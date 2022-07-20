مسائية DW: أين تقف مصر في الصراع الغربي الروسي؟

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مجموعة روساتوم الروسية تطلق بناء أولِ محطة للطاقة النووية في مصر. لافروف في زيارة للقاهرة نهايةَ الأسبوع والرئيس المصري السيسي يلتقي بنظيره الفرنسي اليوم في باريس.. فأين تقف مصر في الصراع الغربي الروسي؟
دخل في وقت مبكر صباح اليوم حيّز التنفيذ اتّفاق لوقف إطلاق النار توصّلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
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