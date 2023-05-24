مسائية DW: اجتماعات لجنة "6+6" الليبية في المغرب.. ما الذي تحقق؟

انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا في طرابلس برعاية أممية

قبل أسابيع من انتخابات رئاسية حاسمة في ليبيا، انطلق الخميس مؤتمر لدعم استقرار ليبيا في العاصمة طرابلس، بحضور 30 دولة. مصادر إعلامية محلية تتحدث عن مغادرة الوفد الإماراتي فور وصوله إلى مطار معيتيقة.