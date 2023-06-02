مسائية DW: استعراض للقوة بين الشرق والغرب.. ما وراءه؟

كوسوفو ـ لعب بالنار قد يُشعل فتيل حرب جديدة في أوروبا؟

بعد أوكرانيا، تصاعد الموقف في كوسوفو، مهددا باندلاع نزاع مسلح جديد في قلب أوروبا التي عليها أخذ الوضع بجدية، وفق معلقين ألمان وأوروبيين. انتقادات واشنطن وتحرك كل من برلين وباريس مؤشرات على رغبة في نزع سريع لفتيل الأزمة.