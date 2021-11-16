مسائية DW: إجراءات لندن لتصنيف حماس منظمة "إرهابية".. ماذا وراءها؟

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وزيرة الداخلية البريطانية تعلن عن إجراءات تتخذها حكومة بلادها لتصنيف حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية..إسرائيل ترحب وحماس تنتقد.. ما خلفيات وأبعاد الخطوة البريطانية؟
أعلنت الحكومة البريطانية عزمها تصنيف حركة حماس الفلسطينية "منظمة إرهابية"، مبررة ذلك بمعاداة الحركة للسامية، ومشيرة إلى فرض عقوبة بالسجن عشر سنوات على أنصار الحركة في البلاد، في خطوة "مهمة"، كما وصفتها وزارة الداخلية.
الشرطة البريطانية تعلن التوصل إلى هوية المشتبه به في انفجار الأحد، والحكومة ترفع درجة التأهب من "عالٍ" إلى "حادّ" بعد أن اعتبرت وقوع هجوم إرهابي "محتمل للغاية".
أعادت مشاهد تشييع حزب الله وحليفته حركة أمل سبعة قتلى، غالبيتهم من عناصرهما، سقطوا خلال اشتباكات عنيفة ذكرى سنوات الحرب الأهلية اللبنانية، الأمر الذي سلط الضوء مجددا على دور حزب الله في الأحداث الأخيرة وعلاقته مع إيران.
يقول خبير أمريكي إن حماس استخدمت مؤخراً طائرات إيرانية مُسيرة جديدة. كما اخترقت مُسيرة إيرانية، قادمة من سوريا، المجال الجوي الإسرائيلي. وحذر من ذخائر إيران الدقيقة وإمكانية توظيف وكلائها في الشرق الأوسط.
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