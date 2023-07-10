مسائية DW: إسرائيل وملف النزاع على الصحراء الغربية.. ما التأثيرات؟

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المغرب يعلن تلقي العاهل المغربي رسالة من نتنياهو يعلن فيها اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.. ماذا وراء الخطوة الإسرائيلية؟ وما تأثرياتها على ملف هذا النزاع؟
ذكرت تقارير صحفية مغربية نقلا عن الديوان الملكي أن إسرائيل اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وتدرس فتح قنصلية في الداخلة بالمنطقة المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو. وأكد مكتب نتنياهو ما ورد في البيان المغربي.
ربطت إسرائيل اليوم قرارها المنتظر بالاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية باستضافة الرباط لمنتدى النقب الذي تأجل أكثر من مرة ويشترك فيه وزراء خارجية دول المنطقة الموقعة على اتفاقات تطبيع معها برعاية أمريكية.
انتهت رسميا اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلا أن الطرفين أصدرا نهاية الأسبوع الماضي بيانا أكدا فيه ضمان استمرارية واستدامة الشراكة بينهما، ويواجه تجديد الاتفاق عقبة كبيرة وهي قضية الصحراء.
تعهدت ألمانيا والمغرب بتعزيز تعاونهما للمساعدة في حل النزاعات في منطقة الساحل والصحراء وليبيا، بالإضافة إلى التعاون في قضايا الأمن والطاقة، هذا ما أكدته وزيرة الخارجية الألمانية بعد لقائها بنظيرها المغربي في برلين.
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