 مسائية DW: إجراءات لندن لتصنيف حماس منظمة ″إرهابية″.. ماذا وراءها؟ | مسائية DW | DW | 19.11.2021

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مسائية DW

مسائية DW: إجراءات لندن لتصنيف حماس منظمة "إرهابية".. ماذا وراءها؟

وزيرة الداخلية البريطانية تعلن عن إجراءات تتخذها حكومة بلادها لتصنيف حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية..إسرائيل ترحب وحماس تنتقد.. ما خلفيات وأبعاد الخطوة البريطانية؟

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