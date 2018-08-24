 مسائية DW: أي رسائل تبعثها تركيا بتحذيرها من عمل عسكري في إدلب؟ | سياسة واقتصاد | DW | 24.08.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: أي رسائل تبعثها تركيا بتحذيرها من عمل عسكري في إدلب؟

وزير الخارجية التركي يحذر من مغبة اللجوء إلى حل عسكري في إدلب وسط توقعات بهجوم وشيك تستعد دمشق لشنه على المحافظة.. ماذا وراء التحذير التركي؟ وأي تأثير لأزمة اقتصاد تركيا على دورها في سوريا؟

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تحذير تركيا من حل عسكري في إدلب.. أي رسائل؟

  

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تحذير تركيا من حل عسكري في إدلب.. أي رسائل؟  

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