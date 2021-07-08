مسائية DW: أردوغان يسعى لتقارب "تدريجي" مع مصر وإسرائيل.. هل ينجح؟

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الرئيس رجب طيب أردوغان يعلن عزم تركيا اتخاذ خطوات للتقارب تدريجيا من إسرائيل ومصر على غرار ما فعلته مع الإمارات.. فعن أي خطوات يتحدث أردوغان؟ وكيف تنظر إسرائيل ومصر إلى المساعي التركية؟
بدأ التحسن في العلاقات بين البلدين بزيارة لمستشار الأمن الإماراتي إلى تركيا في الصيف الماضي والتقائه بالرئيس أردوغان. اليوم توج هذا التحسن بزيارة رجل الإمارات القوي محمد بن زايد وتوقيع عدد من الاتفاقات مع تركيا.
ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد أن تركيا أفرجت عن زوجين إسرائيليين كانت احتجزتهما بتهمة التجسس لمزاعم عن التقاطهما صورا لمقر إقامة الرئيس رجب طيب أردوغان خلال زيارة لإسطنبول.
بعد إطلاق سراح زعماء مافيا تبدو العلاقة بين الدولة العميقة والجريمة المنظمة في تركيا أوضح من أي وقت مضى. ماذا وراء هذه العلاقة، وما مدى دخول حكومة أردوغان في مستنقع هذه اللعبة؟
ممر تجاري يربط ميناء الشارقة بتركيا عبر إيران مدشّناً علاقة اقتصادية بين خصوم تقليديين، هل يؤثر سلبا على قناة السويس المصرية؟ ملف ناقشه ضيفا مسائية DW، واختلفا إذا ما كانت السياسة اللاعب الأهم في التقارب أم الاقتصاد.
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