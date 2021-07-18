 مسؤول أمريكي: موقف واشنطن إزاء الصحراء الغربية لم يتغير | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.07.2021

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أخبار

مسؤول أمريكي: موقف واشنطن إزاء الصحراء الغربية لم يتغير

أكدت الإدارة الأمريكية، على لسان مسؤول بارز يزور المغرب حاليا، أن موقف واشنطن من قضية الصحراء الغربية لم يتغير في عهد الرئيس بايدن. كما أشاد المسؤول بالتقارب المستمر بين المغرب وإسرائيل.

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مستقبلا مساعد وزير الخارجية الأمريكية جوي هود.

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مستقبلا مساعد وزير الخارجية الأمريكية جوي هود.

قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، الأربعاء (28 يوليو/تموز 2021)، خلال زيارة للمغرب إن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة على الصحراء الغربية المتنازع عليها ما زال "دون تغيير".

فقد اعترفت الولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في كانون الأول/ديسمبر 2020، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مقابل تطبيع علاقات المملكة مع إسرائيل.

وردا على سؤال من الصحافة بشأن احتمال تغيير الموقف الأميركي، قال هود إنه "لن يكون هناك تغيير"، وذلك بعد لقائه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط.

مختارات

أدانت الجزائر توزيع المغرب وثيقة على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز "تتحدث عن حق تقرير المصير للشعب القبائلي"، متهمة الرباط بـ "دعم الجماعات الإرهابية التي تسببت في إراقة دماء الجزائريين خلال العشرية السوداء".

وأضاف هود أن "التغييرات التي كان يمكن تصورها هي في الطاقة المبذولة حتى تسفر عملية الأمم المتحدة عن نتائج" داعيا إلى أن يتم "في أقرب وقت ممكن" تعيين مبعوث خاص من أجل "الحصول على حل مقبول لجميع الأطراف ما سيساهم في إحلال السلام" في المنطقة.

ولم يستبدل حتى الآن آخر مبعوث خاص للأمم المتحدة للصحراء الغربية الألماني هورست كوهلر بعد استقالته في أيار/مايو 2019 لأسباب صحية.

ويدور نزاع بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر حول الصحراء الغربية التي تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، منذ رحيل إسبانيا القوة الاستعمارية السابقة عام 1975.

ويسيطر المغرب على نحو 80 في المئة من المنطقة الصحراوية الشاسعة والثرية بالفوسفات والموارد البحرية، ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته. أما جبهة بوليساريو، التي أعلنت عام 1976 قيام "الجمهورية الصحراوية"، فتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة تزامنا مع إبرام وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع عام 1991.

وكان المسؤول الأميركي في الجزائر يومي الأحد والاثنين، حيث بحث في مسألة الصحراء الغربية معوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

وحول قضية التطبيع مع الدولة العبرية، أشاد هود بـ"الإجراءات التي اتخذها المغرب بهدف تحسين علاقاته مع إسرائيل"، وهو تقارب "ستكون له فوائد طويلة الأمد لكلا البلدين"، حسب تعبيره.

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    دول عربية في سجل "آمنستي" الأسود بسبب التعذيب

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    تلقت الأمم المتحدة شكاوى أهالي سجناء في ليبيا تفيد بانتهاكات حقوقية داخل السجن حيال بعض الموقوفين من قادة النظام السابق، منهم الساعدي نجل العقيد الراحل معمر القذافي. كما أعلن حقوقيون العثور على جثث قرب مدينة بنغازي، لأشخاص تمت تصفيتهم بالرصاص وتبدو عليها آثار تعذيب. وتتبادل جماعات إسلامية متشددة مسلحة وقوات الأمن الاتهامات بشأن اختطافات وعمليات التعذيب.

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    دول عربية في سجل "آمنستي" الأسود بسبب التعذيب

    "التعذيب في 30 عاما من الوعود المنقوضة"

    بعد ثلاثين عاما على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب نددت آمنستي بانتشار التعذيب "على المستوى العالمي"، مشيرة إلى أنه بات يمارس بشكل "طبيعي" إثر الحرب على الإرهاب. وقال تقرير العفو الدولية الذي جاء تحت عنوان "التعذيب في 30 عاما من الوعود المنقوضة" إنه بعد "ثلاثة عقود من الاتفاقية وأكثر من 65 عاما بعد الاعلان العالمي لحقوق الانسان فإن التعذيب ليس فقط مستمرا بل إنه يتزايد."

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    دول عربية في سجل "آمنستي" الأسود بسبب التعذيب

    وصمة عار تعذيب النساء في سوريا

    وثق نشطاء وجماعات دولية لحقوق الإنسان انتهاكات ممنهجة داخل مراكز الاعتقال السورية تتضمن إذلال المحتجزات اللاتي يجبرن على خلع ملابسهن والجلوس بالملابس الداخلية فقط خلال جلسات الاستجواب، وأحيانا يتعرضن لعنف جسدي وجنسي. وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية غير الحكومية، أنها التقت العام الماضي بعشر سوريات سبق اعتقالهن وأن ثمانية منهن قلن إنهن تعرضن لانتهاكات أو تعذيب أثناء الاحتجاز.

