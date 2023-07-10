 مسائية DW: إسرائيل وملف النزاع على الصحراء الغربية.. ما التأثيرات؟ | مسائية DW | DW | 17.07.2023

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مسائية DW

مسائية DW: إسرائيل وملف النزاع على الصحراء الغربية.. ما التأثيرات؟

المغرب يعلن تلقي العاهل المغربي رسالة من نتنياهو يعلن فيها اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.. ماذا وراء الخطوة الإسرائيلية؟ وما تأثرياتها على ملف هذا النزاع؟

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