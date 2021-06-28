 مسؤول ألماني يرى ″دوافع جهادية″ وراء اعتداء فورتسبورغ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.06.2021

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أخبار

مسؤول ألماني يرى "دوافع جهادية" وراء اعتداء فورتسبورغ

أكد وزير داخلية ولاية بافاريا وجود مؤشرات واضحة على الخلفية الجهادية للمعتدي الذي قتل ثلاث نساء وأصاب خمس أخريات بجروح خطيرة في الهجوم العشوائي بسكين في مدينة فورتسبورغ الألمانية.

وزير داخلية بافاريا يواخيم هرمان في تصريح بعد اعتداء فورتسبورغ (26 يونيو/ حزيران 2021)

وزير داخلية بافاريا يواخيم هرمان في تصريح بعد اعتداء فورتسبورغ (26 يونيو/ حزيران 2021)

 

بعد الهجوم العشوائي بسكين والذي أسفر عن مقتل ثلاث نساء وإصابة خمس أخريات بجروح خطيرة في مدينة فورتسبورغ الألمانية، صرح وزير داخلية بافاريا يواخيم هيرمان (الحزب الاجتماعي المسيحي) بأن هناك مؤشرات واضحة على وجود دوافع إسلاماوية لدى الجاني. ويذكر أن شهود عيان، سمعوا المعتدي وهو يصرخ "الله أكبر" في المتجر عندما طعن الناس للمرة الأولى، حسبما أوضح الوزير لإذاعة "بايرن الثانية" صباح اليوم (الاثنين 28 يونيو/ حزيران 2021). كما أن هناك أيضًا تصريحات أخرى تفيد بأن الصومالي البالغ من العمر 24 عامًا قال إن الفعل كان "مساهمة شخصية في الجهاد".

وأوضح هيرمان أن المحققين عثروا في مركز المشردين، حيث كان يعيش المشتبه به لبعض الوقت، على "بعض المعطيات التي تشير إلى دعاية إسلامية". وبحسب الوزير، فإن السلوكات السابقة للجاني لم تكن كافية لترحيله "أنا شخصياً لدي رأي واضح بأن الأشخاص الخطرين، الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، يجب ترحيلهم في أقرب وقت ممكن". ولم يستوف الجاني المتطلبات لعدم وجود تهم جنائية.

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من جهته، صرح بيتر نيومان، خبير شؤون الإرهاب في معهد كينغز كوليدج بلندن، والذي ينحدر من مدينة فورتسبورغ، لصحيفة "ماين بوست" في عدد ها الصادر اليوم الإثنين، إنه لا يشك في أن الجاني جزء من المشهد الجهادي. وكما حدث في الهجوم بالسكين في هامبورغ عام 2017، فإن الجاني "تشبث فقط بالإيديولوجية الإسلامية". يبدو أن الجانيين في هامبورغ وفورتسبورغ يعانيان من مشاكل نفسية كبيرة. غير أن هذا لا يمكنه أن يستبعد تماما وجود دوافع إسلامية حسب الخبير. لكن حتى الآن لم تقم أي منظمة إرهابية بتبني الجريمة.

وقال مسؤولون إن المشتبه به، الذي ضبطته الشرطة في مسرح الحادث، مهاجر صومالي يبلغ من العمر 24 عاما وكان يعاني من مشكلات نفسية في السابق. ولم تكشف الشرطة عن اسم المشتبه به.

وذكر قائد الشرطة بالمنطقة أن الرجل دخل متجرا وسأل موظفة عن مكان السكاكين. وانتزع سكينا وقتل الموظفة واثنتين أخريين بالمتجر. وطعن الرجل بعد ذلك خمس نساء وطفلا في الشارع وبأحد المصارف.

ح.ز/ ا. ف (إ.ب.د / د.ب.أ)

  • Deutschland GSG 9 (picture alliance/dpa/Hannibal)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مستعدون للتعامل مع الحالات الصعبة

    فرقة الـ GSG9، وهو مختصر لعبارة (مجموعة حماية الحدود 9)، أنشئت في سنة 1972 بعد أن فشلت الشرطة الألمانية النظامية في إنقاذ رهائن إسرائيليين اختطفهم ارهابيون فلسطينيون في أولمبياد ميونيخ. وكان تشكيلها مثيرا للجدل، حسب بعض السياسيين في ألمانيا الذين وجدوا فيها بقية من قوات أس أس النازية سيئة الصيت.

  • Lufthansa Landshut 1977 - 2017Rückkehr der Landshut-Geiseln nach Frankfurt (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    بناء سمعة طيبة

    أول مهمة تولتها الـGSG9، نعتت بـ"عملية النار السحرية". وقد أكسبتها سمعة طيبة. فبعد أن اختطف إرهابيون فلسطينيون طائرة "لوفتهانزا" سنة 1977، تمكن فريق الأمن العام9، من إنقاذ الركاب في عملية مدتها سبع دقائق، بمقديشو. وأصيب، حينها، عضو من المجموعة، بالإضافة إلى مضيفات بجراح، بينما قتل ثلاثة من أصل أربعة خاطفين. وللأسف، قتل الطيار قبل الشروع بالعملية.

  • Deutschland Ulrich Wegener gestorben | Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1977 (imago/Sven Simon)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مكافأة على مهمة منجزة

    "أولريش فيغنر"، واحد من الأعضاء المؤسسين لـ GSG9، حصل على شهادة استحقاق من الحكومة الألمانية بعد تلك العملية الناجحة.وصار يلقب بـ"بطل مقديشو". توفي في 28 ديسمبر/ كانون الأول2017، عن عمر ناهز الـ88 عاما. ولم يكن أبدا معجبا بلقبه؛ بل كان يردد دائما: "قمنا بالمهمة معا."

  • G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 | GSG9 Patrouille (Getty Images/A. Hassenstein)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    حاضرون في البحر...

    ينشط فريق GSG9 لأداء عمله في حالات احتجاز الرهائن، وحالات الإرهاب والقيام بتفجير القنابل. ولكنه يعمل أيضا لتأمين المواقع، كما ظاهر في الصورة الملتقطة عشية قمة G9 (مجموعة الدول الصناعية الثمانية) عام 2007 في مدينة هايليغندام الشمالية.

  • Deutschland GSG 9 (picture-alliance/U. Baumgarten)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    ...كما هم جاهزون على الأرض

    معظم عمليات الـ GSG9 سرية، ويقال إنها شاركت في أكثر من 1900 عملية منذ تأسيسها. ويقع مقرها حاليا في مكانٍ ما بمدينة زانكت أوغستين الغربية، بالقرب من العاصمة الألمانية السابقة، بون.

  • Deutschland Übung der Bundespolizei für Terroranschlag (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    تدريب دائم

    يخضع أعضاء فريق الـ GSG9، لتدريب صارم تؤخذ فيه كل الاحتمالات بعين الاعتبار. وهنا يتعاملون مع هجمات إرهابيين مسلحين في محطة للسكك الحديدية. ويتم حاليا وضع خطط لتوسيع الوحدة بمقدار الثلث ومنحها مقرا آخرا في العاصمة برلين. وعلى الرغم من أن عدد أفرادها يبقى سريا، إلا أن وسائل الإعلام تقدره في حدود 400 عنصراً. تيموثي جونز/ مريم مرغيش


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