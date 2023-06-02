مسائية DW: استعراض للقوة بين الشرق والغرب.. ما وراءه؟

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تدريبات روسية صينية مشتركة و مناورات عسكرية متتالية وسط توتر متفاقم بين المعسكرين الشرقي والغربي. ماذا وراء هذا الاستعراض المتسارع للقوة العسكرية ؟ وهل يسهم في تأجيج المزيد من التوترات الدولية؟
تمر عبره ثلاثة أرباع صادرات الصين وربع السلع العالمية، كما يعد ثاني أهم ممر بحري لتجارة النفط العالمية! إنه مضيق ملقا الذي يعد "نقطة ضعف" بالنسبة للصين و"معضلة" تهدد طموحاتها العالمية. فماذا تفعل الصين لحل هذه المعضلة؟
بعد أوكرانيا، تصاعد الموقف في كوسوفو، مهددا باندلاع نزاع مسلح جديد في قلب أوروبا التي عليها أخذ الوضع بجدية، وفق معلقين ألمان وأوروبيين. انتقادات واشنطن وتحرك كل من برلين وباريس مؤشرات على رغبة في نزع سريع لفتيل الأزمة.
التقى المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مدينة هيروشيما اليابانية على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. وأكد شولتس أن برنامج تدريب الطيارين الروس رسالة موجهة لموسكو.
رغم التشعب والشمولية يريد الاتحاد الأوروبي تعديل سياسته تجاه الصين لأهداف من ابرزها تقليص "تبعيته" الاقتصادية لها. إنها مهمة صعبة تبدو بروكسل مصرة على النجاح فيها، لكن ما هو تأثيرها المتوقع على الأسواق العربية؟
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