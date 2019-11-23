 مسؤول ألماني: الاعتداءات على الشرطة وصلت إلى مدى لا يحتمل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.09.2020

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مسؤول ألماني: الاعتداءات على الشرطة وصلت إلى مدى لا يحتمل

يسود قلق متصاعد بعد اعتداءات تعرضت لها قوات الشرطة في لايبزيغ إثر مظاهرات اندلعت في المدينة بعد أن أخلت الشرطة منزلا كانت مجموعة من واضعي اليد احتلته احتجاجاً على نقص الإسكان ميسور التكلفة بالمدينة.

متظاهرون يرشقون قوات الأمن بالحجارة في لايبزيغ بشرق ألمانيا (مساء الجمعة 4/9/2020)

متظاهرون يرشقون قوات الأمن بالحجارة في لايبزيغ بشرق ألمانيا

عقب أعمال الشغب التي اندلعت الخميس ومساء الجمعة في مدينة لايبزيع الألمانية، أعلن وزير الداخلية المحلي في ولاية ساكسونيا، رولاند فولر، أنه سيشن حملة لتشديد العقوبات على العنف ضد ضباط الشرطة.

مختارات

بعد منعها متظاهرين من اقتحام البرلمان، شكر الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير الشرطة على عملها، معتبراً أنها تعمل على ضمان ممارسة حق حرية التعبير والتجمهر. ودعا شتاينماير كل فرد إلى الدفاع عن الديمقراطية.

ما شرعية التظاهر والتجمعات في أوقات كورونا؟ حق مسموح به مبدئياً، لكن توجد استثناءات وقيود يجب أن تكون الحجج خلفها دامغة بما لا يقبل الشك. الهجوم على مبنى الرايخستاغ في برلين يمكن أن يكون إحدى هذه الحجج.

وقال السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي اليوم السبت (5 سبتمبر/ أيلول 2020) إن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الأمر يتعلق فقط بالعنف الغاشم ضد الأفراد والممتلكات، وأضاف: "وصلت الهجمات الموجهة ضد ضباط الشرطة، على وجه الخصوص، إلى مستوى لا يحتمل، وهي أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون واضحا للجميع أنه في النظام الديمقراطي لا يمكن الاحتجاج إلا سلميا.

يُذكر أن ولاية ساكسونيا الواقعة شرقي ألمانيا صوتت بالفعل لصالح تشديد عقوبات الاعتداء على سلطات إنفاذ القانون. وفي حالة الاعتداء على ضباط إنفاذ القانون، فإن الحد الأدنى للعقوبة حاليا هو السجن ثلاثة أشهر. ودعا فولر إلى زيادته إلى ستة أشهر.

احتجاجات على نقص الإسكان منخفض التكلفة

واندلعت مظاهرات في المدينة بعد أن أخلت الشرطة منزلا كانت مجموعة من واضعي اليد احتلته منذ يوم 21 آب/ أغسطس احتجاجا على أعمال الترميم ونقص الإسكان ميسور التكلفة في المدينة.

وقدم صاحب المنزل، الذي كان خاليا، شكوى جنائية بتهمة التعدي على ممتلكات الغير. ثم أصدرت محكمة مدينة لايبزيغ و أمراً بالإخلاء. وأخلت الشرطة المنزل في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء الماضي.

ودعت المجموعة المتظاهرين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإخلاء إلى "التعبير عن غضبهم من الإخلاء وارتفاع الإيجارات والنزوح إلى الشارع".

مظاهرات في لايبزيغ بسبب ارتفاع الإيجارات ونقص الإسكان ميسور التكلفة

تشكو قوات الشرطة في لايبزيغ من تصاعد مستويات العنف التي تتعرض لها وتعتبر الأمر مؤشراً خطيراًَ

وقال متحدث باسم الشرطة أول أمس الخميس إن مجموعة من حوالي 100 شخص يرتدون ملابس سوداء وأغطية رأس ألقوا بحجارة أرصفة ومفرقعات نارية على الشرطة في حي كونفيتس.

كما أضرمت النيران في بعض حاويات القمامة، واضطرت عدة قطارات ترام إلى التوقف بسبب احتراق الحواجز على القضبان. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المجموعة، ونشرت مروحية في مكان الحادث.

إصابات بين صفوف الشرطة

وسجلت الشرطة وقوع إصابات في الليلتين، بينها ثماني إصابات أمس الجمعة. ولم ترد أنباء عن اعتقالات. ولم تتوفر حتى الآن تقديرات لحجم الأضرار في الممتلكات، فيما دعت مجموعات مختلفة إلى تنظيم مزيد من الاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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وقالت دوروتيا بينندورف المتحدثة باسم الشرطة: "كان هناك رشق حجارة بشكل كبير على فرق العمل والمركبات." وبحسب التقارير الأولية ، فقد أصيب ثمانية ضباط بجروح طفيفة، فيما تضررت ست سيارات للشرطة، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وقال قائد الشرطة تورستن شولتز، إنه تم تسجيل العديد من الأحداث يوم السبت في منطقة المدينة. وشمل ذلك مظاهرتين في منطقة كونويتز.

وبعد أعمال الشغب يوم الخميس ومساء الجمعة في شرق لايبزيغ وكونويتز، ينظر رئيس عمليات الشرطة إلى الوضع ببعض القلق. وقال إنه سيتم نشر عدة مئات من وحدات شرطة مكافحة الشغب. كما سيأتي دعم من الشرطة الاتحادية وقوات الطوارئ في تورينغين.

وقال مسؤول آخر بالشرطة إنهم أرادوا بالأساس اتباع نهج للتواصل وتخفيف التوتر، مضيفاً أنه في حالة وجود "مسار غير سلمي" للتجمعات، فإن الشرطة ستتدخل وتضع حداً للأمر بشكل مبكر قبل أن تتطور الأمور، كما ستحلق مروحية تابعة للشرطة فوق المدينة، وسيكون استخدام خراطيم المياه أحد الحلول المتاحة، بحسب ما ذكر موقع فوكوس الألماني.

ع.ح/ص.ش (د ب أ)

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    الكاتب: غابي رويشر/ زمن البدري


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