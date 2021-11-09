 مسؤول: أمريكا وإسرائيل ستبحثان إجراء تدريبات عسكرية لمهاجمة إيران | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مسؤول: أمريكا وإسرائيل ستبحثان إجراء تدريبات عسكرية لمهاجمة إيران

أورد تقرير صحفي عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته، عن وجود خطط لتدريبات عسكرية محتملة ومشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، تحضيرا لأسوأ سيناريو ممكن لتدمير المنشآت النووية الإيرانية في حال أخفقت الدبلوماسية.

أعمال تشييد المفاعل الثاني لمحطة الطاقة النووية في بوشهر

سيبحث قادة الدفاع في أمريكا وإسرائيل تدريبات عسكرية محتملة للتحضير لأسوأ سيناريو ممكن لتدمير المنشآت النووية الإيرانية.

قال مسؤول أمريكي كبير لرويترز يوم الأربعاء مشترطا عدم الكشف عن هويته إن المحادثات المقررة في الولايات المتحدة اليوم الخميس(التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2021)مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تأتي في أعقاب إفادة قدمها القادة في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان بشأن مجمل الخيارات العسكرية المتاحة لضمان عدم تمكن إيران من صنع سلاح نووي. وتنفي إيران السعي إلى صنع أسلحة نووية وتقول إنها تريد أن تبرع في التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية.

وتؤكد الاستعدادات الأمريكية الإسرائيلية، التي لم ترد تقارير بشأنها من قبل، قلق الغرب إزاء المحادثات النووية العسيرة مع إيران التي يأمل الرئيس الأمريكي جو بايدن في أن تحيي اتفاق 2015 النووي الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب.

لكن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين عبروا عن استيائهم بعد محادثات الأسبوع الماضي بسبب مطالب هائلة لحكومة إيران الجديدة المتشددة، مما زاد شكوك الغرب في أن إيران تسعى لكسب الوقت لتطوير برنامجها النووي.

مشاهدة الفيديو 23:52

مسائية DW: اجتماعات فيينا بشأن نووي إيران.. إلى أين وصلت؟

إلى ذلك أحجم المسؤول الأمريكي عن كشف تفاصيل عن التدريبات العسكرية المحتملة. وقال "نحن في هذا المأزق لأن برنامج إيران النووي يتطور إلى نقطة" يتجاوزها أي أساس منطقي معهود، معربا في الوقت نفسه عن أمل في المباحثات. ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن ولا البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على الفور على طلبات للتعقيب.

جولة جديدة من المحادثات في فيينا

وحسب مسؤول الاتحاد الأوروبي الذي يرأس المحادثات مع إيران، فإن جولة جديدة ستستأنف اليوم الخميس. ويعتزم مبعوث الولايات المتحدة الخاص الانضمام إليها في مطلع الأسبوع. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي إن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20 بالمئة بواسطة مجموعة واحدة من 166 جهاز آي.آر-6 متطور في مفاعل فوردو، المشيد داخل جبل مما يجعل مهاجمته أصعب.

يذكر أن اتفاق 2015 النووي رفع العقوبات عن إيران لكنه فرض حدودا صارمة على أنشطة تخصيب اليورانيوم بما يطيل الوقت اللازم لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي، إذا اختارت فعل ذلك، إلى عام على الأقل من شهرين إلى ثلاثة أشهر تقريبا. ويقول معظم الخبراء النوويين إن تلك المدة باتت أقل بكثير الآن.

ومما يؤكد على التآكل الشديد في الاتفاق هو أنه لا يسمح لإيران على الإطلاق بتخصيب اليورانيوم في فوردو، ناهيك عن استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في ذلك. ومع تعرض المنافع التي يعود بها الاتفاق النووي لخطر كبير الآن، يقول بعض المسؤولين الغربيين إنه لم يتبق إلا وقت قصير قبل أن يتضرر أساس الاتفاق إلى درجة لا يمكن معها إصلاحه.

وينتاب القلق المسؤولين الأمريكيين منذ وقت طويل إزاء قدرة الولايات المتحدة على تحديد مكان أجزاء برنامج التسلح النووي الإيراني المتناثرة وتدميرها عند إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة.

