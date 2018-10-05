مسائية DW:جائزة نوبل للسلام في مكافحة العنف الجنسي

جائزة نوبل للسلام في مكافحة العنف الجنسي؟

جائزة نوبل للسلام تذهب هذا العام للناشطة العراقية نادية مراد والطبيب الكونغولي دينيس موكويجي تكريما لجهودهما في "مكافحة الاعتداء الجنسي كسلاح في الحروب". فماهي الرسائل والعبر المستخلصة من هذا التكريم؟ وهل يكفي التكريم فقط لمكافحة العنف ضد المرأة؟