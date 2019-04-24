 مسؤول في هيومن رايتس لـ DW عربية: الإصلاح في السعودية وهم | سياسة واقتصاد | DW | 24.04.2019

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سياسة واقتصاد

مسؤول في هيومن رايتس لـ DW عربية: الإصلاح في السعودية وهم

أجرت DW عربية حوارا مع مايكل بايج، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، حول الوضع في السعودية وللتعليق على تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة ودلالاته السياسية دوليا ومحليا.

Saudi Arabien Wandbilder Familie Saud (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

نفذت السعودية أمس الثلاثاء 23 نيسان/ أبريل 2019 حكم الإعدام بحق 37 مواطنا سعوديا "لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى"، حسب ما ذكرت وزارة الداخلية في بيان. 

وقال آدم كوغل الباحث في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لوكالة فرانس برس اليوم الأربعاء "هناك 33 شخصا نحن متأكدون من أنّهم شيعة". من الذين نُفذ فيهم حكم الإعدام.

وبهذا الصدد التقت DW عربية مع مايكل بايج، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش للتحدث عن خلفيات هذه الأحكام ودلالاته السياسية.

DW عربية: بما تفسر الصمت الغربي نحو قيام السعودية بإعدام 37 سعوديا؟

رد فعل المجتمع الدولي مُحبِط للغاية. ولنكن أكثر تحديدا، الحلفاء الغربيون للسعودية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، متورطون في بيع أسلحة يتم استخدامها في الحرب السعودية في اليمن، وانتقادهم للانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان محدود للغاية. حتى فيما يتعلق بالادعاءات حول تعذيب ناشطات سعوديات.

Michael Page - MENA deputy director, HRW (privat)

مايكل بايج، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش

ورد فعل الحكومات الغربية، والتي من المفترض أنها تؤمن بحقوق الإنسان وتدافع عنها، محدود جدا مقارنة في المقابل بردود الفعل الغربية على ما يتعلق بإيران. وهنالك سبب أخر، وهو التبرير السعودي الرسمي الذي يتحدث عن مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي. المشكلة مع مثل هذه الادعاءات هو صعوبة التأكد من صحتها وأخذها على محمل الجد نتيجة للتجاوزات التي تحدث في التحقيقات القضائية نفسها، خاصة و أن العديد ممن تم إعدامهم أمس يوجد اتهامات بتعرضهم للتعذيب أثناء استجوابهم لاستخدام اعترافاتهم كأداة لإدانتهم.

 

ما سبب ضعف ردود الفعل على الإعدامات الأخيرة مقارنة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والمطالبة بعقاب المسؤول عن مقتله؟

جمال خاشقجي كاتب ومحلل معروف ولديه شبكة علاقات قوية، بالإضافة إلى أنه يقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن. أما بالنسبة لمن تم إعدامهم مؤخرا، فلا توجد شفافية في محاكمتهم كما لم يتمتعوا بعلاقات بصحفيينمن المحبط للغاية أيضا أن تصمت الولايات المتحدة بشأن الطالب السعودي مجتبى نادر السويكت الذي تم إلقاء القبض عليه في عام 2012  في السعودية وكان متجها للسفر إلى الولايات المتحدة للدراسة بجامعة ميتشغن الأمريكية، ثم الحكم ضده بالإعدام. فيجب ألا تكون شبكة العلاقات هي سبب اهتمامانا بقضية ما مقارنة بأخرى.

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إعدام هؤلاء الأشخاص تم بتهمة "تبني فكر إرهابي"، فما هي الدوافع السياسية وراء عدم تطبيق السعودية نفس العقوبة على غيرهم من أصحاب الفكر المتشدد لديها؟

لنراجع بعض حقائق القضية سويا. غالبية المتهمين في القضية هم من المذهب الشيعي، وإذا نظرنا للمحاكمات السابقة لبعضهم، سنجد أنها نوع من السخرية، حيث تم اتهامهم بارتكاب أفعال لا يمكن تصنيفها أو تشبيهها بجرائم. لا نتحدث فقط على سبيل المثال عن تهمة الإضرار بسمعة السعودية، ولكن أيضا الادعاء بنشر التعاطف مع الشيعة. فمن الواضح أن الإعدامات الأخيرة تعكس اضطهاد النظام القضائي السعودي للأقلية الشيعية.