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    دول عربية في سجل "آمنستي" الأسود بسبب التعذيب

    جلد الأطفال والنساء في معتقلات"داعش"

    تتهم منظمة العفو الدولية، جماعة "داعش" بعمليات خطف وتعذيب وقتل معتقلين في سجون سرية أقامتها على أراضٍ تسيطر عليها في سوريا. وحسب آمنستي، فإن من بين السجناء لدى "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) أطفالا بالكاد يصل عمر بعضهم الى 8 سنوات وقاصرين تعرضوا للجلد والسجن مع بالغين في ظروف "قاسية وغير إنسانية". في الصورة لقطة من مسرحية "الكرسي" الألمانية الرمزيية عن التعذيب، وقد عرضت في بيروت.

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    دول عربية في سجل "آمنستي" الأسود بسبب التعذيب

    التعذيب متواصل في مصر

    تقرير الخارجية الأميركية لحقوق الانسان منظمات حقوقية تنتقد مصر بشدة "بعد الإطاحة بحكومة مدنية منتخبة والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن بما يشمل القتل والتعذيب". الشرطة اعتقلت نحو 16 ألف شخص ضمنهم أطفال. وفي يوم 25 يناير/ كانون الثاني قتل فيه 49 شخصا أغلبهم من الإسلاميين خلال مسيرات مناهضة للحكومة. واستمر التعذيب في مراكز الشرطة في بعض من أسوأ السجون ومراكز الاعتقال المصرية سمعة.

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    دول عربية في سجل "آمنستي" الأسود بسبب التعذيب

    جلادو خالد سعيد لم يتوقفوا عن ممارسة مهنتهم

    رغم صدور حكم قضائي بالسجن لمدة عشر سنوات على شرطيين في قضية تعذيب الناشط خالد سعيد حتى موته عام 2010، والذي أثار مقتلة احتجاجات قادت إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011. فإن نشطاء ليبراليين ما يزالون يعتقلون ويعذبون في مصر، منهم قادة لحركة 6 أبريل أيقونة ثورة 25 يناير 2011.

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    دول عربية في سجل "آمنستي" الأسود بسبب التعذيب

    نزاع الصحراء الغربية يتسبب في ضحايا

    يتسبب نزاع الصحراء في ضحايا. ويأتي"المغرب والصحراء الغربية ضمن حملة خاصة أطلقتها آمنستي على خمس دول في العالم، فيها ممارسات التعذيب منتشرة بصورة خاصة". كما أقر مجلس الأمن في أبريل/ نيسان 2014 قرارا ينص على أن المجلس "يؤكد أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف ويشجع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ إجراءات مستقلة وجادة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان".

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    دول عربية في سجل "آمنستي" الأسود بسبب التعذيب

    اتهامات بالتعذيب تتسبب في أزمة ديبلوماسية

    تسببت شكاوى منظمات غير حكومية في فرنسا ضد مسؤولين مغاربة تتهمهم بالتورط في أعمال تعذيب بالمغرب، في أزمة ديبلوماسية بين الحليفتين الرباط وباريس، وذلك إثر حضور الشرطة الى مقر السفير المغربي في باريس لابلاغ عبد اللطيف حموشي مدير مراقبة التراب الوطني المغربي (جهاز المخابرات الداخلية) باستدعاء من قاضي تحقيق لاتهامه بالتواطؤ في أعمال تعذيب. ورفض المغرب ذلك ورفعت وزارة العدل المغربية دعوى مضادة في باريس.

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    دول عربية في سجل "آمنستي" الأسود بسبب التعذيب

    تعذيب من أجل حماية "المملكة"

    شهدت المملكة العربية السعودية العام المنصرم سلسلة اعتقالات وإجراءات قانونية جديدة "وقع تحت طائلتها إسلاميون سنة ومسلمون شيعة وإصلاحيون ليبراليون وملحدون ودعاة حقوق إنسان" فيما وصفه أحد النشطاء بأنه "حالة طوارئ غير معلنة". ففي مواجهة مطالب الحريات التي فجرها الربيع العربي، اتخذت المملكة خطا أكثر صرامة في مواجهة أشكال كثيرة من المعارضة. وتقول المملكة إنه لا يوجد لديها معتقلون سياسيون ولا تعذيب.

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    دول عربية في سجل "آمنستي" الأسود بسبب التعذيب

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    رغم اللوحة القاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في دول الربيع العربي، قدم الرئيس التونسي منصف المرزوقي اعتذارا باسم الدولة إلى ضحايا التعذيب الذين مورس ضدهم طيلة نصف القرن الماضي، داعيا إلى معركة دائمة ضد التعذيب في ظل الديمقراطية الناشئة. وفي مقابلة مع DW طالبت محرزية العابدي إحدى ضحايا التعذيب في عهد حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وهي ناشطة إسلامية، بمحاسبة "الجلادين" المسؤولين عن التعذيب.

    الكاتب: منصف السليمي


 

ف.ي/أ.ح (رويترز، ا.ف.ب)

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