مسائية DW: إسرائيل وملف النزاع على الصحراء الغربية.. ما التأثيرات؟

بيربوك: تعهد ألماني مغربي بتعزيز التعاون في حل النزاعات

تعهدت ألمانيا والمغرب بتعزيز تعاونهما للمساعدة في حل النزاعات في منطقة الساحل والصحراء وليبيا، بالإضافة إلى التعاون في قضايا الأمن والطاقة، هذا ما أكدته وزيرة الخارجية الألمانية بعد لقائها بنظيرها المغربي في برلين.