مسؤول ألماني يطالب بإرجاء استكمال "نورد ستريم 2" المثير لانتقادات واشنطن

طالب منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي، بيتر باير، بوقف استكمال مشروع خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" بسبب الانتقادات الحادة من جانب الولايات المتحدة. وقال باير في تصريحات لصحيفة "فيرتشافتسفوخه" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء (31 مارس/ آذار 2021): "يعتبر المشروع حجر عثرة خطير أمام استئناف العلاقات عبر الأطلسي... لا يتوقع الأمريكيون منا أن نغير خطابنا فحسب، بل أن ندع الأفعال تتحدث عن نفسها".

وطالب في هذا الإطار بمراجعة موقف برلين عبر إرجاء استكمال المشروع الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا تحت مياه بحر البلطيق. وترفض الحكومة الألمانية حتى الآن التدخل السياسي لوقف المشروع، الذي تعد الولايات المتحدة من أشد المعارضين له.

واستغل وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكين أول لقاء ثنائي له مع نظيره الألماني هايكو ماس لانتقاد المشروع بشدة الأسبوع الماضي. وقال بلينكين في بروكسل إن "خط الأنابيب يقسم أوروبا"، مضيفا أنه أيضا يُعَرِّض أوكرانيا وأوروبا للتلاعب من قبل روسيا، ويتعارض مع الأهداف التي صاغتها أوروبا بنفسها فيما يتعلق بأمن الطاقة.

وتبرر الولايات المتحدة معارضتها للمشروع بأن شركاءها في أوروبا يعتمدون بشكل كبير على الغاز الروسي. وفي كانون الثاني/يناير الماضي، فرضت واشنطن بالفعل عقوبات على شركة مشاركة في إقامة المشروع.

ومع ذلك، يتهم مؤيدو المشروع الولايات المتحدة بأنها تريد فقط بيع غازها المسال بشكل أفضل في أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع "نورد ستريم 2" أوشك على الانتهاء.

ع.ش/م.س (د ب أ)