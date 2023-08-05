 مسؤول ألماني: حزب "البديل" خطر على الحياة اليهودية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.08.2023

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مسؤول ألماني: حزب "البديل" خطر على الحياة اليهودية

صعود حزب "البديل الشعبوي" في الحياة السياسية الألمانية قد يصعب من حياة اليهود في ألمانيا. الحزب يتساهل مع "معاداة السامية ويرغب بحظر الذبح وفقا للشريعة اليهودية"، يحسب مفوض الحكومة الألمانية لشؤون مكافحة معاداة السامية.

إذا أراد حزب البديل من أجل ألمانيا تقليص شرائع الطعام اليهودية، سيكون ذلك خطرا على الحياة اليهودية

"يتساهل حزب البديل من أجل ألمانيا مع معاداة السامية والقوى القيادية التي تُهوِّن من فداحة الهولوكوست"

أعرب مفوض الحكومة الألمانية لشؤون مكافحة معاداة السامية عن قلقه إزاء  الارتفاع الحالي  في شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا"  اليميني الشعبوي. وقال المفوض فيليكس كلاين في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد (السادس من آب/ أغسطس 2023): "يتساهل حزب البديل من أجل ألمانيا مع معاداة السامية والقوى القيادية التي تُهوِّن من فداحة الهولوكوست؛ إنه يجعل الحياة اليهودية أكثر صعوبة من خلال طلبات بحظر الذبح وفقا للشريعة اليهودية... إذا أراد حزب البديل من أجل ألمانيا تقليص شرائع الطعام اليهودية، سيكون ذلك خطرا على الحياة اليهودية".

مختارات

وفيما يتعلق بانتخابات ولاية تورينغن المقررة العام المقبل، شدد كلاين على ضرورة التحقق من موقف المسؤولين والمنتخبين المحتملين تجاه النظام الأساسي الديمقراطي - الحر قبل الانتخابات، مشيرا إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" حزب شرعي يشارك في المنافسة الديمقراطية، وقال: "مع ذلك هناك دلائل على عمل قوى معادية للديمقراطية هناك".

ويصنف المكتب الإقليمي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية تورينغن حزب "البديل من أجل ألمانيا" على أنه متطرف يميني مُثبَت ، ويضعه تحت المراقبة.

ويعتزم  حزب "البديل من أجل ألمانيا" استكمال قائمة مرشحيه لانتخابات البرلمان الأوروبي المقررة عام 2024 مطلع هذا الأسبوع في مدينة ماغدبورغ، ثم سيناقش البرنامج الانتخابي. وفي الوقت نفسه، طالب كلاين بأدوات جديدة لمكافحة معاداة السامية على الإنترنت، مؤكدا أن غالبية الجرائم المعادية للسامية تُرتكَب عبر الإنترنت.

ع.خ/  (د ب ا)

  • Die Familie Kerr auf einem Foto um 1920 (picture-alliance/akg-images)

    مؤلفة كتب الأطفال يوديث كير ومغامرة الهروب من النازيين

    طفولة سعيدة

    يوديث كير (يمين) ترعرعت في أحضان عائلتها في برلين، وشقيقها ميشاييل أكبر منها بعامين. وأطفال الكاتب المسرحي المعروف ألفريد كير كانوا يتمتعون بحريات كثيرة. ووالدتها يوليا كانت تعزف على البيانو في البيت. وفي طريقها إلى المدرسة كانت يوديث تشتري في الغالب أقلاما ملونة وترسم قصصا عايشتها مع صديقاتها. ولم تكن تحب كثيرا الحساب والقراءة.

  • Alfred Kerr 1927 (picture-alliance / akg-images)

    مؤلفة كتب الأطفال يوديث كير ومغامرة الهروب من النازيين

    الأب كير يتحدث عبر الراديو

    ألفريد كير كان مناهضا قويا للنازيين. وابتداء من ربيع 1932 كان له برنامج إذاعي في كل يوم اثنين. وخوفا من تهديد النازيين حافظ عليه الأبوان في مكان سري بعيدا عن الأطفال. وفي عيد الميلاد عام 1932 أمكن ليوديث وشقيقها لأول مرة الذهاب إلى السينما. وهذان الطفلان لم يكونا يدركان أنهما مهددان كعائلة يهودية.

