مسائية DW: إعلان ظريف عن استقالته.. علام يؤشر؟

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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعلن استقالتَه من منصبِه على موقع إنستغرام وسط تساؤلات ٍوغموض في موقفِ الرئيس حسن روحاني منها.. فعلى ماذا يؤشرُ إعلانُ الاستقالة؟ وأيُ انعكاسات له على السياسة الخارجية لطهران؟
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أكد مصدر رسمي إيراني استقالة مهندس الاتقاق النووي الإيراني، وزير الخارجية محمد جواد ظريف من منصبه. لكن لم يتضح بعد فيما إذا الرئيس روحاني قبل الاستقالة أم لا. ووجه ظريف عبر انستغرام، الشكر "للأمة الإيرانية والمسؤولين".
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني لم يقبل استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف. فيما أكد مكتب الرئيس الإيراني في ساعة مبكرة من صباح اليوم أن الرئيس لن يقبل الاستقالة.
أثارت الاستقالة المفاجأة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من منصبه ضجة كبرى وردود فعل متباينة على الصعيدين المحلي والعالمي، خاصة وأنها جاءت بعد ساعات قليلة من زيارة الرئيس السوري بشار الأسد للعاصمة طهران.
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