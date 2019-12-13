مسؤول أوروبي لاسكتلندا: باب العودة بعد "بريكست" مفتوح بشروط

قال ديفيد مكاليستر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، إن اسكتلندا قد تعود إلى الاتحاد الأوروبي بعد مغادرة بريطانيا (بريكست) ولكن بشرط أن تصبح دولة مستقلة.

وأضاف مكاليستر في تصريحات لشبكة التحرير الصحفي (دويتشلاند) الأحد (29 ديسمبر/ كانون الأول 2019) أن هناك قضايا أخرى مهمة. وتابع: "ربما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي ولكنها تظل مرتبطة بنا بطرق متعددة"، مشيراً إلى أن "المؤسسات الاسكتلندية تسألني بالفعل ما إذا كان بإمكاني أن أكون الشخص المسؤول عن الاتصال بهم في بروكسل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأوضح مكاليستر أنه يرى مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كخطأ تاريخي سيكون له تداعيات على بريطانيا.

ي.أ/ ح.ع.ح (د ب أ)