ع.ش/ و.ب (رويترز، ا ف ب)

  • Saudi-Arabien, Baustelle eines Atomreaktor in der Nähe von Riad Baustelle von Saudi-Arabiens erstem Atomreaktor bei Riad (DigitalGlobe/Google Earth)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    أول مفاعل نووي سعودي

    أشارت تقارير أمريكية وألمانية إلى أن السعودية ستشغِل قريباً أول مفاعل نووي خاص بها. وكشفت التقارير بالاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية، تقدم أعمال البناء في أول مفاعل نووي سعودي. المنشأة الواقعة في شمال غرب الرياض، والتي هي في الأصل مفاعل بحوث يهدف في المقام الأول إلى تكوين فنيين نوويين، قد تصبح جاهزة للعمل في غضون سنة واحدة، كما قدر روبرت كيلي، مفتش سابق في المنظمة الدولية للطاقة النووية.

  • Iran Urananreicherungsanlage Isfahan (Imago)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    البرنامج النووي الإيراني

    منذ انطلاقه في عام 1957، عرف البرنامج النووي الإيراني محطات عديدة من الشد والجذب. وعمل طموح إيران في تطوير برنامجها النووي، دون لفت الأنظار إليها، على عدم استقرار الأمور والوصول إلى طرق مسدودة. آخرها كان مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي.

  • USA PK President Donald Trump zum Atomabkommen mit Iran (Reuters/J. Ernst)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    ما يحق للسعودية لا يحق لإيران

    في الوقت الذي يلغي فيه ترامب العمل بالاتفاقية النووية من جانب واحد مع إيران، أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية سبعة تصاريح لنقل معلومات حساسة حول الطاقة النووية للعربية السعودية ـ بدون أن يضمن ذلك القيام بأعمال تفتيش داخل المملكة، بحسب ما ذكرته تقارير أمريكية وألمانية.

  • Israel Atomanlage in Dimona (AP)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    مفاعل ديمونة السري

    يقع المفاعل في منطقة ديمونة جنوب إسرائيل. المفاعل بني في أواخر خمسينات القرن الماضي بمساعدة فرنسية و بقصد توفير الطاقة لبعض المنشآت والمشاريع في المنطقة الصحراوية. غير أن خبراء ومراقبين كشفوا أن الهدف الحقيقي لبنائه هو إنتاج الأسلحة النووية. من جهتها لم تؤكد الحكومة الإسرائيلية ولم تنفِ ذلك حتى الآن. ويثير مفاعل ديمونة جدلاً واسعاً بسبب مخاطره، كما تتعالى دعوات من حين لآخر لإغلاقه.

  • Ägypten 2015 | Vertrag mit Russland über Bau 1. Atomkraftwerk in Ägypten bei El Dabaa (picture-alliance/dpa/Egyptian Presidency)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    مفاعل الضبعة المصري

    مشروع محطة الضبعة النووية هوالمحطة النووية المصرية الأولى المققر انشائها بمنطقة الضبعة الواقعة على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط. المشروع الممول من روسيا بقرض قيمته 25 مليار دولار والذي لا يزال في مرحلة التحضير، كان قد كشف عنه من قبل عام 2002، لكن لم يتم التوصل آنذاك لاتفاق بشأنه، ويؤمل أن يضم 4 مفاعلات نووية.

  • Luftbild Atomanlage in Tuwaitha (AP)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    مفاعل تموز العراقي

    مفاعل تموز النووي كان ثمرة مشروع عراقي نووي للانضمام إلى النادي النووي في عهد الرئيس السابق صدام حسين. المشروع، الذي كان بشراكة مع فرنسا، كان أول مشروع عربي نووي رائد في منطقة الشرق الأوسط. في عام 1981 استهدفت ضربة جوية إسرائيلية مفاعل "تموز1" النووي المعروف بأوزيراك، في عملية أطلقت عليها إسرائيل تسمية "أوبرا".

