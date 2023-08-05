مسؤول ألماني: حزب "البديل" خطر على الحياة اليهودية

أعرب مفوض الحكومة الألمانية لشؤون مكافحة معاداة السامية عن قلقه إزاء الارتفاع الحالي في شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي. وقال المفوض فيليكس كلاين في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد (السادس من آب/ أغسطس 2023): "يتساهل حزب البديل من أجل ألمانيا مع معاداة السامية والقوى القيادية التي تُهوِّن من فداحة الهولوكوست؛ إنه يجعل الحياة اليهودية أكثر صعوبة من خلال طلبات بحظر الذبح وفقا للشريعة اليهودية... إذا أراد حزب البديل من أجل ألمانيا تقليص شرائع الطعام اليهودية، سيكون ذلك خطرا على الحياة اليهودية".

وفيما يتعلق بانتخابات ولاية تورينغن المقررة العام المقبل، شدد كلاين على ضرورة التحقق من موقف المسؤولين والمنتخبين المحتملين تجاه النظام الأساسي الديمقراطي - الحر قبل الانتخابات، مشيرا إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" حزب شرعي يشارك في المنافسة الديمقراطية، وقال: "مع ذلك هناك دلائل على عمل قوى معادية للديمقراطية هناك".

ويصنف المكتب الإقليمي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية تورينغن حزب "البديل من أجل ألمانيا" على أنه متطرف يميني مُثبَت ، ويضعه تحت المراقبة.

ويعتزم حزب "البديل من أجل ألمانيا" استكمال قائمة مرشحيه لانتخابات البرلمان الأوروبي المقررة عام 2024 مطلع هذا الأسبوع في مدينة ماغدبورغ، ثم سيناقش البرنامج الانتخابي. وفي الوقت نفسه، طالب كلاين بأدوات جديدة لمكافحة معاداة السامية على الإنترنت، مؤكدا أن غالبية الجرائم المعادية للسامية تُرتكَب عبر الإنترنت.

ع.خ/ (د ب ا)