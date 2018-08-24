مسائية DW: أي رسائل تبعثها تركيا بتحذيرها من عمل عسكري في إدلب؟

بولتون يوجه سهام البيت الأبيض لروسيا وإيران وتركيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن روسيا "عالقة" في سوريا وتتطلع إلى آخرين لتمويل إعادة الإعمار، مؤكدا أن تأثير العقوبات على إيران "أقوى" مما كان متوقعا، موضحا أن الأزمة مع تركيا يمكن أن تنتهي فورا بشرط..؟