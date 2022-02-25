 مسائية DW: أوكرانيا.. جدل حول الممرات الإنسانية وجولة مفاوضات ثالثة | مسائية DW | DW | 08.03.2022

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مسائية DW

مسائية DW: أوكرانيا.. جدل حول الممرات الإنسانية وجولة مفاوضات ثالثة

نتابع التغطية التحليلية للحرب المستمرة في أوكرانيا، على ضوء النقاش المتواصل بشأن ضرورة فتح ممرات إنسانية أمام المدنيين والتي أخذت حيزًا في الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا.

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