  • Vereinigte Arabische Emirate Barakh Kernkraftwerk (picture-alliance/AP Photo/Emirates Nuclear Energy Corporation/A. Girija)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    اللحاق بالركب

    تسعى دول عربية أخرى إلى اللحاق بالركب والانضمام إلى النادي النووي. وتشهد دول منطقة الشرق الأوسط فيما بينها سباقاً هائلاً للتسلح النووي. الإمارات تمهد لدخولها النادي من خلال محطة بركة النووية، التي لا تزال قيد الإنشاء. وكانت الجزائر قد أعلنت عن بناء أول محطاتها النووية لإنتاج الكهرباء في عام 2025، كما جاء على لسان وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

قصف جوي إسرائيلي يستهدف شحنة أسلحة إيرانية في مرفأ اللاذقية

نفذ الجيش الإسرائيلي هجوما جويّاً على مرفأ اللاذقية، استهدف شحنة أسلحة إيرانية، وفقا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. بينما لم تعلق إسرائيل على هذه الأنباء.  

"غير مقبولة".. برلين تنتقد مقترحات طهران بشأن برنامج إيران النووي

انتقدت الحكومة الألمانية الاقتراحات الجديدة التي قدمتها إيران بشأن المفاوضات حول برنامجها النووي واعتبرتها غير مقبولة، وذلك بعد أن أبدت السلطات في طهران استعدادها للتفاوض حول مقترحاتها لإحياء الاتفاق النووي.  

"انفجار ضخم" في سماء نطنز وإيران تتحدث عن تدريبات

"لا داعي للخوف"، يقول المتحدث باسم الجيش الإيراني بعد سماع دوي انفجار بالقرب من المنشأة النووية في نطنز. وسرت شائعات بشأن الانفجار، لكن السلطات الإيرانية ذكرت فيما بعد أنها تختبر الإمكانيات الدفاعية قرب نطنز.  

مواضيع ذات صلة

11.08.2021 Nasser Bourita (2.v.r), Außenminister von Marokko, und Jair Lapid (2.v.l), Außenminister von Israel, unterzeichnen Kooperationsabkommen zwischen den beiden Ländern. Israels Außenminister Lapid hat erstmals seit Wiederaufnahme der vollen diplomatischen Beziehungen zu Marokko das nordafrikanische Land besucht. Israels Regierung sprach von einem «historischen Besuch». +++ dpa-Bildfunk +++

الجالية والسياحة..المغرب يطلق لأول مرة خطا جويا مباشرا مع إسرائيل 09.11.2021

بعدما أعاد المغرب علاقاته مع إسرائيل يسعى الآن "للاستجابة لتطلعات" جالية مغربية هناك تقدر بـ700 ألف شخص، وتمكين السياح ورجال الأعمال من السفر للمغرب، وستطلق الخطوط المغربية ثلاث رحلات أسبوعيا بين الدار البيضاء وتل أبيب.

Symbolbild Iran Saudi Arabien

"الخوف من سياسة بايدن".. كلمة سر محادثات إيران والسعودية!  27.04.2021

بعد احتدام الجدل حول سيادة العراق والمصالح الإيرانية فيه، اتفق ضيوف مسائية DW عربية على أن وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن للبيت الأبيض هو دافع رئيسي لكل الأطراف الإقليمية للتفاوض المباشر والتحاور فيما بينها. 

The Arabic, English and Hebrew word for peace is seen on the Israeli flag carrier El Al's airliner which will carry Israeli and U.S. delegations to Abu Dhabi for talks meant to put final touches on the normalisation deal between the United Arab Emirates and Israel, at Ben Gurion Airport, near Tel Aviv, Israel on Monday, August 31, 2020. There are scheduled talks to put final touches on the normalization deal between the United Arab Emirates and Israel. Pool Photo by Menahem Kahana/UPI Photo via Newscom picture alliance |

دول عربية قد تتجه نحو تطبيع علاقاتها مع إسرائيل 11.09.2020

أصبحت البحرين ثاني دولة تعلن اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في أقل من شهر، بعد اتفاق الإمارات والدولة العبرية. ولاقى التقارب مع إسرائيل ترحيبا من بعض الدول العربية، لكن البعض الآخر رفض الفكرة أو تعامل معها بحذر.