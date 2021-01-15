 مسؤول ألماني يطالب بإرجاء استكمال ″نورد ستريم 2″ المثير لانتقادات واشنطن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.03.2021

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أخبار

مسؤول ألماني يطالب بإرجاء استكمال "نورد ستريم 2" المثير لانتقادات واشنطن

بسبب انتقادات واشنطن، طالب بيتر باير منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي بمراجعة موقف برلين من مشروع نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا "نورد ستريم 2" عبر إرجاء استكماله. فهل هو مؤشر على تغيّر مرتقب في الموقف الألماني؟

Karikatur Sergey Elkin Sanktionen USA Russland

رسم كاريكاتوري حول مشروع "تورد ستريم2" والضغوط الأمريكية لوقفه

طالب منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي، بيتر باير، بوقف استكمال مشروع خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" بسبب الانتقادات الحادة من جانب الولايات المتحدة. وقال باير في تصريحات لصحيفة "فيرتشافتسفوخه" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء (31 مارس/ آذار 2021): "يعتبر المشروع حجر عثرة خطير أمام استئناف العلاقات عبر الأطلسي... لا يتوقع الأمريكيون منا أن نغير خطابنا فحسب، بل أن ندع الأفعال تتحدث عن نفسها".

وطالب في هذا الإطار بمراجعة موقف برلين عبر إرجاء استكمال المشروع الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا تحت مياه بحر البلطيق. وترفض الحكومة الألمانية حتى الآن التدخل السياسي لوقف المشروع، الذي تعد الولايات المتحدة من أشد المعارضين له.

مختارات

بعد تهديد أمريكي بفرض عقوبات مشددة على مسؤولين ألمان بسبب مشاركتهم في مشروع خط الأنابيب الروسي "نورد ستريم2"، ردت برلين أن الأمر مثير للدهشة وأنها "غير راضية" عن "هذا التصعيد".

قمع التظاهرات التي خرجت في روسيا تأييدا للمعارض أليكسي نافلني واستمرار حبسه، خلف إدانات دولية واسعة منها دعوة فرنسا لألمانيا لإيقاف مشروع الغاز "نورد ستريم 2"، لكن يبدو أن برلين متشبثة بهذا المشروع الضخم.

واستغل وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكين أول لقاء ثنائي له مع نظيره الألماني هايكو ماس لانتقاد المشروع بشدة الأسبوع الماضي. وقال بلينكين في بروكسل إن "خط الأنابيب يقسم أوروبا"، مضيفا أنه أيضا يُعَرِّض أوكرانيا وأوروبا للتلاعب من قبل روسيا، ويتعارض مع الأهداف التي صاغتها أوروبا بنفسها فيما يتعلق بأمن الطاقة.

وتبرر الولايات المتحدة معارضتها للمشروع بأن شركاءها في أوروبا يعتمدون بشكل كبير على الغاز الروسي. وفي كانون الثاني/يناير الماضي، فرضت واشنطن بالفعل عقوبات على شركة مشاركة في إقامة المشروع.

ومع ذلك، يتهم مؤيدو المشروع الولايات المتحدة بأنها تريد فقط بيع غازها المسال بشكل أفضل في أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع "نورد ستريم 2" أوشك على الانتهاء.

ع.ش/م.س (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 18:13

هل تتخلى ألمانيا عن مشروع "نورد ستريم 2"؟

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