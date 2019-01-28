مسؤول ألماني: حوالي 70 ألف لاجئ سيحصلون على عمل هذا العام

توقع ديتليف شيله، رئيس الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا، بأن يحصل عشرات الآلاف من اللاجئين على وظائف خلال العام الجاري. وقال شيله اليوم الاثنين (28 كانون الثاني/ يناير 2019) في مؤتمر توظيف للاجئين بالعاصمة الألمانية برلين إن ذلك سيشمل ما يتراوح بين 60 ألف و70 ألف لاجئ تقريبا من المسجلين حاليا على أنهم يبحثون عن عمل أو عاطلون عن العمل.

وأضاف شيله قائلا: "أعتقد في المقام الأول أننا سننجح مجددا في إدخال الكثيرين من اللاجئين الشباب في تدريب مهني". وأكد شيله على أن دمج اللاجئين سوف يسير على نحو أفضل قليلا مما كان عليه خلال الأعوام الماضية، وأرجع ذلك إلى إتقان اللغة الذي ترسخ مع مرور السنوات.

وبحسب الوكالة الاتحادية للعمل، هناك 370 ألف شخص، ينحدرون من الدول التي يأتي منها غالبا لاجئون، وهي: سوريا وأفغانستان وباكستان وإيران والعراق والصومال ونيجيريا وإرتيريا، لديهم عمل حاليا في ألمانيا. ويزيد هذا العدد على ما كان عليه قبل عام بنحو 100 ألف شخص.

أ.ح/ع.ش (د ب أ)