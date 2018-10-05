مسائية DW:جائزة نوبل للسلام في مكافحة العنف الجنسي

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جائزة نوبل للسلام تذهب هذا العام للناشطة العراقية نادية مراد والطبيب الكونغولي دينيس موكويجي تكريما لجهودهما في "مكافحة الاعتداء الجنسي كسلاح في الحروب". فماهي الرسائل والعبر المستخلصة من هذا التكريم؟
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جائزة نوبل للسلام تذهب هذا العام للناشطة العراقية نادية مراد والطبيب الكونغولي دينيس موكويجي تكريما لجهودهما في "مكافحة الاعتداء الجنسي كسلاح في الحروب". فماهي الرسائل والعبر المستخلصة من هذا التكريم؟ وهل يكفي التكريم فقط لمكافحة العنف ضد المرأة؟
أعلنت الجهة المانحة لجائزة نوبل فوز الأمريكي جيمس أليسون والياباني تاسوكو هونجو بجائزة نوبل للطب لعام 2018 لاكتشافاتهما التي قادت إلى أساليب جديدة في تسخير جهاز المناعة لمكافحة مرض السرطان.
فاز نشطاء حقوقيون سعوديون مسجونون بجائزة "نوبل البديلة"، بسبب "جهودهم الشجاعة" لتعزيز الإصلاحات السياسية. كما أشادت لجنة التحكيم بمحامين من جواتيمالا، كانا قد قاما بقيادة مكافحة الفساد في بلادهم.
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