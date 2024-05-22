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سياسةالشرق الأوسط

مسؤول أمريكي.. يبدو أن إسرائيل تذعن لضغوطات واشنطن بشأن رفح

٢٢ مايو ٢٠٢٤

قال مسؤول أمريكي إن إسرائيل تأخذ في الحسبان مخاوف واشنطن بينما تنفذ عمليات عسكرية في مدينة رفح المكتظة باللاجئين، فيما علقت الأمم المتحدة توزيع الغذاء مؤقتا في المدينة رفح بسبب الوضع الأمني ونقص الإمدادات.

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قصف إسرائيلي على رفح - صورة بتاريخ 19 مايو 2024
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه بعد مناقشات مع الحكومة الأمريكية، قررت إسرائيل التخلي عن خططها لشن هجوم كبير في رفح صورة من: AFP/Getty Images

أفادت تقارير إعلامية أن  إسرائيل  قامت بتعديل عملياتها العسكرية المثيرة للجدل في رفح جنوب  قطاع غزة  في ظل مطالب حليفتها الولايات المتحدة بعمليات محدودة. وفي هذا السياق قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية ليل الثلاثاء/ الأربعاء لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "من العدل أن نقول إن الإسرائيليين قاموا بتحديث خططهم. "لقد أخذوا في الاعتبار العديد من المخاوف التي أعربنا عنها".

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت سابقًا أنه بعد مناقشات مع الحكومة الأمريكية، قررت إسرائيل التخلي عن خططها لشن هجوم كبير في المدينة المتاخمة لمصر والمضي قدماً على نطاق محدود بدلاً من ذلك. وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن خطة سابقة لإرسال فرقتين من الجيش إلى المدينة لن يتم تنفيذها.

وأضاف المسؤول الذي تحدث بشرط عدم كشف هويته: "هذا نقاش مستمر ومحادثات مستمرة. لقد كانت بناءة". وكان المسؤول يشير إلى المحادثات التي أجراها مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان مع مسؤولين كبار في إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضح المسؤول بالقول: "المهم هو ما يحدث بالفعل"، موضحا "نحن لا نعطي الضوء الأخضر للعمليات الإسرائيلية. هذا ليس دورنا".

"فلسطينيو رفح: إلى أين ننزح اليوم؟"

وكان  الرئيس الأمريكي جو بايدن  قد أعرب بشكل علني عن معارضته لشن إسرائيل هجوما بريا واسعا في رفح الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة والتي تكتظ بالنازحين بسبب  الحرب بين إسرائيل وحماس. لكن إسرائيل أمرت بعمليات إجلاء جماعية من رفح حيث تعهدت بتدمير حماس ونظام أنفاقها وإنقاذ الرهائن المتبقين. يذكر أن   حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

من جانب آخر علقت  وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  في الشرق الأدنى (أونروا) توزيع الغذاء مؤقتا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة حسبما كتبت الوكالة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس". وعزت الوكالة تلك الخطوة إلى نقص الإمدادات والوضع الأمني.

وتتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح على الحدود مع مصر، وخاصة في شرق المدينة. وأفاد متحدث عسكري إسرائيلي الثلاثاء بأنه تم مرة أخرى تدمير "هياكل إرهابية" مع اكتشاف مخابئ أسلحة تحت الأرض.

ووفقا للمعلومات الإسرائيلية، وصلت 403 شاحنات تحمل مساعدات إلى قطاع غزة يوم الاثنين. ومنذ بداية الحرب، تقول السلطات الإسرائيلية إنه تم تسليم أكثر من 572 ألف طن من المساعدات.

 ع.غ/ ح.ز (د ب أ، آ ف ب)

 

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