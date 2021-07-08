مسائية DW: أردوغان يسعى لتقارب "تدريجي" مع مصر وإسرائيل.. هل ينجح؟

بعد سنوات من التنافس الإقليمي.. أردوغان يستقبل محمد بن زايد

بدأ التحسن في العلاقات بين البلدين بزيارة لمستشار الأمن الإماراتي إلى تركيا في الصيف الماضي والتقائه بالرئيس أردوغان. اليوم توج هذا التحسن بزيارة رجل الإمارات القوي محمد بن زايد وتوقيع عدد من الاتفاقات مع تركيا.