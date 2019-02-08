مسؤول ألماني: معظم المهاجرين واللاجئين غير مهتمين بالاندماج

شكك رئيس اتحاد المدن والبلديات في ألمانيا، أوفه براندل، بوجود نية لدى عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين في الاندماج بقوله "إن الجزء الأكبر من المهاجرين غير مهتم بالعروض التي نقدمها لهم" في مجال الاندماج، حسب ما نقل عنه الموقع الالكتروني لصحيفة "دي فيلت" اليوم الجمعة (9 شباط/ فبراير).
وتابع المسؤول الألماني، الذي ينتمي لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي وهو رئيس بلدية ابنسبرغ في ولاية بافاريا، قوله لموقع الصحيفة إن هناك "نسبة قليلة جدا لديهم إرادة حقيقة للاندماج".
وحسب رأي براندل يجب بذل كل الجهود من أجل تأمين فرصة تأهيل مهني أو عمل فورا للمهاجرين، لأن هذا " سيكون أفضل مدرسة لتعلم لغتنا ونظامنا الاجتماعي"، وحسب الوضع الحالي سيبقى جزء كبير من المهاجرين معتمدا على على المساعدات الاجتماعية، حسب تعبيره المسؤول الألماني.
وطالب رئيس اتحاد المدن والبلديات في ألمانيا، بالتحاق المهاجرين "فور قدومم إلى ألمانيا بدورات تعليم اللغة الألمانية" بغض النظر عن فرص بقائهم أو عدم بقائهم في ألمانيا. كما طالب القطاع الاقتصادي أن يساهم أكثر فيما يتعلق بتوظيف الطاقات والاستفادة منها واندماج المهاجرين في "سوق العمل". وأضاف أن "تحقيق نسبة أعلى من الاندماج" يجب أن يكون هدفا مشتركا".
ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب)
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