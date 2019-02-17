 مسؤول أمني عراقي يكشف عن مؤشرات لظهور داعش بجلباب جديد | أخبار | DW | 17.02.2019

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أخبار

مسؤول أمني عراقي يكشف عن مؤشرات لظهور داعش بجلباب جديد

قال مستشار الأمن القومي العراقي فالح الفياض إنه يتوقع ظهورا جديدا لتنظيم الدولة الإسلامية بهيكلية واسم جديدين ربما على غرار تنظيم القاعدة. في حوار مع مجلة "شبيغل" الألمانية كشف الفياض عن مؤشرات لتوقعاته.

Syrien IS-Kämpfer im Einsatz in (picture-alliance/ZUMA Wire/Planet Pix)


يتوقع مستشار الأمن القومي العراقي فالح الفياض أن يتحول تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية بعد دحره من معاقله في العراق وسوريا إلى تنظيم جديد بهيكلية جديدة وقيادات شابة هاربة الآن وربما تتواجد جميعا في محافظة إدلب السورية وتحت تسمية أخرى ولكن على غرار تنظيم القاعدة. جاء ذلك في حديث مع مجلة "شبيغل" الألمانية نشرتها الأحد(17 شباط/فبراير 2019) على موقعها الإليكتروني.

مختارات

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" وأسرتهم القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا والعراق ، محذرا من مغبة إطلاق سراحهم وعودتهم إلى دولهم سرا. (17.02.2019)

حذرت المستشارة الألمانية في مؤتمر ميونيخ للأمن من مغبة انسحاب الولايات المتحدة من سوريا وأفغانستان "بسرعة". كما تعهدت ميركل بزيادة جديدة في نفقات دفاع بلادها، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أهمية وجود سياسة إنمائية شاملة. (16.02.2019)

وقال الفياض ردا على سؤال حول مصير مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" بدون وجود "دولة الخلافة" على أرض الواقع، "نخشى أن يشكل أنصار داعش من المقاتلين الجيل التالي لتنظيم جديد على غرار حركة تنظيم القاعدة. فحسب معلوماتنا، هناك تحركات بصدد تشكيل تنظيم سري جديد. هناك الكثير من المؤشرات والدلائل على الأرض تشير إلى ذلك". وتابع الفياض أن هذا التطور يشكل خطرا جديدا لكل العالم ولألمانيا أيضا، حسب تعبيره.

وأشار المسؤول الأمني العراقي إلى أسلوب تحرك مقاتلي داعش عندما يتم دحرهم من مناطق تواجدهم، حيث يتسربون مع النازحين المدنيين ويختبؤون في مناطق أخرى ليرتبوا أوضاعهم لظهور جديد أو الانتقال بسهولة إلى منطقة نفوذ أخرى. وكدليل على قوله ساق المسؤول الأمني العراقي تجربة الموصل وضواحيها، حيث كانت القوات الأمنية العراقية تجد عددا قليلا من قتلى داعش على أرض المعركة، ما يعني أنهم أحياء وفروا وسط قوافل النازحين.

 وقال الفياض، وهو زعيم سابق ل"الحشد الشعبي" العراقي، إن محافظة إدلب السورية "تعج حاليا بمقاتلي داعش، خصوصا الأجانب منهم الذين قدموا من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا". وأوضح أن مقاتلي داعش المحليين أو العرب يتواجدون في بلدات وقرى صغيرة أخرى في سوريا.

 

ح.ع.ح/م.س(DW)

  • Irak Fahrzeuge für Selbsmordanschläge in Mossul (Reuters/T. Al-Sudani)

    الموصل ـ مصفحات "داعش" في قبضة الشرطة العراقية

    مقر الشرطة الاتحادية في الموصل. استغله تنظيم داعش الإرهابي كورشة لتغيير سيارات استولى عليها أو حصل عليها بطرق مختلفة إلى عربات مصفحة.

  • Irak Fahrzeuge für Selbsmordanschläge in Mossul (Reuters/T. Al-Sudani)

    الموصل ـ مصفحات "داعش" في قبضة الشرطة العراقية

    لجأ التنظيم إلى لحام الواح من الحديد حول السيارات كانت تستعمل غالباً من قبل ما يطلق عليهم "انغماسيون". لا يعرف الطراز الأصلي لهذه السيارة.

  • Irak Fahrzeuge für Selbsmordanschläge in Mossul (Reuters/T. Al-Sudani)

    الموصل ـ مصفحات "داعش" في قبضة الشرطة العراقية

    استعمل الجيش العراقي صواريخ حرارية لضرب هذه العربات وتدميرها. يمكن أن تمنع الألواح الحديدية اختراق الطلقات النارية، لكنها لا تصمد أمام الصواريخ الحرارية.

  • Irak Fahrzeuge für Selbsmordanschläge in Mossul (Reuters/T. Al-Sudani)

    الموصل ـ مصفحات "داعش" في قبضة الشرطة العراقية

    دبابة يبدو أنها من طراز تي 52 السوفيتية. غلفت بحاوية معدنية. كان يراد من عملية التغليف عدم استهداف برج الدبابة واخفائها أيضا عن عيون الطائرات العراقية.

  • Irak Mossul Fahrzeuge, vom IS für Selbstmordanschläge genutzt (Reuters/T. Al-Sudani)

    الموصل ـ مصفحات "داعش" في قبضة الشرطة العراقية

    عدد من العربات المدرعة في ساحة مقر الشرطة الاتحادية العراقية في الموصل. بعد حوالي 3 أعوام من احتلال المدينة، عاد الشرطي إلى مقر عمله.

  • Irak Fahrzeuge für Selbsmordanschläge in Mossul (Reuters/T. Al-Sudani)

    الموصل ـ مصفحات "داعش" في قبضة الشرطة العراقية

    سيارة بدفع رباعي من طراز كيا الكورية الجنوبية. درعت تماما حتى الزجاج الإمامي. كانت مثل هذه السيارات تستعمل لأغراض انتحارية.

  • Irak Fahrzeuge für Selbsmordanschläge in Mossul (Reuters/T. Al-Sudani)

    الموصل ـ مصفحات "داعش" في قبضة الشرطة العراقية

    السيارة من الخارج. وبجانبها عدد من نفس الطراز. التحقيقات تجري لمعرفة مصدر مثل هذه السيارات من خلال ارقام تسجيل الانتاج.

    الكاتب: عباس الخشالي


مختارات

الموصل ـ مصفحات "داعش" في قبضة الشرطة العراقية

في مقر الشرطة الاتحادية في الموصل استولت القوات العراقية على عدد كبير من سيارات مصفحة غيّرها عناصر تنظيم داعش بعد استيلائهم على المقر في المدينة. داعش كان يستعملها في العمليات الانتحارية أو ما يسمى "الانغماسية". (19.07.2017)  

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