مسائية DW: أزمة الليرة التركية.. ما تأثيراتها داخلياً وخارجياً؟

لمواجهة انهيار الليرة.. أردوغان يرفع الحد الأدنى للأجور

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراءات جديدة لمواجهة انهيار الليرة التي وصلت إلى مستوى قياسي، بعد أن فقدت الكثير من قيمتها، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور، وإلغاء الضرائب على هذا الحد، كما تحدث عن إجراءات أخرى.