منذ ظهور ولي العهد محمد بن سلمان في المشهد وهو يسعى لتقديم صورة معاصرة للسعودية، فكيف تؤثر الإعدامات على هذه الصورة؟

أتمنى أن يرى الناس أن صورة الإصلاحات في السعودية هي وهم ممول بملايين الدولارات يتم دفعها لشركات العلاقات العامة الغربية. فلنسأل أولا ماذا يعنى الإصلاح الحقيقي: الإصلاح يعني تغيير وصاية الذكور على الإناث التي مازالت تحد من حقوقهن الأساسية. بالإضافة إلى عدم الحد من حرية التعبير، وخاصة أننا شاهدنا حملة قوية خلال العام ونصف المنصرم في كل قطاعات المجتمع لا تسمح بانتقاد النظام، وعدم إمكانية انتقاد خطط السعودية للإصلاح الاقتصادي بها.

مختارات

لم نرى تغيير حقيقي فيما يتعلق بتقبل الأقلية الشيعية ومحاربة الاضطهاد وإصلاح الإجراءات القضائية واستقلال القضاء والقضايا التي يتم من خلالها اتهام أفراد لأسباب سياسية.

وجزء أساسي من المشكلة الخاصة بالإعدامات الأخيرة، مرتبط بطبيعة النظام القضائي في السعودية، حيث يصعب على السعوديين الوصول لمحاميين يمثلوهم، والمتهمون يتم إجبارهم على الاعتراف، ولم يتم إجراء أي تحقيق من جانب الدولة بشأن الادعاءات الخاصة بالتعذيب.

فكيف بعد كل هذا نقول أن هناك إصلاح حقيقي؟! نعم هناك بعض التغيرات التي حدثت مثل السماح للنساء بقيادة السيارات والحد من الشرطة الدينية وافتتاح دور عرض لأفلام السينما، لكن هذا يعد انفتاحا اجتماعيا محدودا جدا في مقابل كبت ضخم. فلو كان هناك إصلاح حقيقي، فلماذا إذن تستمر محاولات بعض النساء السعوديات للهروب، سواء للهروب من التعسف الأسري أو المجتمعي، نظرا لعدم توقعهن تحقيق العدالة لهن في بلدهن.

مشاكل السعودية متأصلة حتى في الكتب الدراسية حيث نجد خطاب ضد الأقلية الشيعية بسبب معتقداتهم. إذن المشكلة جوهرية، وإعدامات الأمس ليست سوى انعكاس لها.

كيف يمكن لهذه الإعدامات أن تنعكس على مستقبل السعودية؟

في ضوء الإعدامات الجماعية الأخيرة، مستقبل السعودية غير واضح بشكل كامل، ولكن الأكيد هو عدم توجه السعودية نحو مسار إصلاحي إيجابي، حيث تبدو الحكومة سلطوية تسعى إلى كسب مزيد من القوة، وربما تحقيق بعض الإصلاح الاقتصادي وربما لا.

ولكن النظام لا يرغب في سماع أي شيء سواء من المجتمع المدني أو من صحفيين أو من مواطنين يعترضون على انعدام الحريات، كذلك الأقلية الشيعية في بعض مناطق السعودية.

أجرت المقابلة: د. ب

 

  • Iran-Wochengalerie KW 32 Hinrichtung (Mehrnews.ir)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إيران في الصدارة

    القدر الأكبر من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام شهدتها إيران العام الماضي بواقع 507 حالة. ونفذت إيران في العقود الأربعة الأخيرة مئات أحكام الإعدام بتهم منها زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة، ولا تزال طهران مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بكثرة رغم الإدانات الدولية.

