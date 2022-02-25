مسائية DW: أوكرانيا.. جدل حول الممرات الإنسانية وجولة مفاوضات ثالثة

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نتابع التغطية التحليلية للحرب المستمرة في أوكرانيا، على ضوء النقاش المتواصل بشأن ضرورة فتح ممرات إنسانية أمام المدنيين والتي أخذت حيزًا في الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا.
بعد أن فتح الجيش الروسي ممرات إنسانية في مدن يحاصرها بدأت أوكرانيا بإجلاء المدنيين، وسط اتهامات للجانب الروسي بانتهاك الممرات الانسانية عبر عمليات قصف. الممرات تشمل كييف وماريوبول وسومي.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثاني ويزداد الضغط على المدن. وفيما بدأت عمليات إجلاء المدنيين عبر ممرات إنسانية اتهمت كييف الجيش الروسي بعدم احترام الممرات، وتتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد الفارين مليوني أوكراني.
قالت أوكرانيا إن روسيا تضلل قادة العالم بفكرة الممرات الإنسانية التي اقترحتها موسكو لإجلاء مدنيين من مدن تتعرض للقصف وأكدت مسؤولة أوكرانية رفض بلادها لذهاب المدنيين إلى روسيا وبيلاروسيا.
تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بعرقلة وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بغرض فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا المحاصرتين والواقعتين بشرق أوكرانيا.
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