 مسؤول ألماني يدعو للاستعداد لمواجهة موجة رابعة من كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.07.2021

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مسؤول ألماني يدعو للاستعداد لمواجهة موجة رابعة من كورونا

دعا مسؤول ألماني إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة موجة رابعة من كورونا في الخريف. وكشف أن ولايته ستعتمد تقنية للقياس التحليلي قادرة على قياس تركيز الفيروسات في مياه الصرف الصحي، بحيث تعمل بمثابة إنذار مبكر لسلالة "دلتا".

المسؤول الألماني أوضح أنه يتوقع مواجهة موجة رابعة من كورونا في الخريف

المسؤول الألماني أوضح أنه يتوقع مواجهة موجة رابعة من كورونا في الخريف

أعلن رئيس حكومة ولاية تورينغن اليوم الأحد (الرابع من يوليو/ تموز 2021) أنه يعول على أنظمة الإنذار المبكر التي تنذر في الوقت المناسب بتزايد انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة موجة رابعة لكورونا في الخريف.

وقال بودو راملو لوكالة الأنباء الألمانية بمدينة إرفورت الألمانية إن تقنية القياس التحليلي التي ابتكرتها شركة بمدينة يينا الألمانية، تتعاون حاليا مع جامعة بولاية تورينغن، وأوضح أنه من شأن هذه التقنية قياس تركيز الفيروسات في مياه الصرف الصحي مستقبلا، لافتا إلى أنه يتم الإعداد لاستخدام هذه التقنية في تورينغن حاليا.

مختارات

يواصل متحور دلتا انتشاره في القارة الأوروبية، وخصوصا في بريطانيا، التي سجلت ما يناهز 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، فيما تواجه روسيا موجة جديدة وأرقام إصابات مرتفعة.

في وقت حذرت منظمة الصحة العالمية من أن متحورة "دلتا" يمكن أن تتسبب بموجة إصابات جديدة في أوروبا، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي أنه يبدو أن جرعتين من اللقاح تحميان من المتحورة سريعة الانتشار.

وأضاف راملو أنه من المقرر أيضا تثبيت نظام لإجراء اختبارات عشوائية للكشف عن فايروس كورونا داخل الشركات مثلا أو في رياض الأطفال والمدارس، موضحا أن المجلس الاستشاري العلمي الذي يقدم مشورات للحكومة المحلية للولاية لمواجهة الوباء، هو الذي اقترح ذلك.

وتابع رئيس حكومة ولاية تورينغن الألمانية قائلا: "يتعين علينا الاستعداد للخريف بشكل أفضل مما قمنا به في العام الماضي"، وأوضح أنه يندرج ضمن ذلك أن يتم تحديد بؤر تفشي العدوى في الوقت المناسب وقطع سلاسل العدوى.

وأضاف أنه يأمل أن يسهم ذلك - بجانب تزايد نسبة التطعيم - في الحيلولة دون حدوث إغلاق كالذي حدث في الشتاء والربيع، موضحا أنه إذا لزم الأمر سيتم تطبيق قواعد محلية بدلا من القيود الوطنية.

يذكر أن ساسة آخرين دعوا خلال الأيام الماضية أيضا للحيلولة دون حدوث إغلاق جديد على مستوى ألمانيا في الخريف.

وقال راملو: "الصيف سيكون فترة أكثر هدوءا ولكن ليس هناك سبب لرفع التحذير"، وأوضح أنه يتوقع مواجهة موجة رابعة لكورونا في الخريف، عندما يظل الناس في أماكن مغلقة من جديد، وأشار إلى أن قوة حدوث ذلك ترتبط أيضا بمدى سرعة انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا.

ع.أ.ج/أ.ح (د ب ا)

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