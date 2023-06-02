 مسائية DW: استعراض للقوة بين الشرق والغرب.. ما وراءه؟ | مسائية DW | DW | 08.06.2023

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مسائية DW

مسائية DW: استعراض للقوة بين الشرق والغرب.. ما وراءه؟

تدريبات روسية صينية مشتركة و مناورات عسكرية متتالية وسط توتر متفاقم بين المعسكرين الشرقي والغربي. ماذا وراء هذا الاستعراض المتسارع للقوة العسكرية ؟ وهل يسهم في تأجيج المزيد من التوترات الدولية؟

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