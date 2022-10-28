 مسؤولة في تويتر تفانت في دعم إدارة ماسك.. لكنه أقالها رغم ذلك! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 28.02.2023

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علوم وتكنولوجيا

مسؤولة في تويتر تفانت في دعم إدارة ماسك.. لكنه أقالها رغم ذلك!

التفاني في خدمة الإدارة الجديدة لا يعني أنك ستضمن مكانك داخل الشركة، هذا ما حدث لمسؤولة داخل تويتر، وجدت نفسها خارج المنصة رغم ما أبدته من دعم لإيلون ماسك.

إيلون ماسك المالك الجديد لتويتر

إيلون ماسك المالك الجديد لتويتر

رغم أنها كانت توصف بالموظفة المتفانية، لدرجة أنها تنشر صورها وهي نائمة في المكتب، فهذا لم يمنع الإدارة الجديدة لموقع تويتر من تسريحها رفقة موظفين جديد.

الأمر يتعلّق بالموظفة إستير كروفورد، الرئيسة التنفيذية لقسم إدارة المدفوعات، التي أشرفت على عملية بيع الشارة الزرقاء الخاصة بالتحقق من هوية صاحب الحساب، مقابل اشتراك شهري، في إحدى أشهر التغييرات التي أعلن عنها المالك الجديد للمنصة، إيلون ماسك، وخلقت جدلا واسعا، لكن ظهر لاحقا أنها ألهمت بقية المنافسين وضمنهم فيسبوك الذي أعلن عنها بدوره.

الرئيسة كانت تعتقد أن تماشيها مع النهج الجديد لتويتر سيجعل الإدارة تحتفظ بها، لكن إدارة الموقع قامت بتسريحها رفقة غالبية فريقها بالكامل وفق ما ذكره موقع "ذا فيرج"، وهو ما كان مفاجئا للغاية بحكم أنها كانت جزءاً من استراتيجية التغيير التي أعلن عنها ماسك.

واشتهرت هذه المديرة بصورتها وهي نائمة في المكتب، عندما كتبت قبل مدة: "عمل الفريق على مدار الساعة لإنجاز كل شيء في موعده، يجعلك تنام أحياناً في مكان العمل".

وكتبت إستير على تويتر بعد إقالتها: "إذا كنت لا تستطيع أن تتحمل إحراجك على الملأ، فإذا عليك التأكد من عدم أخذ أيّ مخاطرات وأن تكون بعيدا من كل مهام القيادة، ولا تبني أو تنهي أيّ شيء. ابق صغيرًا وغير مرئي ، والأهم من ذلك كله ، كن صامتاً وخائفاً مما يعتقده الآخرون".

وقد سرّحت إدارة تويتر 200 موظف على الأقل، أي ما يعادل 10 % من قوتها العاملة، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" مع استمرار شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في إلغاء وظائف.

وتشمل عملية التسريح الجديدة مديري منتجات وخبراء بيانات ومهندسين يعملون على التعلم الآلي وموثوقية المنصة، كما أوضحت الصحيفة الأمريكية الأحد حسب ما نقلته عنه فرانس برس.

ووفق فرانس برس، تأتي عمليات التسريح بعد فورة توظيف في قطاع التكنولوجيا حين سارعت الشركات لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها خلال جائحة كوفيد عندما تم استخدام الانترنت بكثرة في الحياة اليومية.

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    الكاتب: إيمان ملوك


 

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