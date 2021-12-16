 مسائية DW: أزمة الليرة التركية.. ما تأثيراتها داخلياً وخارجياً؟ | DW الأخبار | DW | 14.12.2021

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مسائية DW: أزمة الليرة التركية.. ما تأثيراتها داخلياً وخارجياً؟

تراجعٌ قياسيٌ جديد في سعر صرف الليرة التركية وسط انتقادات واسعة لسياسة أردوغان الاقتصادية.. أي تأثيرات لأزمة الليرة داخليا وخارجيا؟

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