  • Infografik Karte Top 5 Länder Hinrichtungen TUR

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    أكثر منطقة في العالم تنفذ حكم الإعدام

    يعزو أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية تراجع عدد حالات الإعدام في العالم إلى انخفاضه في عدد من بلدان الشرق الأوسط، بيد أن دولا مثل إيران والسعودية والعراق ومصر ما تزال تتصدر لائحة منظمة العفو للدول التي تنفذ حكم الإعدام. بينما احتلت دولا أخرى مراكز متقدمة في القائمة، مثل الصين وباكستان.

  • Aktion gegen Folter und Todesstrafe (Picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية في الصدارة عربيا

    الفترة بين عامي 2015 و2018 كانت الأكثر "دموية" في السعودية، ووصلت أحكام تنفيذ الإعدام في عام 2015 إلى 157، فيما انخفضت بشكل طفيف العام الماضي ووصلت إلى 146 حكما. أحكام الإعدام ارتبطت جلها بقضايا القتل والمخدرات حسب السلطات السعودية.

  • Saudi Arabien Protest gegen Hinrichtung von bangladeschischen Arbeitern (picture-alliance/dpa/A. Abdullah)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية مستمرة بتنفيذ الإعدامات

    نفذت الداخلية السعودية منذ يومين حكم الإعدام بحق أحد اليمنيين، بعد أن أدين بمقتل رجل أمن في مدينة أبها. التحقيق مع اليمني أسفر عن توجيه لائحة اتهام طويلة له شملت "قتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية ... وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية" حسب الداخلية السعودية. (الصورة لاحتجاجات بنغال على إعدام مواطنهم في السعودية).

  • Irak verurteilte IS-Angehörige vor Hinrichtung (Reuters/Ministry of Justice Iraq)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    الإعدامات في العراق

    العراق ثالث أكثر دولة في العالم في عدد تنفيذ حالات الإعدام بـ129 حالة في 2018، وخلال السنوات العشر الأخيرة نفذت السلطة التنفيذية أحكام إعدام بحق 729 شخصًا، بنسبة تشكل 40% من مجموع الأحكام التي أُقرت من قبل المحاكم العراقية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. الإعدامات في العراق مرتبطة أغلبها بقضايا تتعلق بالإرهاب وفقا لما نشرته وسائل اعلام محلية.

  • Ägypten Muslimbrüder zum Tode verurteilt (Reuters/Al Youm Al Saabi Newspaper)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    تراجع أحكام الإعدام في مصر رغم "مزاعم التعذيب"

    سجلت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير حالات تخفيف أحكام الإعدام أو العفو عن المحكومين بالإعدام في 29 بلدا منها مصر، بيد أن مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو كانت قد ذكرت في وقت سابق أن محاكمات لمدانين "شابتها مزاعم التعذيب" وهي "شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد".

  • Somalien Armee (Getty Images/AFP/P. Moore)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إعدامات "علنية" في الصومال

    عدد حالات الإعدام انخفض إلى نحو النصف في الصومال، من 24 حالة إعدام في عام 2017 إلى 13 في عام 2018. في حين ارتفعت الإعدامات العلنية والميدانية والمعلنة وخاصة التي نفذها الجيش الصومالي.

  • Iran Öffentliche Hinrichtung (MIZAN)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    دول لم تذكر وأخرى خارج القائمة السوداء

    لم يذكر تقرير منظمة العفو الدولية أعداد أحكام الإعدامات في دول تشهد صراعات سياسية وحروبا داخلية كسوريا واليمن وليبيا، في حين لم تورد المنظمة في كل من البحرين والكويت والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وقوع أية حالات إعدام في عام 2018. الكاتب: حمزه الشوابكه


مختارات

دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

انخفضت حالات الإعدام في العالم لأدنى مستوى لها خلال عقد، وفق منظمة العفو الدولية (أمنستي)، وذلك بسبب انخفاض حالات الإعدام في دول شرق أوسطية ما زالت تتصدر القائمة السوداء عالميا. (10.04.2019)  

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