 مسؤول أوروبي لاسكتلندا: باب العودة بعد ″بريكست″ مفتوح بشروط | أخبار | DW | 29.12.2019

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أخبار

مسؤول أوروبي لاسكتلندا: باب العودة بعد "بريكست" مفتوح بشروط

أبقى مسؤول في الاتحاد الأوروبي باب العودة مفتوحاً لاسكتلندا بعد أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). ولكنه قرن هذه العودة بشرط هام.

تعارض غالبية الاسكتلنديين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وساط دعوة تيارات سياسية للاستقلال عن التاج البريطاني والبقاء ضمن التكتل الأوروبي (أرشيف).

تعارض غالبية الاسكتلنديين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وساط دعوة تيارات سياسية للاستقلال عن التاج البريطاني والبقاء ضمن التكتل الأوروبي (أرشيف).

قال ديفيد مكاليستر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، إن اسكتلندا قد تعود إلى الاتحاد الأوروبي بعد مغادرة بريطانيا (بريكست) ولكن بشرط أن تصبح دولة مستقلة.

مختارات

فور صدور قرار أعلى محكمة في اسكتلندا الأربعاء بعدم قانونية تعليق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لأعمال لبرلمان، نواب معارضون يطالبون جونسون بإعادة أنشطة البرلمان. (11.09.2019)

ليست كاتالونيا وكردستان فحسب من ترومان الانفصال أو الاستقلال عن الدول التي تنتميان إليها، بل إنهما اثنتان فقط من مجموعة مناطق وأقاليم لديها طموح مماثل، وبعضها استقل وانفصل فعلا. DW تعرض أمثلة لبعض تلك المناطق. (08.10.2017)

وأضاف مكاليستر في تصريحات لشبكة التحرير الصحفي (دويتشلاند) الأحد (29 ديسمبر/ كانون الأول 2019) أن هناك قضايا أخرى مهمة. وتابع: "ربما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي ولكنها تظل مرتبطة بنا بطرق متعددة"، مشيراً إلى أن "المؤسسات الاسكتلندية تسألني بالفعل ما إذا كان بإمكاني أن أكون الشخص المسؤول عن الاتصال بهم في بروكسل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأوضح مكاليستر أنه يرى مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كخطأ تاريخي سيكون له تداعيات على بريطانيا.

ي.أ/ ح.ع.ح (د ب أ)

  • Schottland Edinburgh (picture-alliance/AP Photo/M. Locke)

    عشرة أسباب قد تدفعك لزيارة اسكتلندا

    إدنبرة

    يعود تاريخ تأسيس العاصمة الاسكتلندية إدنبره إلى أكثر من 1300 عام خلت، وتذخر العاصمة بالمباني التاريخية، حيث تقع قلعة المدينة في المركز البلدة القديمة. العدد الكبير من المتاحف يجعل من إدنبرة أكثر الوجهات السياحية شهرة في اسكتلندا.

  • Großbritannien Schottland Das schottische Parlament in Edinburgh (DW/I.Quaile)

    عشرة أسباب قد تدفعك لزيارة اسكتلندا

    مبنى البرلمان

    أي جولة سياحية في العاصمة إدنبرة لابد وأن تشمل زيارة مبنى البرلمان الاسكتلندي. يعقد البرلمان جلساته في هذا المبنى منذ عام 2004. وهنا، في تاريخ 28 مارس/ آذار عشية بدء الحكومة البريطانية التحضير رسمياً للخروج من الاتحاد الأوروبي، أيدَ غالبية النواب إجراء استفتاء جديد لمنح اسكتلندا الاستقلال عن المملكة المتحدة.

  • Schottland Highlands (picture-alliance/empics/A. Milligan)

    عشرة أسباب قد تدفعك لزيارة اسكتلندا

    المرتفعات الاسكتلندية

    لا نهاية للجبال والمراعي والمرتفعات الاسكتلندية. لعبت المرتفعات عبر القرون دوراً كبيراً في معظم المعارك التي وقعت من أجل حصول الاسكتلنديين على استقلالهم. ووفرت المرتفعات حماية للاسكتلنديين خلال المعارك التي خاضوها من أجل حصولهم على الاستقلال. واليوم يستمتع المتنزهون بهدوء المنطقة وبطبيعتها العذراء.

  • Jacobite Steam Train (picture-alliance/StockPix/S. Lawson)

    عشرة أسباب قد تدفعك لزيارة اسكتلندا

    قطار هوغورتس البخاري

    يُمكن لمن لا يرغب بممارسة رياضة المشي أن يستقل القطار البخاري الذي يُعرف بإسم هوغورتس. دفعت سلسلة قصص وأفلام هاري بوتر من هذا القطار التقليدي ومن الجمال الطبيعي لاسكتلندا بالسياح لزيارتها .

