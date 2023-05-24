 مسائية DW: اجتماعات لجنة "6+6" الليبية في المغرب.. ما الذي تحقق؟ | DW الأخبار | DW | 24.05.2023

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مسائية DW: اجتماعات لجنة "6+6" الليبية في المغرب.. ما الذي تحقق؟

توافقات جديدة في الملف الليبي بشأن سبل انتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، فما اهمية هذا التوافق في اخراج البلاد من الجمود السياسي، وماذا عن المساعي المتعلقة بتكوين حكومة وحدة وطنية؟

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Links: TRIPOLI, LIBYA - NOVEMBER 18: Libya's former Interior Minister Fathi Bashagha speaks to media after registering for the presidential election scheduled for next month in Tripoli, Libya on November 18, 2021. Hazem Turkia / Anadolu Agency Aufnahmedatum 18.11.2021 Bildnachweis picture alliance / AA | Hazem Turkia FILE - In this Feb. 25, 2021, file photo, Libyan Prime Minister-designate Abdul Hamid Mohammed Dbeibah speaks during a news conference in Tripoli, Libya. Libya’s interim Prime Minister Dbeibah arrived in Cairo on Wednesday, Sept. 15, 2021, for talks on future ties between the two African neighbors, an Egyptian official said. (AP Photo/Hazem Ahmed, File) - Weniger lesen Aufnahmedatum 25.02.2021 Bildnachweis picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Hazem Ahmed

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