 مسائية DW: إلى أين وصلت ألمانيا في تعزيز سياستها الدفاعية؟ | مسائية DW | DW | 02.03.2023

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مسائية DW

مسائية DW: إلى أين وصلت ألمانيا في تعزيز سياستها الدفاعية؟

بعد عام على خطة تحديث الجيش الألماني، المستشار أولاف شولتس يلقي خطابا في البوندستاغ حول مساعدة أوكرانيا والسياسية الدفاعية الألمانية. إلى أين وصلت ألمانيا في تعزيز تحديث جيشها اليوم؟

المزيد من المركز الإعلامي

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