  • Schottland Ruinen Castle Urquhart am Loch Ness (picture-alliance/S. Celeste)

    عشرة أسباب قد تدفعك لزيارة اسكتلندا

    بحيرة لوخ نيس

    في اسكتلندا يُطلق على البحيرة إسم "لوخ" ويعتقد البعض أن هذه البحيرة هي موطن الوحش "نيسي" وأن هذا الوحش يعيش في البحيرة. غير أن أحداً لم يره بشكل فعلي حتى الآن، لكن الصحف تنشر في كل عام قصصاً عن أخبار تفيد بأن هناك من شاهد هذا الوحش. الصورة المرفقة هي لأطلال قلعة أوركوهارت وهي من أجمل أطلال القلاع الاسكتلندية.

  • Berliner Highland Games (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    عشرة أسباب قد تدفعك لزيارة اسكتلندا

    أنشطة سكان المرتفعات

    يبلغ عدد الألعاب التي يُمارسها سكان المرتفعات الاسكتلندية قرابة المئة لعبة وتنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية: الأولى مسابقات أصحاب الأوزان الثقيلة، والثانية مسابقات الرقص، والثالثة مسابقات الموسيقى. تتضمن مسابقة الأوزان الثقيلة الألعاب التي تحتاج للقوة والتحمل، و تُعد مسابقة رمي الجذوع الخشبية والحجارة من الألعاب الأكثر إثارة هناك.

  • Blair Castle Blair Atholl in der Grafschaft Perth (picture-alliance/Arco Images GmbH)

    عشرة أسباب قد تدفعك لزيارة اسكتلندا

    قلعة بلير

    هناك مقولة تُفيد أن لدى اسكتلندا عدداً من القلاع يفوق عدد سكانها. قلعة بلير واحدة من أجمل القلاع، وحظيت القلعة بالرعاية الدائمة على مر القرون. ويرجع تاريخ بناء القلعة إلى عام 1269. تحتوي على 32 غرفة مفروشة بالكامل، كما تحتوي على مستودع للأسلحة ومعرضاً للجوائز التي نالها الصيادون.

  • Schottland Steinsetzung in Callanish (picture-alliance/robertharding/L. Frost)

    عشرة أسباب قد تدفعك لزيارة اسكتلندا

    صخور كالانيس

    يمكنك أن تُشاهد هذه الحلقة الصخرية في جزيرة لويس. تتألف من 50 كتلة صخرية ضخمة ثُبتت في مكانها قبل خمسة آلاف عام، والدائرة أو الحلقة الصخرية هي أقدم بألف عام من ستونهنغ ورغم ذلك لا تحظى بالشهرة التي حظي بها موقع ستونهنغ الأثري.

  • Schottland Architektur Armadillo und Hydro in Glasgow (picture-alliance/robertharding/K. Deakin)

    عشرة أسباب قد تدفعك لزيارة اسكتلندا

    مدينة غلاسكو

    هذه التحفة المعمارية في مدينة غلاسكو، التي عادت إلى التألق من جديد بعد أن عانت من أزمة الركود التي لحقت بالصناعة. وتتميز المباني بتصاميمها الهندسية الحديثة. شهدت منطقة كلايد التي تقع على الواجهة القديمة لنهر كلايد عملية بناء وتطوير، وهنا سيقابلك مركز المؤتمرات في غلاسكو، من تصميم المهندس نورمان فوستر.

  • Großbritannien Schotland Wirtschaft eine Auswahl diverser Whisky Flaschen (picture-alliance/dpa)

    عشرة أسباب قد تدفعك لزيارة اسكتلندا

    الويسكي الاسكتلندي

    يطلق على الويسكي الاسكتلندي الذي يُعتبر من المشروبات الوطنية في اسكتلندا اسم "ماء الحياة"، يوجد في اسكتلندا أكثر من مئة مصنع لتقطير الويسكي. ويبدو أن أنواعه لاحصر لها. كريستن شميت/ غالية داغستاني

    الكاتب: غالية داغستاني


مختارات

عشرة أسباب قد تدفعك لزيارة اسكتلندا

تتمتع اسكتلندا بكثير من المعالم التي تستقطب السياح وتدفعهم للتعرف على حضارتها وتاريخها. ومن المثير ان سلسلة قصص وأفلام هاري بوتر عملت على ترسيخ صورة خاصة لاسكتلندا ودفعت عشاق الشخصية إلى زيارة أرض الأساطير. (28.07.2018)  

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أشار وليد عباس، الصحفي والمحلل السياسي المختص في الشؤون الأوروبية، أن هناك مخاوف لدى الأوروبيين من أن تصبح بريطانيا مثل سنغفورة. فيما شدد وفيق مصطفى، رئيس المجموعة العربية في حزب المحافظين البريطاني، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون معقدا جدا.

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منح النواب البريطانيون الدعم الأولي لاتفاق بريكست الذي توصل إليه رئيس الوزراء جونسون مع بروكسل، بما يفتح الباب أمام خروج المملكة المتحدة من الاتحاد. وبعد الحصول على موافقة الملكة، سيتبقى إقراره في البرلمان الأوروبي.

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