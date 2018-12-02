مسائية DW: احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا.. إلى أين؟

كيف نشأت حركة"السترات الصفراء" التي تهدد حكومة ماكرون في فرنسا و ماهي مطالبها؟

حركة "السترات الصفراء" انطلقت في 17 من نوفمبر الماضي احتجاجا على زيادة الضرائب على الوقود وهي أخطر أزمة يواجهها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منذ تسلمه السلطة.