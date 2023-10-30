مسؤول أممي: ترتيب إدخال المساعدات إلى غزة "محكوم بالفشل"

حذّر مسؤول أممي الاثنين (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) من أن الترتيب الراهن لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر "محكوم عليه بالفشل".

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني "لنكن واضحين: العدد القليل لقوافل المساعدة التي سمح لها الدخول عبر رفح لا يقارن بحاجات أكثر من مليوني شخص عالقين في غزة".

وإذ طالب الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار بشأن "وقف إطلاق نار إنساني فوري"، حذّر من أن "الترتيب الراهن... محكوم عليه بالفشل ما لم تتوافر إرادة سياسية لجعل تدفق المساعدات جادا ومتلائما مع الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة"، حسب وصفه.

وأشار لازاريني إلى أن "سكان غزة يشعرون بأنهم لا يعاملون مثل المدنيين الآخرين. غالبية هؤلاء يشعرون بأنهم عالقون في حرب لا علاقة لهم بها... شعب بأكمله يتم تجريده من إنسانيته".

ووفق المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، دخلت قطاع غزة أمس الأحد 33 شاحنة تحمل المياه والغذاء وتجهيزات طبية، مشيرا إلى أن هذا الرقم هو "الأكبر منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر"، أي اليوم الذي دخلت فيه أولى المساعدات القطاع المحاصر.

واشنطن لا تؤيد "حاليا" وقفا لإطلاق النار

بيد أنّ البيت الأبيض أكد أن الولايات المتحدة لا تؤيد الدعوات التي تطلق حاليا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مشدّدا على وجوب الاستعاضة عنها بـ"توقفات مؤقتة" للأعمال الحربية لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "لا نعتقد أن وقف إطلاق النار هو الصواب في الوقت الراهن"، مضيفا "لا ندعم وقف إطلاق النار حاليا".

وفيما يتعلق بالمساعدات أعرب كيربي عن "ثقته" بأن عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، سيصل إلى نحو 100 يوميا خلال الأيام المقبلة.

وأضاف قائلا: "المرحلة الأولى التي تحدثنا مع الإسرائيليين بشأنها هي محاولة (زيادة عدد الشاحنات) إلى 100 يوميا... نحو واثقون من قدرتنا على بلوغ ذلك خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن نحو 45 شاحنة عبرت الأحد. ووفق تقديرات الأمم المتحدة، كانت نحو 500 شاحنة تدخل قطاع غزة يوميا.

نتنياهو: وقف إطلاق النار سيكون بمثابة "استسلام لحماس"

بدوره رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقفا لإطلاق النار مع حماس. وقال: "إن الدعوات إلى وقف إطلاق النار هي دعوات لإسرائيل للاستسلام لحماس، والاستسلام للإرهاب، والاستسلام للهمجية. هذا لن يحدث ... يقول الكتاب المقدس إنه يوجد وقت للسلام ووقت للحرب. هذا هو وقت الحرب، الحرب من أجل مستقبل مشترك".

وشنت حركة حماس هجوما غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص وأسر 239 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وترد إسرائيل بقصف مكثف منذ ذلك الحين، إذ أعلنت السلطات الصحية التابعة لحماس ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 8306، بينهم 3457 طفلا.

يذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ز.أ.ب/ أ.ح/ خ.س (أ ف ب، د ب أ)