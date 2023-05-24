مسائية DW: اجتماعات لجنة "6+6" الليبية في المغرب.. ما الذي تحقق؟

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توافقات جديدة في الملف الليبي بشأن سبل انتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، فما اهمية هذا التوافق في اخراج البلاد من الجمود السياسي، وماذا عن المساعي المتعلقة بتكوين حكومة وحدة وطنية؟
دعا حراك "بالتريس" الشبابي إلى اعتصام مدني مفتوح في العاصمة الليبية طرابلس، محددا مطالبه بتنحي النخب السياسية وإجراء انتخابات وتأمين الخدمات للمواطنين. يأتي ذلك غداة احتجاجات شعبية في العديد من المدن الليبية.
اقتحم متظاهرون مبنى البرلمان الليبي في طبرق، فيما خرجت مظاهرات في طرابلس وعدة مدن احتجاجاً على الانقطاعات المزمنة في الكهرباء. وتحدى مواطنون فصائل مسلحة للتعبير عن غضبهم من إخفاق الحكومة وتدهور الوضع المعاشي.
قبل أسابيع من انتخابات رئاسية حاسمة في ليبيا، انطلق الخميس مؤتمر لدعم استقرار ليبيا في العاصمة طرابلس، بحضور 30 دولة. مصادر إعلامية محلية تتحدث عن مغادرة الوفد الإماراتي فور وصوله إلى مطار معيتيقة.
فيما تتسارع التطورات الميدانية والسياسية للأوضاع في ليبيا، يبدو إيقاع تحركات القوى الإقليمية والدولية هناك على وقع تداعيات حرب أوكرانيا، فهل يشكل البلد المغاربي حقل إختبار مجددا لصراع قوى خارجية في ظل غياب مبادرة محلية؟
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