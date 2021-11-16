مسائية DW: إجراءات لندن لتصنيف حماس منظمة "إرهابية".. ماذا وراءها؟

بريطانيا تعتزم تصنيف حركة حماس "منظمة إرهابية"

أعلنت الحكومة البريطانية عزمها تصنيف حركة حماس الفلسطينية "منظمة إرهابية"، مبررة ذلك بمعاداة الحركة للسامية، ومشيرة إلى فرض عقوبة بالسجن عشر سنوات على أنصار الحركة في البلاد، في خطوة "مهمة"، كما وصفتها وزارة الداخلية.