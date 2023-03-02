مسائية DW: إلى أين وصلت ألمانيا في تعزيز سياستها الدفاعية؟

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بعد عام على خطة تحديث الجيش الألماني، المستشار أولاف شولتس يلقي خطابا في البوندستاغ حول مساعدة أوكرانيا والسياسية الدفاعية الألمانية. إلى أين وصلت ألمانيا في تعزيز تحديث جيشها اليوم؟
إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، تعهد المستشار أولاف شولتس بتحديث الجيش الألماني من خلال صندوق بقيمة مائة مليار يورو. ولكن بعد عام يتعرض هذا التعهد لانتقادات عديدة. فما مرجع هذه الانتقادات وماذا حدث في خطوات تحديث الجيش؟
كشف المستشار الألماني أولاف شولتس عن وجود نقاش بين الحلفاء الغربيين وكييف بشأن "ضمانات أمنية مستقبلية" لأوكرانيا، وتحدث عن دعم بلاده لأوكرانيا وعن سياسة برلين الدفاعية، كما وجه رسالة للمنتقدين في بلاده ورسالة أخرى للصين.
مع مرور عام على اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، أحدث الصراع هناك تحولات جذرية في السياسة الألمانية، بيد أن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ما يزال يواجه صعوبات في التعاطي مع الوضع الجديد، فما هي مؤشرات ذلك؟
اعتبر قائد الجيش الألماني أن الصندوق الخاص الذي أُحدث بعد الحرب على أوكرانيا، لن يكون كافياً لتجهيز الجيش الألماني بالكامل. ويتعلق الأمر بصندوق بقيمة مائة مليار يورو سعيا لاستدراك سنوات من التقشف في الإنفاق العسكري.
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