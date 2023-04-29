مسؤول بارز بالكرة الألمانية يتراجع عن سخريته من الرئيس زيلينسكي

تراجع هيرمان فينكلر، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن موقفه، بعد تصريحاته، التي استهان فيها بشأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكتب الرجل البالغ من العمر 60 عامًا على صفحته بموقع فيسبوك ظهر اليوم الاثنين (15 مايو/ أيار 2023) إنه "لن يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي مثل هذا المنشور مرة أخرى" وتابع: "أعتذر عن ذلك وعن البلبلة التي نشأت، لكن وضعي في صف المتفهمين (لموقف الرئيس الروسي) بوتين فهذا ما أرفضه بشدة".

هكذا سخر فينكلر من زيلينسكي

وكان هيرمان فينكلر قد كتب أمس الأحد على صفحته بموقع إنستغرام تعليقات تفتقد الاحترام إزاء أوكرانيا ورئيسها فولوديمير زيلينسكي، ما أدى إلى أن تكون صفحته غير متاحة اليوم الاثنين.

وكان زيلينسكي قد زار ألمانيا أمس الأحد للمرة الأولى منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، والتقى المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، ثم تسلم جائزة شارلمان الدولية المرموقة بالمشاركة مع شعب أوكرانيا في مدينة آخن.

وكان فينكلر قد كتب على إنستغرام معلقا على زيارة زيلينسكي لبرلين: "برلين في هذا الصباح. تم إغلاق المدينة على نطاق واسع وإغلاق نهر شبريه للسائحين بشكل جزئي بناء على مرسوم عام صدر بسبب زيارة الممثل الأوكراني السابق"، يقصد بذلك الرئيس الأوكراني. فقد كان زيلينسكس ممثلا كوميديا في السابق وقد انتخب رئيسا لأوكرانيا في عام 2019 .

وتضمن منشور فينكلر، الذي يشغل أيضا منصب رئيس اتحاد شمال شرق ألمانيا لكرة القدم، صورة له عند النصب التذكاري السوفييتي في حي تريبتو بالعاصمة برلين، وكتب: "في حديقة تريبتو لا يزال الوضع هادئا- ولا يزال هنا النصب التذكاري لتذكر كل ضحايا الحرب".

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الاتحاد الألماني يرفض تصريحات فينكلر وسيحقق فيها

وأنتقد بيرند نيوندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، تصريحات هيرمان فينكلر ضد زيلينسكي وقال اليوم الإثنين إنها لا تتفق مع مبادئ الاتحد الألماني لكرة القدم. ورأى رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم أن التصريحات حول زيلينسكي "لا تطاق ومهينة" وأنه أوضح هذا الأمر لفينكلر في محادثة.

وأعلن الاتحاد الألماني أنه سيناقش القضية بشكل أكبر يوم الأربعاء في مؤتمر لرؤساء الاتحادات الإقليمية والولائية.

كما انتقد العديد من المستخدمين على شبكة الإنترنت منشور فينكلر.

وتعد ألمانيا حليفا لأوكرانيا في الصراع الحالي، وسيلتقي المنتنخب الألماني نظيره الأوكراني في مباراة ودية يوم 12 يونيو/ حزيران المقبل، والتي ستكون المباراة رقم 1000 في تاريخ المنتخب الألماني.

ص.ش/ع.ش (د ب أ)