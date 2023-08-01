 مسائية DW: أزمة النيجر.. ما فرص نجاح الجهود الدبلوماسية؟ | مسائية DW | DW | 08.08.2023

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مسائية DW

مسائية DW: أزمة النيجر.. ما فرص نجاح الجهود الدبلوماسية؟

قادة الانقلاب العسكري في النيجر يعينون رئيسا جديدا للوزراء ويؤكدون رفضهم لدعوات الحوار والقوى الإقليمية والغربية تتمسك بالطرق الدبلوماسية لحل الأزمة.. فما فرص نجاح الجهود الدبلوماسية؟

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30/07/2023**TOPSHOT - Protesters cheer Nigerien troops as they gather in front of the French Embassy in Niamey during a demonstration that followed a rally in support of Niger's junta in Niamey on July 30, 2023. Thousands of people demonstrated in front of the French embassy in Niamey on Sunday, before being dispersed by tear gas, during a rally in support of the military putschists who overthrew the elected president Mohamed Bazoum in Niger. Before the tear-gas canisters were fired, a few soldiers stood in front of the embassy to calm the demonstrators. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

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