 مسائية DW: احتجاجات ″السترات الصفراء″ في فرنسا.. إلى أين؟ | أخبار | DW | 03.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

مسائية DW: احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا.. إلى أين؟

احتجاجات ذوي "السترات الصفراء" في فرنسا تتصاعد والحكومة تفتح أبواب الحوار بحثا عن الحل.. فإلى أين يتجه هذا التصعيد؟ وأي خيارات أمام حكومة ماكرون لاحتوائه؟

مشاهدة الفيديو 23:19
بث مباشر الآن
23:19 دقيقة

احتجاجات ذوي "السترات الصفراء" في فرنسا.. إلى أين؟

  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

احتجاجات ذوي "السترات الصفراء" في فرنسا.. إلى أين؟  

مواضيع ذات صلة

Macron Arc de Triomphe Ausschreitungen Gelbwesten

ماكرون يبحث عن حلول في مواجهة "السترات الصفراء" 02.12.2018

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يترأس اجتماع أزمة بحثا عن حلول لأعمال العنف غير المسبوقة والفوضى التي شهدتها باريس في إطار تحرك "السترات الصفراء". والمعارضة تطالب بحل الجمعية الوطنية.

كيف نشأت حركة"السترات الصفراء" التي تهدد حكومة ماكرون في فرنسا و ماهي مطالبها؟ 03.12.2018

حركة "السترات الصفراء" انطلقت في 17 من نوفمبر الماضي احتجاجا على زيادة الضرائب على الوقود وهي أخطر أزمة يواجهها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منذ تسلمه السلطة.

Frankreich Macron nach den Ausschreitungen der Gelbwesten

ماكرون يلزم الصمت أمام ضغط "السترات الصفراء" 02.12.2018

نتيجة ضغط الشارع الفرنسي طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من رئيس الحكومة، ادوار فليب عقد لقاء مع زعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان وممثل عن مجموعة "السترات الصفراء" لبحث تداعيات أحداث الشغب التي وقعت أمس السبت.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  