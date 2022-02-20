 مسؤول فرنسي: العملية السياسية بسوريا باتت ″مزحة″ وسط الفقر والعوز | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.02.2022

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مسؤول فرنسي: العملية السياسية بسوريا باتت "مزحة" وسط الفقر والعوز

وصف المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير العملية السياسية في سوريا بأنها تحولت إلى "مزحة" تصطدم بـ "تعنث" دمشق، فيما بات الفقر والعوز مسيطراً على حياة السوريين في البلاد.

ثمن باهظ دفعه السوريون منذ بداية الأحداث في عام 2011 إلى اليوم. صورة بتاريخ 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021

ثمن باهظ دفعه السوريون منذ بداية الأحداث في عام 2011 إلى اليوم.

عبّر المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير عن "تشاؤمه" من الوضع الحالي في سوريا، واصفاً العملية السياسية والدستورية بأنها صارت بمثابة "مزحة" على رغم "عقلانية" المقاربة التدرجية (خطوة فخطوة) التي يعتمدها المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسون.

مختارات

ورأى المسؤول الفرنسي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نشرتها اليوم الأحد (20 فبراير/ شباط 2022)، أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد "متعنت". وشدد على أن الحل السياسي يمكن أن يقود إلى "الخطوة التالية"، أي إعادة إعمار سوريا.

ووسط تدهور غير مسبوق للوضع الاقتصادي في الآونة الأخيرة، تعزو دمشق البؤس المتزايد في الأساس إلى العقوبات التي شددتها عليها واشنطن في 2020 مما أدى إلى تزايد عزلة  سوريا. فيما تقول دول غربية إنها تهدف إلى الضغط على الأسد لإنهاء القمع والتفاوض على تسوية سياسية.

ثمن باهظ

ودفع السوريون ثمنا غاليا منذ اندلاع الأحداث في عام 2011، فقد سقط أكثر من 350 ألف قتيل ونزح أكثر من نصف السكان عن بيوتهم، وأعداد كبيرة منهم اضطرت للرحيل عن الجيوب السابقة التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة وتعرضت للقصف من دمشق وحلفائها حتى الاستسلام.

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العولمة 3000 - أطفال سوريا المنسيون

غير أنه في الوقت الذي تجمدت فيه الأوضاع على الخطوط الأمامية إلى حد كبير منذ سنوات، ظهرت أزمة اقتصادية عمّقت محنة السوريين ولم تستثن حتى موظفي الدولة.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد السوريين الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية أكبر من أي وقت مضى منذ أن بدأت الحرب. وتقدر المنظمة الأممية عدد المعوزين بنحو  14.6 مليون نسمة في العام الماضي، وزيادة بنحو 1.2 مليون في العام الجاري. ويقدر أن الفقر المدقع ينتشر بين حوالي ثلثي السكان الذين يعيشون في سوريا الآن ويبلغ عددهم نحو 18 مليون نسمة.

الفقر والعوز

من جهته وصف عمران رضا منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا في تصريحات نقلتها عنه وكالة رويترز في الـ 13 من شباط/ فبراير الجاري، بأن الوضع بات "سلسلة أزمات" بـ "مستويات من الفقر والعوز لم نشهدها من قبل".

وأضاف بالقول: "ترى كثيرين يتحركون صوب آليات تكيّف سلبية: المزيد من تشغيل الأطفال والمزيد من زواج الأطفال ومستويات عالية جداً من الدّين الآن. الناس يبيعون متعلقات أساسية من البيوت".

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فيديو: سوريات يتطوعن بالدفاع المدني

إلى ذلك وأوضح مسح أجراه المجلس النرويجي للاجئين أن الأسرة السورية تحتاج بين 450 و500 ألف ليرة شهرياً لتغطية الأساسيات بما في ذلك

الطعام والكهرباء والعلاج وإيجار السكن.

بدورها أوضحت آنا سيرفي، مديرة المجلس النرويجي للاجئين في سوريا، أن الناس يضطرون في مختلف أنحاء البلاد لاختيارات صعبة مثل الاختيار بين سداد العلاج الطبي لأحد الأبوين وتوفير المال من أجل وجبة للأطفال.

ويعاني الاقتصاد السوري من أضرار واسعة لحقت بالبنية التحتية والصناعة خلال الحرب وازداد تدهوراً منذ 2019 عندما تسببت تداعيات

الأزمة المالية في لبنان في انهيار الليرة السورية. وقد أصبحت قيمة الليرة أقل من اثنين في المئة مما كانت عليه في عام 2011.

و.ب/ ع.غ (أ ف ب، رويترز)

  • Syrien Flüchtlingslager UNESCO Babisqa

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  • Syrien Flüchtlingslager UNESCO Babisqa

    إدلب... مدن أثرية "منسية" تتحول لمخيمات للاجئين

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  • Syrien Flüchtlingslager UNESCO Babisqa

    إدلب... مدن أثرية "منسية" تتحول لمخيمات للاجئين

    يطعم محمد عائلته مما يجنيه من بعض الأعمال الموسمية. ويضطر في بعض الأحيان للاستدانة ليسد رمق أطفاله. تعيش العائلة وغيرها من العائلات في هذا الموقع الأثري الذي يعود للقرن الخامس الميلادي لأنه لا يترتب عليها دفع أي إيجار لمجرد نصب الخيمة على الأرض. "لم نترك ديارنا بمحض إرادتنا لنعيش في هذا المكان المهجور منذ آلاف السنين"، يبرر محمد عثمان.

  • Syrien Flüchtlingslager UNESCO Babisqa

    إدلب... مدن أثرية "منسية" تتحول لمخيمات للاجئين

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  • Syrien Flüchtlingslager UNESCO Babisqa

    إدلب... مدن أثرية "منسية" تتحول لمخيمات للاجئين

    غير بعيد عن "سرجبلة" تعيش 80 عائلة أخرى في موقع "بابسقا" الأثري، المصنف على قائمة اليونسكو للتراث الإنساني. يعيش محمود أبو خليفة وأسرته هنا. يقول إنه كان يملك أرضاَ قبل لجوئه إلى هنا: "كانت غلال الأرض والماشية تؤمن لنا حياة كريمة. اليوم نعيش بين الأحجار المهجورة والطين".

  • Syrien Flüchtlingslager UNESCO Babisqa

    إدلب... مدن أثرية "منسية" تتحول لمخيمات للاجئين

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  • Syrien Flüchtlingslager UNESCO Babisqa

    إدلب... مدن أثرية "منسية" تتحول لمخيمات للاجئين

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  • Syrien Flüchtlingslager UNESCO Babisqa

    إدلب... مدن أثرية "منسية" تتحول لمخيمات للاجئين

    لدى محمود أبو خليفة وزوجته زهرة سبعة أطفال. يسمي محمد وزوجته مخيم بابسقا "مخيم الخرابة". الوضع في إدلب لم يستقر؛ إذ أنها ما تزال تتعرض لقصف قوات النظام. يتمنى محمود أبو خليفة بأن يحيى أطفاله حياة أفضل ومطلبه الوحيد "العودة إلى قريتنا". إعداد: ديانا هودالي/خ.س