مسائية DW: إعلان ظريف عن استقالته.. علام يؤشر؟

الخارجية الإيرانية: "الرئيس روحاني لم يقبل استقالة ظريف"

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني لم يقبل استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف. فيما أكد مكتب الرئيس الإيراني في ساعة مبكرة من صباح اليوم أن الرئيس لن يقبل الاستقالة.