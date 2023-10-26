مسؤول برشلوني يصف نجم ريال مدريد بـ"المهرج"

شن ميكيل كامبس، نائب المتحدث باسم مجلس إدارة برشلونة، هجوما شديدة اللهجة على نجم ريال مدريد فينيسيوس جينيور، بسبب مستواه في مباراة "الميرنغي" الأخيرة أمام سبورتينغ براغا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، والتي حسمها ريال مدريد بهدفين مقابل واحد.

ويبدو أن أداء النجم البرازيلي في المباراة أثار غضب ميكيل كامبس، الذي نشر تغريدة على موقع "إكس" يقول فيها :"الأمر ليس مرتبطا بالعنصرية. لكنه (فينيسيوس جينيور) يستحق صفعة على وجعه لكونه مهرجا وكسولا". وأضاف:"ماذا تمثل هذه الحركات غير الضرورية وغير المجدية".

وأشار موقع "شبورت بيلد" الألماني أن انتقادات ميكيل كامبس لفينيسيوس جينيور تأتي على خلفية محاولة اللاعب البرازيلي القيام ببعض المراوغات للاعبي سبورتينغ براغا البرتغالي، والتي أثارت استفزاز ميكيل كامبس على ما يبدو.

وبعض وقت وجيز من نشر التغريدة، قام ميكيل كامبس بحذفها من موقع "إكس". بيدها أنها انشترت بشكل كبير على موقع "إكس"، وأثارت غضب جمهور ريال مدريد الإسباني. يشار إلى أن فينيسيوس جونيور تعرض لمواقف "عنصرية" كثيرة في بعض الملاعب الإسبانية، وهو ما أثار ردود فعل قوية سواء داخل إسبانيا أو خارجها.

من جهة أخرى، رفض تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة إهانة فينيسيوس جونيور. وقال المدرب الإسباني "لقد حذفها بالفعل...لا يعجبني أي شيء يثير التوتر...يجب أن يكون لدينا الكثير من الاحترام والتقدير المتبادل"، وفق ما أشارت إليه وسائل إعلام مختلفة.

وتأتي تغريدة ميكيل كامبس قبيل أيام فقط من مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، ويحتل ريال مدريد الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط عن برشلونة. ويتوقع أن تكون مباراة الكلاسيكو كالعادة حافلة بالمتعة والتشويق.