 مسائية DW:جائزة نوبل للسلام في مكافحة العنف الجنسي | سياسة واقتصاد | DW | 05.10.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW:جائزة نوبل للسلام في مكافحة العنف الجنسي

جائزة نوبل للسلام تذهب هذا العام للناشطة العراقية نادية مراد والطبيب الكونغولي دينيس موكويجي تكريما لجهودهما في "مكافحة الاعتداء الجنسي كسلاح في الحروب". فماهي الرسائل والعبر المستخلصة من هذا التكريم؟

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جائزة نوبل للسلام في مكافحة العنف الجنسي؟

         

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جائزة نوبل للسلام في مكافحة العنف الجنسي؟  

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