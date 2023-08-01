مسائية DW: أزمة النيجر.. ما فرص نجاح الجهود الدبلوماسية؟

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قادة الانقلاب العسكري في النيجر يعينون رئيسا جديدا للوزراء ويؤكدون رفضهم لدعوات الحوار والقوى الإقليمية والغربية تتمسك بالطرق الدبلوماسية لحل الأزمة.. فما فرص نجاح الجهود الدبلوماسية؟
ذهب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن مرتزقة فاغنر تحاول الاستفادة من الانقلاب في النيجر، وشدد من جانب آخر على أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لحل الأزمة في ذلك البلد الإفريقي.
طالب رئيس النيجر بمساعدة دولية لإفشال الانقلاب العسكري عليه، محذرًا من عواقبه "المدمرة" على العالم، في حين هدد الانقلابيون بأنهم سيردون "فورًا على أي عدوان" بعد أن أمهلتهم مجموعة "إيكواس" عدة أيام لعودة النظام الدستوري.
قوات فرنسية وأوروبية وقوات فاغنر الروسية وجماعات مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة كلها في النيجر الغنية باليورانيوم. وفرنسا تقرر دعم جهود إيكواس لإحباط الانقلاب العسكري والمجلس العسكري يشكل قيادة جديدة.
لطالما اعتبرت النيجر واحة الاستقرار وسط بلدان تعصف بها اضطرابات، بيد أن الوضع تغير الآن بعد الانقلاب الأخير الذي يشكل خطرا على عموم منطقة الساحل. ما خفايا هذا الحدث؟ وكيف يبدو مستقبل النيجر؟
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