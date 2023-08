مسؤول ألماني: حزب "البديل" خطر على الحياة اليهودية

مؤلفة كتب الأطفال يوديث كير ومغامرة الهروب من النازيين

نجاح كتب الأطفال

يوديث كير تدون كتبا للأطفال: وفي عام 1968 صدر كتاب "The Tiger Who came to Tea"، وتلقت المساعدة في تدوينها من طرف زوجها نيغل كنيل الذي تعرفت عليه داخل مؤسسة بي بي سي، والرسوم كانت بيد كير بأقلام ملونة وممسحة. وظلت يوديث حتى في سنها المتقدم على طاولة الرسوم ونسجت قصصا للأطفال.