonstrate in Paris towards the Ministry of Finance against the rising costs of energy and raw materials, 23 January 2023 (Credit Image: © Julien Mattia/Le Pictorium Agency via ZUMA Press

الحروب والأزمات أم جشع الشركات ـ من المسؤول عن جنون الأسعار؟ 09.04.2023

تسببت أزمة سلاسل التوريد والحرب الروسية في أوكرانيا في ارتفاع معدلات التضخم، لكن خبراء يقولون إن رغبة الشركات في جني المزيد من الأرباح تعد أحد الأسباب وراء ارتفاع الأسعار. فهل ستتدخل الحكومات؟