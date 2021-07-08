 مسائية DW: أردوغان يسعى لتقارب ″تدريجي″ مع مصر وإسرائيل.. هل ينجح؟ | مسائية DW | DW | 29.11.2021

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مسائية DW

مسائية DW: أردوغان يسعى لتقارب "تدريجي" مع مصر وإسرائيل.. هل ينجح؟

الرئيس رجب طيب أردوغان يعلن عزم تركيا اتخاذ خطوات للتقارب تدريجيا من إسرائيل ومصر على غرار ما فعلته مع الإمارات.. فعن أي خطوات يتحدث أردوغان؟ وكيف تنظر إسرائيل ومصر إلى المساعي التركية؟

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