 مسائية DW: إعلان ظريف عن استقالته.. علام يؤشر؟ | سياسة واقتصاد | DW | 26.02.2019

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: إعلان ظريف عن استقالته.. علام يؤشر؟

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعلن استقالتَه من منصبِه على موقع إنستغرام وسط تساؤلات ٍوغموض في موقفِ الرئيس حسن روحاني منها.. فعلى ماذا يؤشرُ إعلانُ الاستقالة؟ وأيُ انعكاسات له على السياسة الخارجية لطهران؟

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إعلان ظريف عن استقالته.. على ماذا يؤشر؟

  

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إعلان ظريف عن استقالته.. على ماذا يؤشر؟  

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