 مسائية DW: أين تقف مصر في الصراع الغربي الروسي؟ | مسائية DW | DW | 22.07.2022

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مسائية DW

مسائية DW: أين تقف مصر في الصراع الغربي الروسي؟

مجموعة روساتوم الروسية تطلق بناء أولِ محطة للطاقة النووية في مصر. لافروف في زيارة للقاهرة نهايةَ الأسبوع والرئيس المصري السيسي يلتقي بنظيره الفرنسي اليوم في باريس.. فأين تقف مصر في الصراع الغربي الروسي؟

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