مسائية DW: أزمة الليرة التركية.. ما تأثيراتها داخلياً وخارجياً؟

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تراجعٌ قياسيٌ جديد في سعر صرف الليرة التركية وسط انتقادات واسعة لسياسة أردوغان الاقتصادية.. أي تأثيرات لأزمة الليرة داخليا وخارجيا؟
يزيد الرئيس التركي أردوغان ضغطه على البنك المركزي، وبعد قراره تخفيض سعر الفائدة، انهارت الليرة التركية أمام الدولار. رغم ذلك يستمر الرئيس بسياسته ويبشر بنموذج صيني في بلاده، فهل تصح المقارنة؟
وسط أزمة العملة في تركيا، تظاهر العديد من الأشخاص في العاصمة أنقرة، حيث ألقي القبض على 90 طالباً على الأقل، وكذلك في مدينة اسطنبول التي شهدت خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع وفقاً للمنظمين.
فرحة لم تتم، فبعد تعاف قصير لليرة التركية من كبوتها عند الإغلاق نهاية الأسبوع الماضي، عادت وسجلت انخفاضا قياسيا أمام الدولار بعد تصريحات للرئيس أردوغان خلال اجتماع لمجلس وزرائه. أردوغان جدد موقفه الداعم لخفض الفائدة.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراءات جديدة لمواجهة انهيار الليرة التي وصلت إلى مستوى قياسي، بعد أن فقدت الكثير من قيمتها، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور، وإلغاء الضرائب على هذا الحد، كما تحدث عن إجراءات أخرى.
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