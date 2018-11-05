 مسؤول تركي: السعودية أرسلت فريق تطهير إلى تركيا بعد مقتل خاشقجي | أخبار | DW | 05.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

مسؤول تركي: السعودية أرسلت فريق تطهير إلى تركيا بعد مقتل خاشقجي

ذكر مسؤول تركي أن السعودية أرسلت فريقا خاصا مكونا من كيميائي وخبير في مجال السموم إلى تركيا بعيد مقتل خاشقجي، وكلفا بمهمة محو الأدلة قبل السماح للمحققين الأتراك بدخول القنصلية السعودية ومقر إقامة القنصل السعودي.

Ermordeter Journalist Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/M. E. Yildirim)

قال مسؤول تركي اليوم الاثنين (الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2018) إن السعودية أرسلت "فريق تطهير" مكونا من رجلين لإخفاء الأدلة بخصوص قتل الصحفي جمال خاشقجي بعد أسبوع من اختفائه في القنصلية السعودية في إسطنبول، ووصف ذلك بأنه علامة على أن مسؤولين سعوديين كبارا كانوا على علم بالجريمة.

وقال المسؤول مؤكدا تقريرا نشرته صحيفة صباح التركية الموالية للحكومة، إن كيميائيا وخبيرا في مجال السموم كانا مكلفين بمهمة محو الأدلة قبل السماح للمحققين الأتراك بدخول القنصلية ومقر إقامة القنصل. وعرّفت صحيفة صباح الرجلين بأنهما أحمد عبد العزيز الجنابي وخالد يحيى الزهراني قائلة إنهما وصلا إلى تركيا ضمن فريق من 11 شخصا أُرسل للمشاركة في التفتيش مع المسؤولين الأتراك.

 

وأكد مسؤول تركي بارز اسمي الرجلين اللذين أوردتهما صحيفة صباح. وقال "نعتقد أن الشخصين جاءا إلى تركيا لغرض واحد هو إخفاء الأدلة في مقتل جمال خاشقجي قبل السماح للشرطة التركية بتفتيش المكان". وأضاف المسؤول أن الشخصين نفذا عمليات تطهير في القنصلية ومقر إقامة القنصل في إسطنبول حتى يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول ثم غادرا البلاد بعد ذلك بثلاثة أيام.

مختارات

جثة الصحافي السعودي جمال خاشقجي "تم تذويبها" بعد قتله في قنصلية بلده في إسطنبول، حسب ما نقلته صحيفة تركية عن ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي أردوغان والمسؤول في حزب العدالة والتنمية. (02.11.2018)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أمر تصفية الصحافي السعودي جمال خاشقجي صدر من "أعلى المستويات في الحكومة السعودية". لكنه استبعد تماما أن يكون العاهل السعودي الملك سلمان مقصودا بالأمر. (02.11.2018)

وتقول السعودية إن 18 شخصا اعتقلوا فيما يتصل بمقتل خاشقجي، وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان السعودية في اجتماع في جنيف اليوم الأثنين إن الرياض تحقق في القضية وتعتزم محاكمة الجناة.

وأثارت روايات السعودية المتضاربة عن قتل خاشقجي غضبا عالميا على السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وأضرت بصورة ولي العهد باعتباره إصلاحيا. وأعلنت تركيا مجموعة من الأدلة التي تتحدى نفي السعودية ضلوعها في القتل في بادئ الأمر ومازالت تضغط على الرياض للحصول على تفاصيل.

وطالب فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي اليوم الاثنين بالتحقيق في تقارير عن أن جثة خاشقجي أُذيبت في الحمض. وقال أردوغان في مقال للواشنطن بوست يوم الجمعة الماضي إن الأمر بقتل خاشقجي جاء من "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية ودعا إلى الكشف عن مدبري القتل.

ز.أ.ب/ع.ش (رويترز)

مشاهدة الفيديو 01:19
بث مباشر الآن
01:19 دقيقة

هكذا قتل خاشقجي بحسب الرواية الرسمية التركية

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

هكذا قتل خاشقجي بحسب الرواية الرسمية التركية  

مواضيع ذات صلة

Saudi-Arabien König Salman ibn Abd al-Aziz und Kronprinz Mohammed bin Salman kondolieren Sohn und Familie von Khashoggi

نجلا خاشقجي يطالبان السلطات السعودية بالكشف عن مصير جثة والدهما 05.11.2018

طالب نجلا الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، السلطات السعودية بإعادة جثة والدهما كي تتمكن العائلة من إتمام مراسم الدفن والحداد، حسبما قالا لشبكة "سي ان ان" الأميركية في مقابلة بثت الاحد.

Türkei Protest Journalist Jamal Khashoggi

صحيفة تركية: جثة خاشقجي تم "تذويبها" بعد قتله 02.11.2018

جثة الصحافي السعودي جمال خاشقجي "تم تذويبها" بعد قتله في قنصلية بلده في إسطنبول، حسب ما نقلته صحيفة تركية عن ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي أردوغان والمسؤول في حزب العدالة والتنمية.

Protest nach Verschwinden von Jamal Khashoggi

أردوغان يتصل بعائلة خاشقجي ويعد بـ "كشف ملابسات" مقتله 23.10.2018

بعد ساعات من إلقاء خطاب تناول فيه قضية جمال خاشقجي، اتصل الرئيس التركي بعائلة الصحافي السعودي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، واعداً إياها بـ "القيام بكل ما هو ضروري" لـ "كشف ملابسات" مقتله.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  