 مسؤول سعودي: لم تتم مشاورة مع المملكة بشأن عملية قتل سليماني | أخبار | DW | 05.01.2020

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أخبار

مسؤول سعودي: لم تتم مشاورة مع المملكة بشأن عملية قتل سليماني

أوضح مسؤول سعودي تفاصيل حول الضربة التي قُتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وهل كانت الرياض على علم مسبق بها؟ وذلك في وقت تحاول فيه المملكة تخفيف التوتر المتصاعد في المنطقة.

Saudi Arabien Treffen US-Aussenminister Pompeo und dem Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/dpa/SPA)

صورة من الأرشيف

قال مسؤول سعودي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته اليوم (الأحد الخامس من يناير/ كانون الثاني 2020) إنه "لم تتم مشاورة المملكة العربية السعودية بشأن الهجوم الأميركي (الذي قتل فيه قاسم سليماني)". وأضاف "نظرا للتطورات السريعة، تؤكد المملكة أهمية البرهنة على ضبط النفس للوقاية من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد". ودعت وزارة الخارجية السعودية الجمعة إلى ضبط النفس، بينما طالب الملك سلمان بن عبد العزيز باجراءات عاجلة "لخفض التوتر"، في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي برهم صالح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

 وفي اتصال هاتفي آخر مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على ضرورة تهدئة الوضع"، كما ذكرت الوكالة.

 من جهتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن ولي العهد كلف شقيقه الأصغر نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان التوجه إلى واشنطن ولندن في الأيام المقبلة لنقل هذه الدعوة إلى ضبط النفس. وقالت الصحيفة إن الأمير خالد سيلتقي كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع في واشنطن.

 وأثار مقتل الجنرال الايراني قلقا في مختلف أنحاء العالم حيث دعت غالبية العواصم الى الهدوء لتجنب "التصعيد". وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء السبت بأن تضرب الولايات المتحدة إيران بشكل أقوى من أي ضربة واجهتها من قبل، إذا ردت طهران على اغتيال سليماني.

 ويرى محللون أن الجماعات الموالية لإيران لديها قدرات لشن هجمات ضد الأهداف الأمريكية في دول الخليج بالإضافة إلى السفن وناقلات النفط التي تمر بمضيق هرمز الاستراتيجي.

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تطورات جديدة في المواقف السعودية تجاه إيران؟

 وقال توماس جونو الأستاذ المساعد في جامعة أوتاوا الكندية "توقعوا ردودا انتقامية ايرانية (بشكل مباشر أو عبر جماعات في العراق ولبنان وغيرها) تستهدف شركاء الولايات المتحدة في المنطقة بما في ذلك السعودية". وأضاف "نظرا إلى المناخ السائد في الولايات المتحدة حيث وصل الدعم إلى السعودية عبر الاعلام والكونغرس إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، سيكون من الصعب على ترامب أن يخصص موارد كبرى لمساعدتها".

 ومن جهتهم، دعا المتمردون الحوثيون في اليمن الذين يقاتلون تحالفا بقيادة السعودية في بلادهم منذ خمس سنوات، إلى الرد على اغتيال سليماني. وقال عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله (الحوثيين) محمد البخيتي لوكالة فرانس برس "هذا العداون على محور المقاومة لا يمكن أن يمر دون رد".  وأضاف أن "طبيعة الرد وكيفيته وزمانه ستحدده العراق وايران ونحن سنقف إلى جانبهم كمحور للمقاومة".

 وتقول الولايات المتحدة وحليفتها السعودية التي تقاتل المتمردين اليمنيين منذ 2015، إن طهران قدّمت السلاح للحوثيين وقامت بتدريبهم وتجهيزهم.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب)

  • Kanadische Außenministerin Chrystia Freeland (picture alliance/AP/G. Robins/The Canadian Press)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

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  • Saudi-Arabien Außenminister Sigmar Gabriel & Abdel bin Ahmed Al-Jubeir in Dschidda (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

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  • Katar Doha Scheich Tamim bin Hamad Al Thani (picture-alliance/AP Photo/O. Faisal)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

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  • Frankreich Macron Treffen mit Libanons Premier Hariri (picture-alliance/ MAXPPP/ Z. Kamil)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

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  • Iran - Botschaft Saudi-Arabien (Reuters/M. Ghasemi)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

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  • Türkei, Saudi-Arabien, Flaggen

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

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  • Ägypten Treffen König Salman Abdel al-Sisi (picture-alliance/AA/Egypt Presidency)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

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  • Margot Wallstroem 30.10.2014 (Reuters/TT News Agency/Annika AF Klercker)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

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