مسائية DW: أي رسائل تبعثها تركيا بتحذيرها من عمل عسكري في إدلب؟

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وزير الخارجية التركي يحذر من مغبة اللجوء إلى حل عسكري في إدلب وسط توقعات بهجوم وشيك تستعد دمشق لشنه على المحافظة.. ماذا وراء التحذير التركي؟ وأي تأثير لأزمة اقتصاد تركيا على دورها في سوريا؟
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وزير الخارجية التركي يحذر من مغبة اللجوء إلى حل عسكري في إدلب وسط توقعات بهجوم وشيك تستعد دمشق لشنه على المحافظة.. ماذا وراء التحذير التركي؟ وأي تأثير لأزمة اقتصاد تركيا على دورها في سوريا؟
في مستهل لقائها بالرئيس بوتين، حذرت المستشارة ميركل من أن تؤدي المعارك حول إدلب لكارثة إنسانية وشددت على المسؤولية المشتركة لبلادها وروسيا في حل الأزمة السورية. بوتين دعا إلى "عمل كل شيء من أجل عودة اللاجئين السوريين".
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن روسيا "عالقة" في سوريا وتتطلع إلى آخرين لتمويل إعادة الإعمار، مؤكدا أن تأثير العقوبات على إيران "أقوى" مما كان متوقعا، موضحا أن الأزمة مع تركيا يمكن أن تنتهي فورا بشرط..؟
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