  • Adolf Hitler steht 1933 im offenen Auto, von jubelnden Anhängern umringt (picture alliance/Mary Evans Picture Library)

    مؤلفة كتب الأطفال يوديث كير ومغامرة الهروب من النازيين

    أدولف هتلر والنازيون يستولون على السلطة

    في 30 يناير/ كانون الثاني 1933 تم تنصيب أدولف هتلر، زعيم الحزب النازي كمستشار. بعدها بدأت التحولات السياسية تتبلور بسرعة كبيرة. كانت عائلة كير تعيش في برلين غرونيفالد، والأطفال لا يتعرفون بصفة مباشرة على تلك التحولات السياسية، لكنهم يشعرون بقلق الوالدين. وروايتها المخصصة للشباب سمتها يوديث كير :" عندما سرق هتلر الأرنب الوردي".

  • Naziaufmärsche vor dem Brandenburger Tor in Berlin, Machtergreifung 30.01.1933 (picture-alliance/AP Images)

    مؤلفة كتب الأطفال يوديث كير ومغامرة الهروب من النازيين

    الأيام الأخيرة في عاصمة الرايخ

    في فبراير 1933 لزم الأب المصاب بزكام حاد السرير. والنازيون استولوا على السلطة، وفي كل مكان ببرلين تُنظم مواكب استعراضية. والنقابيون ومعارضو النظام تعرضوا للاضطهاد، وبدأت موجات الاعتقال الأولى. وألفريد كير تلقى لحسن الحظ إنذارا بأن جواز سفره سيصادر. وفي 15 فبراير/ شباط فر ليلا في آخر لحظة عبر الحدود إلى براغ.

  • Kinder laufen herum: Kinder-Zeichung von Judith Kerr (Judith Kerr/Seven Stories)

    مؤلفة كتب الأطفال يوديث كير ومغامرة الهروب من النازيين

    مغامرة الهروب إلى سويسرا

    يوديث وشقيقها لم يفشيان شيئا عن هرب الأب. والأم بدأت في جمع الحقائب وحتى رسوم الأطفال بريشة يوديث أخذتها معها. وفي يوم الانتخابات البرلمانية في 5 مارس/ آذار 1933 صعدت العائلة في قطار باتجاه سويسرا، وهناك التقوا مجددا بالأب. والأطفال الصغار أدركوا السفر إلى المنفى كمغامرة كبيرة.

  • Berlin: Bücherverbrennung durch johlende Menge, 1933 (picture-alliance/AP Photo)

    مؤلفة كتب الأطفال يوديث كير ومغامرة الهروب من النازيين

    حرق الكتب 1933

    ككاتب يهودي ظل ألفريد كير مهددا من طرف النازيين. وفي 10 مايو/ أيار 1933 تم إحراق الكتب أمام جامعة هومبولد ببرلين. أما كتب ألفريد كير فقد ألقت بها الجماهير المهللة وسط النيران على غرار كتب مهاجرين آخرين مثل توماس وهاينريش مان وإريش كيستنر وفرانتس فيرفيل.

  • Kinderbuch-Zeichnungen aus: Judith Kerr Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (DW/K.Schlusen)

    مؤلفة كتب الأطفال يوديث كير ومغامرة الهروب من النازيين

    محطات الهروب: لوغانو وزوريخ ثم باريس

    يوديث كانت في التاسعة من عمرها عندما انتهت طفولتها الهادئة بسبب الهرب إلى الخارج. والأخوان يُعتبران الآن أطفالا مهاجرين، والعائلة لا حيلة لها، إذ تركت خلفها كل ما تملكه "البيانو لم يعد موجودا ولا الألعاب وحتى الأرنب الوردي" كما كتبت لاحقا. وفي باريس سكنت عائلة كير بعد سفر طويل شقة مجهزة بالأثاث.

  • Michael Kerr mit Mutter Julia und Judith Kerr (re) um ca. 1935-1940 (Archiv der Akademie der Künste)

    مؤلفة كتب الأطفال يوديث كير ومغامرة الهروب من النازيين

    المعاناة من الفقر

    كغيرهم من اليهود قام النازيون بمصادرة ملكية عائلة كير. عانت الأسرة في المنفى من فقر مدقع. غير أن يوديث كانت معجبة بالغربة واللجوء. "كانت باريس رائعة" كما قالت يوديث مضيفة، أن الأب كير كان بالكاد يستطيع إعالة الأسرة بالكتابة. وبسبب نقص المال غادروا باريس وانتهى بهم الأمر عام 1936 في فندق رث للمهاجرين في لندن.

