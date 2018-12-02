مسائية DW: احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا.. إلى أين؟

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احتجاجات ذوي "السترات الصفراء" في فرنسا تتصاعد والحكومة تفتح أبواب الحوار بحثا عن الحل.. فإلى أين يتجه هذا التصعيد؟ وأي خيارات أمام حكومة ماكرون لاحتوائه؟
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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يترأس اجتماع أزمة بحثا عن حلول لأعمال العنف غير المسبوقة والفوضى التي شهدتها باريس في إطار تحرك "السترات الصفراء". والمعارضة تطالب بحل الجمعية الوطنية.
حركة "السترات الصفراء" انطلقت في 17 من نوفمبر الماضي احتجاجا على زيادة الضرائب على الوقود وهي أخطر أزمة يواجهها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منذ تسلمه السلطة.
نتيجة ضغط الشارع الفرنسي طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من رئيس الحكومة، ادوار فليب عقد لقاء مع زعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان وممثل عن مجموعة "السترات الصفراء" لبحث تداعيات أحداث الشغب التي وقعت أمس السبت.
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