  • England Einschlag einer deutschen V-2 Rakete in London im Jahr 1941 (picture-alliance/United Archives/WHA)

    مؤلفة كتب الأطفال يوديث كير ومغامرة الهروب من النازيين

    أوقات صعبة في لندن

    في الأول من سبتمبر/ أيلول 1939 تسبب النازيون في انطلاق شرارة الحرب العالمية الثانية. والعائلة اليهودية النازحة تلقت الكثير من التضامن من طرف الانجليز. " الناس كانوا ظريفين معنا للغاية وتحلوا بالشجاعة. وفي نهاية المطاف كنا نُنعت بأننا المان، كما جاء في مذكرات يوديث التي بدأت تطور مشاعر وطنية تجاه مدينتها الجديدة.

  • Judith Kerr 1949 in London (picture-alliance/TopFoto/United Archives)

    مؤلفة كتب الأطفال يوديث كير ومغامرة الهروب من النازيين

    بريطانيا الوطن الجديد

    بفضل منحة بدأت يوديث (يمين) الدراسة في مدرسة خاصة. وقد منحتها بعض الأعمال كمدرسة رسم ومحررة لدى مؤسسة بي بي سي بعض الاستقلالية عن الأبوين. أما والدتها فاشتغلت من حين لآخر كمترجمة لدى الأمريكيين حتى في محاكمات نورنبيرغ. وفي 1947 تمسك يوديث فخورة جواز سفر في يديها ـ كمواطنة بريطانية.

  • Judith Kerr sitzt zeichnend am Schreibtisch in London (picture-alliance/dpa/D. Sambraus)

    مؤلفة كتب الأطفال يوديث كير ومغامرة الهروب من النازيين

    نجاح كتب الأطفال

    يوديث كير تدون كتبا للأطفال: وفي عام 1968 صدر كتاب "The Tiger Who came to Tea"، وتلقت المساعدة في تدوينها من طرف زوجها نيغل كنيل الذي تعرفت عليه داخل مؤسسة بي بي سي، والرسوم كانت بيد كير بأقلام ملونة وممسحة. وظلت يوديث حتى في سنها المتقدم على طاولة الرسوم ونسجت قصصا للأطفال.

  • Das Buchcover von Als Hitler das rosa Kaninchen stahl von Judith Kerr (Ravensburger)

    مؤلفة كتب الأطفال يوديث كير ومغامرة الهروب من النازيين

    ملايين النسخ من كتاب للأطفال

    كتب الأطفال من يوديث كير تلقى رواجا عبر العالم، إذ أن الأطفال يحبون قصصها الممتعة. وكتابها الشهير في المانيا "عندما سرق هتلر الأرنب الوردي" هو موجه أيضا للكبار، وهي تحكي فيه قصة عائلتها المهاجرة. وفي عام 1974 حصلت بفضل الكتاب على الجائزة الألمانية لكتب الشبيبة.

  • Die britische Schriftstellerin Judith Kerr 2016 in Berlin (DW/Heike Mund)

    مؤلفة كتب الأطفال يوديث كير ومغامرة الهروب من النازيين

    وطنها عالم الكتب

    يوديث كير تفضل المجيئ إلى المانيا من أجل القراءة للأطفال. وكانت تزور بانتظام موطنها القديم برلين حيث عرضت كتابها الجديد. وفي عام 2016 كانت تسافر لعرض كتابها "Mister Cleghorn´s Seal" وهي في سن الثالثة والتسعين.

  • Die britische Schriftstellerin Judith Kerr sitzt 2017 in ihrem Garten in London und liest Zeitung (DW/Frederick Rotkopf)

    مؤلفة كتب الأطفال يوديث كير ومغامرة الهروب من النازيين

    الرسوم كبلسم حياة

    ظلت بريطانيا لأكثر من 80 عاما وطنها الجديد. "كنت سعيدة جدا في إنجلترا"، كما حكت في عام 2017 بلغتها الألمانية الجميلة حول طفولتها ببرلين. وفي مقابلة متلفزة لسلسلة وثائقية من إنتاج دويتشه فيله بعنوان " بعد الهرب" حكت يوديث عن هربها والحياة كنازحة في لندن. وهذه الذكريات تظل حية ضمن كتبها حتى بعد وفاتها في 2019.


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